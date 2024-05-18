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Силы обороны отразили штурм Часова Яра, уничтожили 20 единиц бронированной техники РФ, - Зеленский. ВИДЕО

Украинские воины отразили российский штурм Часова Яра.

Об этом рассказал в своем традиционном вечернем обращении президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Не забываем также о других направлениях боев, кроме харьковских: Краматорский, Покровский, Кураховский, южные направления - везде, где сложно, наши силы дают достойный отпор оккупанту. В частности, особое и отдельное спасибо ребятам, которые отразили российский штурм Часова Яра. Наши воины уничтожили более 20 единиц бронированной техники оккупанта. Молодцы, ребята!" - заявил Зеленский.

Читайте также: Силы обороны уже получили боеприпасы из военной помощи США для обороны Часового Яра, - Sky News

Ранее Зеленский сообщил, что впервые за два года войны в течение двух месяцев ни одна из бригад не жалуется на нехватку артснарядов.

Автор: 

Зеленский Владимир (20348) Часов Яр (325)


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Топ комментарии
+19
Вова... ти не заї...вся новини перерозповідати нам?
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18.05.2024 19:48
+11
лідОр безбулавний! А де його фсьо-Єрмак? гей-гей-ге сховався?
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18.05.2024 20:05
+9
Сьогодні ЗСУ збили чергове су-25 на Доннечині...
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18.05.2024 19:51
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Вова... ти не заї...вся новини перерозповідати нам?
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18.05.2024 19:48 Ответить
лідОр безбулавний! А де його фсьо-Єрмак? гей-гей-ге сховався?
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18.05.2024 20:05 Ответить
Зе вже посивів, народ українці посадив тебе в крісло президента, і після того, як він його відсидить 5 років, ще два дні залишилося і він нарешті стане вільним громадянином України.
Народ не в праві його далі мучати согласно 103 статті констітуції України!!!
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18.05.2024 20:06 Ответить
Б....на, це не твоя робота! Виконуй СВОЇ обов"язки
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18.05.2024 20:49 Ответить
Та воно - не Президент, то є гуляще стерво, при Дєрмаку.
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18.05.2024 21:15 Ответить
То відосікі пішли від найВШИВіШого , зараз він ротом своїм і Горлівку візьме на плечах відступаючих кацапі.
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18.05.2024 19:49 Ответить
Горлівку не візьме,"муку" не якісну підвезли стратегічні партнери з Аргентини
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19.05.2024 00:00 Ответить
Сьогодні ЗСУ збили чергове су-25 на Доннечині...
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18.05.2024 19:51 Ответить
Речником МО підпрацьовує?
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18.05.2024 19:53 Ответить
Лєвітаном ОПи
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18.05.2024 19:55 Ответить
Заберіть в нього мікрофона-смартфона. І вивезіть десь на безлюдний острів.. можна з рештою зе-баранів.
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18.05.2024 20:00 Ответить
кондом, який бездарно просрав напад )(уйлостанців і окупацію значної территорії України,
який розмінував Чонгар, який в очах )(уйла побачив мир, який нікому нічого не винен та не лох продовжує лише ******* і *******. нікчемне, мстиве, жалюгідне створіння з манькою величі.
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18.05.2024 20:21 Ответить
Бравурні звіти про кількість збитих пішаків нічого не говорить про хід шахової партії!
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18.05.2024 20:32 Ответить
не говорить
 не говорять
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18.05.2024 20:34 Ответить
як воно любить піариться
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18.05.2024 21:01 Ответить
Скотина неголена, шоб тобі повилазило та твій рід сконав у наступному поколінні у муках.
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18.05.2024 21:15 Ответить
Слабоумные в 2019 году выбрали вотэто в президенты. Вот вы за кого голосовали?
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19.05.2024 05:56 Ответить
Краще розкажи про свої досягнення за сьогодні: скільки грошей змародерив, скільки підприємців закошмарив податківцями.
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18.05.2024 23:09 Ответить
Цитата: "... російське зло навіть на своїй території від наших справедливих відповідей не сховається."

І це правильно.
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19.05.2024 02:53 Ответить
Сумніви у цьому твердженні викликає тільки 1 момент: а чи то їхня територія? - Думаю, що ні, тому що

путінська банда протиправно узурпувала владу в РФ.
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19.05.2024 02:56 Ответить
 
 