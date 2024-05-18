ГУР показало, как Силы обороны отразили штурм Часового Яра. ВИДЕО

Воины подразделений активных действий "Kraken", "Артан" и Международного Легиона ГУР МО Украины сорвали штурм оккупантами Часового Яра на Донетчине.

Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

"В Часовом Яру нет ни одного оккупанта, очередной штурм отражен - работает ГУР.

17 мая 2024 года враг в очередной раз попытался взять город Часов Яр штурмом - для атаки московиты задействовали аж 20 единиц техники.

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Воины подразделений активных действий "Kraken", "Артан" и Международного Легиона ГУР МО Украины сорвали дерзкое намерение врага - сожгли бронетехнику и разбили вражеские ряды.

Часов Яр остается под нашим контролем!

Уничтожаем врага - бережем государство!

Слава Украине!" - говорится в сообщении.