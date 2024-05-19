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Росіяни завдали ракетного удару по базі відпочинку в передмісті Харкова: 5 людей загинуло, 16 - дістали поранення, - Терехов

Обстріл Харківщини 19 травня

Російські війська завдали удару двома ракетами по базі відпочинку, що розташована в передмісті Харкова. 5 людей загинуло, 16 - дістали поранення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

"Тероризм у первісному вигляді. Вибухи, що біля опівдня чув Харків, сталися у близькому передмісті. На базу відпочинку, де відпочивали люди, прилетіли дві російські ракети та забрали життя п’ятьох, ще шістнадцять поранені", - написав мер.

Терехов додав, кожна ракета, кожен снаряд, кожен вибух – це пряме порушення всіх міжнародних норм, це злочин проти людства. 

Також читайте: Унаслідок обстрілу Малоданилівської громади Харківського району загинуло 5 людей, 8 - дістали поранення (оновлено)

"Ми ніколи не зламаємось. Кожен акт агресії лише зміцнює нашу волю, наше прагнення до перемоги. Ми захищаємо свою землю, своїх дітей, своє майбутнє. Адже кожне життя – безцінне. І кожна втрата – невимовний біль. Але разом ми сильні. Разом ми – непереможні", - запевнив Терехов.

Нагадаємо, сьогодні близько 10 ранку росіяни завдали ударів по Харківському району. Від початку було відомо про 3 загиблих і 8 - поранених.

Автор: 

обстріл (28284) Харків (5572) жертви (1785)


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Топ коментарі
+25
Пробачте, а яка різниця, де накриває. Чи у Харкові де не відпочивають, чи на базі під Харковом де відпочивають. Чому слово "відпочивають" вас так дратує? Вони там що у Харкові повинні стоячі як дерева існувати, тому що ********? Не мають права відпочивати?
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19.05.2024 13:50
+21
Залізні були люди: кацапи в 30 км від міста, щодня криють ракетами, а вони - на базі відпочинку
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19.05.2024 13:45
+17
Який відпочинок на базі у місті яке постійно під обстрілами?
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19.05.2024 13:45
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Залізні були люди: кацапи в 30 км від міста, щодня криють ракетами, а вони - на базі відпочинку
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19.05.2024 13:45 Відповісти
Пробачте, а яка різниця, де накриває. Чи у Харкові де не відпочивають, чи на базі під Харковом де відпочивають. Чому слово "відпочивають" вас так дратує? Вони там що у Харкові повинні стоячі як дерева існувати, тому що ********? Не мають права відпочивати?
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19.05.2024 13:50 Відповісти
Ризниця в вероятности гибели или ранения. Одно дело, когда вы а момент прилета хотя бы в калидори между двух стен, совсем другое когда на открытом месте среди деревянных построек.
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19.05.2024 14:08 Відповісти
1. Хто вам сказав, що вони в момент влучання були на відкритому місці?
2. Як 2 стіні врятують від прямого влучання? Або навіть від великих уламків?


У новині цих подробиць нема. Але винуваті не кацапи, а харківʼяни - коментаторам вже відомо. Це із серії "жінки у коротких спідницях винуваті що їх гвалтують..." чи "пішоходи винуваті що вийшли на свій зелений занадто швидко..."
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19.05.2024 14:34 Відповісти
Деревʼяні постройкі? Ви по фото на цензорі вже висновок зробили? Нічого собі.
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19.05.2024 14:37 Відповісти
Прикольно ви про 2 стіни, коли людина десь працює у Харкові, особливо коли постійно містом переміщається и тривога 2/3 доби, вона там у тролейбусі, чи в аптеці, чи просто між домом та роботою буде с собою таскати дві стіни. Коли ви хакрівʼянам тицяєте що в них війна і вони відірвани від реальності та роздаєте їм тіктокрві поради - це ви відірвані від реальності і бачите війну лише на сторінках Цензора.
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19.05.2024 14:48 Відповісти
так, дві стіни, а вагітна та діти краще взагалі поза Харьковом

подивіться фоторепортаж вище і перестанете патякати "какая разніца"
оддихающіє були навіть не в траншеях....
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19.05.2024 16:29 Відповісти
вони й були поза Харковом
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19.05.2024 19:08 Відповісти
Який відпочинок на базі у місті яке постійно під обстрілами?
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19.05.2024 13:45 Відповісти
Та не кажіть, негідники. Нехай з метро не вилазять, так?
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19.05.2024 13:56 Відповісти
Хотя бы из домов во время тревоги...
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19.05.2024 14:09 Відповісти
У нас последнее время тревоги часов по 15 непрерывно. А еще все харьковчане знают что у нас в 99% случаев сначала прилет - а через минуту тревога. Хотя конечно собираться толпой в одном месте я остерегаюсь, ведь чем больше народу - тем более привлекательная цель для террориста
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19.05.2024 14:13 Відповісти
есть такое, они суки могут мониторить скопление людей по сигналам с мобилных телефонов.
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19.05.2024 14:59 Відповісти
Хай відпочивають на закарпатті, чи під ракетами краще?
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19.05.2024 14:16 Відповісти
готелі БаблоМойського в Карпатах чому не передали під дитячі табори ?

а, ну да, то для ставки ЗЄльонського частна собствєнность, а українські діти то общєствєнний бурьян - ще виростуть
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19.05.2024 16:32 Відповісти
Та ні, ви шо, звісно ж усі у ліси гуляти, і на бази відпочинку під кордон з кідарами щоб при обстрілах були перельоти з за дуже близької відстані. Коли вже до тями повернетися і зрозуміїте що вони нас хотять тільки вбивати.
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19.05.2024 20:18 Відповісти
А може це титмчасово евакуйовані з Вовчанська?
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19.05.2024 14:52 Відповісти
скоріш за все, синегуб "убезпечив"
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19.05.2024 16:33 Відповісти
А міжнародні партнери все спостерігають, рішуче виражаючи стурбованість
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19.05.2024 13:51 Відповісти
Міжнародним партнерам взагалі пох.
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19.05.2024 13:55 Відповісти
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19.05.2024 14:13 Відповісти
А что они должны? Воевать за нас? Наши ****** тонут в тисе ,прячутся в шинах и переодеваться в женское лишь бы не идти в армию,а они что должны делать? Оружие более менее дают,но вредители у власти делают все что бы оно шло медленнее,не международные партнёры эту власть выбирали. Наше стадо походу хочет служить в ********* армии ,так ловко от повесток бегают.
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19.05.2024 14:45 Відповісти
А ты, *******, как уклоняется? Поделись опытом
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19.05.2024 16:53 Відповісти
Нет , ******* ,я воюю в полку дшв с 26.04.22.года. Два раза ранен,имею золотой крест,сейчас в Донецкой области. Поделюсь опытом когда ты приедешь к нам в полк , ты мне спасибо скажешь ,научу как выживать в бою,а как тису переплывать или женский шмот натягивать это ты к своим корешам обращайся.
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19.05.2024 17:13 Відповісти
А шо зміниться, якщо всі побіжать воювати? Пердомога одразу настане чи що?
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19.05.2024 20:10 Відповісти
Якщо не побіжать, то можлива поразка, дебіл ти сцикливий...
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20.05.2024 09:09 Відповісти
Тобто здохнули навіть без шансів на пердомогу, аби такі як ти на сраці сиділи і лозунги писали. Ні, якось без мене, гівноїде.
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20.05.2024 13:08 Відповісти
міжнародні партнери не є "захистом від дурня" ЗЄ і його покидьків.
якого дідька "база отдиха" була в 20 км від кордону ?

що, мало місця в Україні щоб розселити дітей із Харкова, ?

.
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19.05.2024 16:36 Відповісти
У вас усі винні окрім кацапів які прийшли з війною та усе знищують.
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19.05.2024 17:17 Відповісти
Екстремальна база відпочинку, ракети, дрони та снаряди над головою приблизно 40-60 км від кордону.
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19.05.2024 14:10 Відповісти
25 км до Липцев, которые сейчас штурмуют орки...
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19.05.2024 14:14 Відповісти
Пры такім раскладзе паставак і сіл Украіна да канца года страціць Харкаў. Да сярэдзіны наступнага года - Адэсу. Суадносіны сіл стануць 10-12 да 1 да канца 2025 года. Да сярэдзіны 2026 года Украіна працягне толькі партызанскую вайну, а https://nashaniva.com/226940 Львоў захаваецца, калі туды ўвойдуць войскі НАТА ў асобе Польшчы», - прагназуе ён
https://nashaniva.com/343074 Це прогноз хорошева русскава Ходорковського в Німеччині. До речі,Зеля і генерал Відступ вже повідомили,що з початку року русня вже зайняла 605 кв.км. нових територій?
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19.05.2024 14:17 Відповісти
Ага, 450 тис кацапів завалюють м'ясом 800 + тис. бійців ЗСУ)))) Десь я цю хєрню вже чув... Недалеко від "Кієв за трі дня")))
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20.05.2024 09:11 Відповісти
Знайшовся кріт, який передав де розташовані резерви. Чи ви й справді думаєте, що там ще працюють бази відпочинку?
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19.05.2024 14:20 Відповісти
прибери...бо могло і бути...головне щоб якийсь дегенерал приїзд не оголосив і призначили єфрейторський зазор 2 години
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19.05.2024 14:24 Відповісти
На дивані воюєте? Виходить?
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19.05.2024 15:24 Відповісти
станом на сьогодні десь так приблизно..а далі я карта ляже
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19.05.2024 16:13 Відповісти
Нарешті, таких теоретиків, долучать до військової справи. Скільки можна ховатися?
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19.05.2024 17:49 Відповісти
В Харкові працюють бази відпочинку, проводять озеленення, викладають бруківку, капітально ремонтують дороги. Залізні люди. Жаль, Гєпа не дожив: ото б порадів покидьок можливості красти
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19.05.2024 14:34 Відповісти
Чи ви й справді думаєте, що там ще працюють бази відпочинку... "Кракена"?

ні, не думаю!
звичайне довбойопство військово-цивільної влади
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19.05.2024 16:39 Відповісти
Класно тобі в Польщі анекдоти придумувати? Думаєш там відсидітися?
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19.05.2024 17:53 Відповісти
в мене є колеги з Харкова так вони чомучсь не хочуть там сидіти та захищати своє подвірья зате розповідають що кияни суцільні лохи та як у них гепа мив дороги шампунєм.... нагадує пенька з його розповідями про даунбас, який всю украЇну годує...
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19.05.2024 14:40 Відповісти
Ото розуму треба мати щоб у прифронтовому місті влаштовувати відпочинок на базі.
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19.05.2024 14:44 Відповісти
..от яким дурнем треба бути, щоб подумати ( не віриться у таку можливість) що на базі ВІДПОЧИВАЛИ...!?. Там переселенці переселенці та ті, хто втратив житло !!! Під Києвом теж живуть люди на базах... Мозок то хоч намагайся використовувати..)))
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19.05.2024 23:58 Відповісти
«Ми ніколи не зламаємось.»… і будемо далі нехтувати життями, поїдаючи шашлички в прифронтовій зоні під ракетними обстрілами
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19.05.2024 14:45 Відповісти
У Кулеби(~бяки) лопат хватит и бусиков, стальной кордон и Потужно Потужно Потужно
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19.05.2024 23:02 Відповісти
Ось така в нас війна: одні воюють третій рік інші відпочивають.
Так гидко на це дивитися, ми колоною їдемо на військовій техніці, а на зустріч джипи з моторними човнами на принципах.
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19.05.2024 15:21 Відповісти
В сша
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19.05.2024 16:26 Відповісти
Ганна, ви про старлінк щось чули?
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19.05.2024 17:46 Відповісти
Так может пора таких останавливать и мобилизировать? В стране у Вас военное положение!
Кошмар!!!
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19.05.2024 16:33 Відповісти
пopусскиx Информ:
The Hotten Plan it's now in (План Хутона теперь навязан Германии).

And there is nothinh you can do To prevent this by your weiteres vorrücken:
The Date is full: Germany surrendered at AD. AH.05.через две тысячи двадцать четыре тысячи лет.

внимание 口п门 внимание
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19.05.2024 15:38 Відповісти
Не ужели в такое время Харьковчане о шашлыках думают!?? Такое понять просто не возможно. Враг вот-вот ворвётся в город, а местные на отдыхе?!
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19.05.2024 16:31 Відповісти
Наши Херсонцы тоже фаталисты походу(((!!
Знакомых упрашиваю эвакуироваться, хоть ради детей/котов если сами себя не берегут.
Я понимаю как Харькову тяжело, но Херсон кроют даже из арты, очень близко! Если не дай Бог и к Харькову приблизятся, то просто криком и матом нада мирняк выгонять оттуда! Поверте
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19.05.2024 23:00 Відповісти
Я в 128 ОГШБР. Оріхів. Нещодавно наші хлопці, які в той день не були на позиціях, були на шашликах. Два іменинники в один день. І, може, дехто з них (не дай Боже) більше шашлика в житті не поїсть. Десь 10-11 км від лінії зіткнення. Таке зрозуміти можливо?
І, про "враг вот-вот врвется в город" - не дивіться кацапські джерела інформації, добре?)))
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20.05.2024 09:17 Відповісти
У меня в Оклахоме нету российских спутниковых каналов. Это технически не возможно. Нету их и в интернете. Они официально запрещены и уже давно сняты правительством с эфира. Я смотрю Американское Национальное телевидение. И об этом, и на государственных, и на оппозиционных республиканских каналах говорят во весь голос. Простые американцы сморят репортажи от CNN, BBC и удивляются, почему можно себе позволить пикники в зоне боевых действий!? Там же война и шашлыки! Да-да! Ну уж извините, у американцев таков менталитет. Если это нельзя, значит это нельзя. Это прививается с детских лет. У нам пикники только в строго предназначенных местах и только при отсутствии жары, что бы не было лесных пожаров.
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21.05.2024 10:01 Відповісти
Сьогодні вся Україна під ударами кацапських ракет, тобто, в зоні бойових дій. То що, по всій Україні шашлики не їсти? А стосовно американців... Хіба це не в них в зоні бойових дій було віскі/пиво/повії у В'єтнамі? А американський менталітет найкраще проявив себе під час штурму чого там, капітолію, чи що кілька років тому. І , рівень злочинності і смертей від неї в США на порядок вище, ніж в Україні. Це факти. Не всім там все привили з дитячих років, очевидно...
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21.05.2024 14:35 Відповісти
МраZи!
Они ж всех здадут и поубивают как сакральных жертв! Чего Киев молчит, не сносит дэрьмака????!!!
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19.05.2024 22:54 Відповісти
 
 