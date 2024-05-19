Оккупанты мародерят дома украинцев в Волчанске на Харьковщине. ВИДЕО

В Волчанске на Харьковщине российские захватчики мародерят дома украинцев, которые были вынуждены эвакуироваться из-за непрерывных обстрелов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Бутусов Плюс.

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