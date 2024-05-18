Силы обороны отразили штурм Часова Яра, уничтожили 20 единиц бронированной техники РФ, - Зеленский. ВИДЕО
Украинские воины отразили российский штурм Часова Яра.
Об этом рассказал в своем традиционном вечернем обращении президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
"Не забываем также о других направлениях боев, кроме харьковских: Краматорский, Покровский, Кураховский, южные направления - везде, где сложно, наши силы дают достойный отпор оккупанту. В частности, особое и отдельное спасибо ребятам, которые отразили российский штурм Часова Яра. Наши воины уничтожили более 20 единиц бронированной техники оккупанта. Молодцы, ребята!" - заявил Зеленский.
Ранее Зеленский сообщил, что впервые за два года войны в течение двух месяцев ни одна из бригад не жалуется на нехватку артснарядов.
Топ комментарии
+19 Виталий Головченко #455331
показать весь комментарий18.05.2024 19:48
+11 Наталия Гончар
показать весь комментарий18.05.2024 20:05
+9 Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий18.05.2024 19:51
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Народ не в праві його далі мучати согласно 103 статті констітуції України!!!
який розмінував Чонгар, який в очах )(уйла побачив мир, який нікому нічого не винен та не лох продовжує лише ******* і *******. нікчемне, мстиве, жалюгідне створіння з манькою величі.
не говоритьне говорять
І це правильно.
путінська банда протиправно узурпувала владу в РФ.