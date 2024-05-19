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Оккупанты мародерят дома украинцев в Волчанске на Харьковщине. ВИДЕО

В Волчанске на Харьковщине российские захватчики мародерят дома украинцев, которые были вынуждены эвакуироваться из-за непрерывных обстрелов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Бутусов Плюс.

Смотрите: ГУР показало, как Силы обороны отразили штурм Часового Яра. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19210) Харьковщина (5577)


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Топ комментарии
+12
Генетика.
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19.05.2024 12:59
+9
МАРОДЕР, НАСИЛЬНИК, САМОЄД (КАНІБАЛ), СЦИКЛО - все це синоніми слова московит, росіянін, кацап.
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19.05.2024 14:28
+9
Радив би пред'явити рахунок на ім'я, хто був відповідальним за 3 лінії фортифікацій на Харківщині.
Так, через суд. Як має бути.
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19.05.2024 14:49
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19.05.2024 12:56 Ответить
Генетика.
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19.05.2024 12:59 Ответить
на 70% наш,кацы в одном районе засели+ сегодня инфа проскакивала что отбили некоторые территории в раййонах липцов и того же вовчвнска,а вообще все это похоже аля рейд рдк,только народу немного побольше.
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19.05.2024 13:16 Ответить
30 тис. Побільше
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19.05.2024 16:19 Ответить
Иуды🤑
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19.05.2024 13:56 Ответить
МАРОДЕР, НАСИЛЬНИК, САМОЄД (КАНІБАЛ), СЦИКЛО - все це синоніми слова московит, росіянін, кацап.
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19.05.2024 14:28 Ответить
Радив би пред'явити рахунок на ім'я, хто був відповідальним за 3 лінії фортифікацій на Харківщині.
Так, через суд. Як має бути.
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19.05.2024 14:49 Ответить
....,,в темноте я замечаю чей то чемодан, сердце радостно играет--- что же это там...,,. Массовая песенка эпохи гражданской войны в поездах кацапской империи и далее совдепии. На генном уровне --- а ****, по науке.
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19.05.2024 15:00 Ответить
Освободители и повторители...за работой.
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19.05.2024 17:13 Ответить
Як це мародерять,якщо речники ЗСУ кажуть,що іх там нєт?(
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19.05.2024 17:21 Ответить
Це втирають марафоном тупі голови, які верещать, що зеля всіх побєдіт!
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19.05.2024 18:46 Ответить
Литовець Томас Упскас, https://www.facebook.com/tomas.upskas/posts/397333622331560 створив діораму, яка зображує російських військових-меродерів в українській квартирі.
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19.05.2024 17:41 Ответить
Трохи не так. Замість батареї орк мусить тягнути кондиціонер , що поруч на діорамі.

У нас на роботі людина з окупованої Херс.обл, каже що перше що витягли з його нерухомості- то кондиціонери...
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20.05.2024 12:29 Ответить
злидні,нищеброди,ублюдки -це кацапи!
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19.05.2024 18:31 Ответить
 
 