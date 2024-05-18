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ГУР показало, как Силы обороны отразили штурм Часового Яра. ВИДЕО

Воины подразделений активных действий "Kraken", "Артан" и Международного Легиона ГУР МО Украины сорвали штурм оккупантами Часового Яра на Донетчине.

Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

Часовом Яру нет ни одного оккупанта, очередной штурм отражен - работает ГУР.

17 мая 2024 года враг в очередной раз попытался взять город Часов Яр штурмом - для атаки московиты задействовали аж 20 единиц техники.

Смотрите также: Силы обороны отразили штурм Часового Яра, уничтожили 20 единиц бронированной техники РФ, - Зеленский. ВИДЕО

Воины подразделений активных действий "Kraken", "Артан" и Международного Легиона ГУР МО Украины сорвали дерзкое намерение врага - сожгли бронетехнику и разбили вражеские ряды.

Часов Яр остается под нашим контролем!

Уничтожаем врага - бережем государство!

Слава Украине!" - говорится в сообщении.

Автор: 

ГУР (426) Часов Яр (325)


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18.05.2024 22:24 Ответить
Зараз на Цензорі викладуть це відео, удари дійсно вражають.
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18.05.2024 22:42 Ответить
Ось це відео
https://streamable.com/tn8z16
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18.05.2024 22:49 Ответить
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18.05.2024 22:31 Ответить
Чи ті 5етажки в місті,то і орки там.
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18.05.2024 22:39 Ответить
Вперше бачу кадри, коли наша арта обстрілює багатоповерхівки Часового Яру, а значить кацапи вже в місті. Тому для чого ці заяви про " в Часовому Ярі немає жодного окупанта"?
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18.05.2024 23:34 Ответить
Спеціально для вас маленьке уточнення: в Часовому Яру не має жодного,живого,окупанта)
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18.05.2024 23:55 Ответить
Це Вовчанськ. Там напередодні орки ходили і у вікна заглядали.
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19.05.2024 00:03 Ответить
Вовкодави!!!
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18.05.2024 23:49 Ответить
 
 