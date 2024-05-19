Россияне нанесли ракетный удар по базе отдыха в пригороде Харькова: 5 человек погибли, 16 - получили ранения, - Терехов
Российские войска нанесли удар двумя ракетами по базе отдыха, расположенной в пригороде Харькова. 5 человек погибли, 16 - получили ранения.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
"Терроризм в первозданном виде. Взрывы, что около полудня слышал Харьков, произошли в близком пригороде. На базу отдыха, где отдыхали люди, прилетели две российские ракеты и унесли жизни пятерых, еще шестнадцать ранены", - написал мэр.
Терехов добавил, каждая ракета, каждый снаряд, каждый взрыв - это прямое нарушение всех международных норм, это преступление против человечества.
"Мы никогда не сломаемся. Каждый акт агрессии только укрепляет нашу волю, наше стремление к победе. Мы защищаем свою землю, своих детей, свое будущее. Ведь каждая жизнь - бесценна. И каждая потеря - невыразимая боль. Но вместе мы сильны. Вместе мы - непобедимы", - заверил Терехов.
Напомним, сегодня около 10 утра россияне нанесли удары по Харьковскому району. С начала было известно о 3 погибших и 8 - раненых.
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2. Як 2 стіні врятують від прямого влучання? Або навіть від великих уламків?
У новині цих подробиць нема. Але винуваті не кацапи, а харківʼяни - коментаторам вже відомо. Це із серії "жінки у коротких спідницях винуваті що їх гвалтують..." чи "пішоходи винуваті що вийшли на свій зелений занадто швидко..."
подивіться фоторепортаж вище і перестанете патякати "какая разніца"
оддихающіє були навіть не в траншеях....
а, ну да, то для ставки ЗЄльонського частна собствєнность, а українські діти то общєствєнний бурьян - ще виростуть
якого дідька "база отдиха" була в 20 км від кордону ?
що, мало місця в Україні щоб розселити дітей із Харкова, ?
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https://nashaniva.com/343074 Це прогноз хорошева русскава Ходорковського в Німеччині. До речі,Зеля і генерал Відступ вже повідомили,що з початку року русня вже зайняла 605 кв.км. нових територій?
ні, не думаю!
звичайне довбойопство військово-цивільної влади
Так гидко на це дивитися, ми колоною їдемо на військовій техніці, а на зустріч джипи з моторними човнами на принципах.
Кошмар!!!
The Hotten Plan it's now in (План Хутона теперь навязан Германии).
And there is nothinh you can do To prevent this by your weiteres vorrücken:
The Date is full: Germany surrendered at AD. AH.05.через две тысячи двадцать четыре тысячи лет.
внимание 口п门 внимание
Знакомых упрашиваю эвакуироваться, хоть ради детей/котов если сами себя не берегут.
Я понимаю как Харькову тяжело, но Херсон кроют даже из арты, очень близко! Если не дай Бог и к Харькову приблизятся, то просто криком и матом нада мирняк выгонять оттуда! Поверте
І, про "враг вот-вот врвется в город" - не дивіться кацапські джерела інформації, добре?)))
Они ж всех здадут и поубивают как сакральных жертв! Чего Киев молчит, не сносит дэрьмака????!!!