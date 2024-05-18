Силы обороны отразили штурм Часова Яра, уничтожили 20 единиц бронированной техники РФ, - Зеленский. ВИДЕО

Украинские воины отразили российский штурм Часова Яра.

Об этом рассказал в своем традиционном вечернем обращении президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Не забываем также о других направлениях боев, кроме харьковских: Краматорский, Покровский, Кураховский, южные направления - везде, где сложно, наши силы дают достойный отпор оккупанту. В частности, особое и отдельное спасибо ребятам, которые отразили российский штурм Часова Яра. Наши воины уничтожили более 20 единиц бронированной техники оккупанта. Молодцы, ребята!" - заявил Зеленский.

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Ранее Зеленский сообщил, что впервые за два года войны в течение двух месяцев ни одна из бригад не жалуется на нехватку артснарядов.