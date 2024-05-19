Россияне нанесли ракетный удар по базе отдыха в пригороде Харькова: 5 человек погибли, 16 - получили ранения, - Терехов

Российские войска нанесли удар двумя ракетами по базе отдыха, расположенной в пригороде Харькова. 5 человек погибли, 16 - получили ранения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

"Терроризм в первозданном виде. Взрывы, что около полудня слышал Харьков, произошли в близком пригороде. На базу отдыха, где отдыхали люди, прилетели две российские ракеты и унесли жизни пятерых, еще шестнадцать ранены", - написал мэр.

Терехов добавил, каждая ракета, каждый снаряд, каждый взрыв - это прямое нарушение всех международных норм, это преступление против человечества.

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"Мы никогда не сломаемся. Каждый акт агрессии только укрепляет нашу волю, наше стремление к победе. Мы защищаем свою землю, своих детей, свое будущее. Ведь каждая жизнь - бесценна. И каждая потеря - невыразимая боль. Но вместе мы сильны. Вместе мы - непобедимы", - заверил Терехов.

Напомним, сегодня около 10 утра россияне нанесли удары по Харьковскому району. С начала было известно о 3 погибших и 8 - раненых.