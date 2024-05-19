Росіяни завдали ракетного удару по базі відпочинку в передмісті Харкова: 5 людей загинуло, 16 - дістали поранення, - Терехов
Російські війська завдали удару двома ракетами по базі відпочинку, що розташована в передмісті Харкова. 5 людей загинуло, 16 - дістали поранення.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
"Тероризм у первісному вигляді. Вибухи, що біля опівдня чув Харків, сталися у близькому передмісті. На базу відпочинку, де відпочивали люди, прилетіли дві російські ракети та забрали життя п’ятьох, ще шістнадцять поранені", - написав мер.
Терехов додав, кожна ракета, кожен снаряд, кожен вибух – це пряме порушення всіх міжнародних норм, це злочин проти людства.
"Ми ніколи не зламаємось. Кожен акт агресії лише зміцнює нашу волю, наше прагнення до перемоги. Ми захищаємо свою землю, своїх дітей, своє майбутнє. Адже кожне життя – безцінне. І кожна втрата – невимовний біль. Але разом ми сильні. Разом ми – непереможні", - запевнив Терехов.
Нагадаємо, сьогодні близько 10 ранку росіяни завдали ударів по Харківському району. Від початку було відомо про 3 загиблих і 8 - поранених.
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2. Як 2 стіні врятують від прямого влучання? Або навіть від великих уламків?
У новині цих подробиць нема. Але винуваті не кацапи, а харківʼяни - коментаторам вже відомо. Це із серії "жінки у коротких спідницях винуваті що їх гвалтують..." чи "пішоходи винуваті що вийшли на свій зелений занадто швидко..."
подивіться фоторепортаж вище і перестанете патякати "какая разніца"
оддихающіє були навіть не в траншеях....
а, ну да, то для ставки ЗЄльонського частна собствєнность, а українські діти то общєствєнний бурьян - ще виростуть
якого дідька "база отдиха" була в 20 км від кордону ?
що, мало місця в Україні щоб розселити дітей із Харкова, ?
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https://nashaniva.com/343074 Це прогноз хорошева русскава Ходорковського в Німеччині. До речі,Зеля і генерал Відступ вже повідомили,що з початку року русня вже зайняла 605 кв.км. нових територій?
ні, не думаю!
звичайне довбойопство військово-цивільної влади
Так гидко на це дивитися, ми колоною їдемо на військовій техніці, а на зустріч джипи з моторними човнами на принципах.
Кошмар!!!
The Hotten Plan it's now in (План Хутона теперь навязан Германии).
And there is nothinh you can do To prevent this by your weiteres vorrücken:
The Date is full: Germany surrendered at AD. AH.05.через две тысячи двадцать четыре тысячи лет.
внимание 口п门 внимание
Знакомых упрашиваю эвакуироваться, хоть ради детей/котов если сами себя не берегут.
Я понимаю как Харькову тяжело, но Херсон кроют даже из арты, очень близко! Если не дай Бог и к Харькову приблизятся, то просто криком и матом нада мирняк выгонять оттуда! Поверте
І, про "враг вот-вот врвется в город" - не дивіться кацапські джерела інформації, добре?)))
Они ж всех здадут и поубивают как сакральных жертв! Чего Киев молчит, не сносит дэрьмака????!!!