Росіяни завдали ракетного удару по базі відпочинку в передмісті Харкова: 5 людей загинуло, 16 - дістали поранення, - Терехов

Російські війська завдали удару двома ракетами по базі відпочинку, що розташована в передмісті Харкова. 5 людей загинуло, 16 - дістали поранення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

"Тероризм у первісному вигляді. Вибухи, що біля опівдня чув Харків, сталися у близькому передмісті. На базу відпочинку, де відпочивали люди, прилетіли дві російські ракети та забрали життя п’ятьох, ще шістнадцять поранені", - написав мер.

Терехов додав, кожна ракета, кожен снаряд, кожен вибух – це пряме порушення всіх міжнародних норм, це злочин проти людства.

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"Ми ніколи не зламаємось. Кожен акт агресії лише зміцнює нашу волю, наше прагнення до перемоги. Ми захищаємо свою землю, своїх дітей, своє майбутнє. Адже кожне життя – безцінне. І кожна втрата – невимовний біль. Але разом ми сильні. Разом ми – непереможні", - запевнив Терехов.

Нагадаємо, сьогодні близько 10 ранку росіяни завдали ударів по Харківському району. Від початку було відомо про 3 загиблих і 8 - поранених.