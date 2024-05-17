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Новости Война
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За последние два месяца ни одна из бригад не жалуется, что нет артснарядов. Это впервые за годы войны, - Зеленский

Володимир Зеленський

Есть прогресс по поставкам артиллерийских снарядов для Вооруженных Сил Украины, даже без чешской инициативы.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, об этом на встрече с журналистами сообщил президент Владимир Зеленский.

"Даже до чешской инициативе у нас есть прогресс. Впервые за годы войны ни одна из бригад не жалуется, что нет артиллерийского снаряда. И это происходит в течение последних двух месяцев", - сказал Зеленский.

Украинский лидер отметил, что придется еще много работать. И чешская инициатива, по его словам, "будет идти". Также президент анонсировал инициативу, в рамках которой партнеры будут предоставлять Украине средства на производство беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы.

"Технические показатели наших дронов становятся лучше. Мы начинаем их много производить, а на них нет денег, можем производить больше, чем есть денег", - констатировал Зеленский.

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Чешская инициатива по закупке 800 тысяч боеприпасов для Украины

Ранее сообщалось, что премьер Чехии Фиала отмечал, что 15 стран готовы присоединиться к инициативе закупки боеприпасов для Украины за пределами Европы.

В частности, к инициативе Чехии присоединится Канада и выделит 30 млн канадских долларов (около 23 млн долл. США) на закупку боеприпасов для Украины за пределами НАТО.

Нидерланды выделяют более 100 млн евро на эту инициативу.

Также поддержку этой идеи заявляли Германия. Люксембург, Польша, Швеция, Норвегия.

Кроме того, Норвегия на инициативу Чехии по закупке боеприпасов для Украины выделила $153 млн.

Впоследствии к чешской инициативе присоединилась Португалия. Страна выделила на это 100 млн евро.

Автор: 

Зеленский Владимир (20234) помощь (7764)


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Топ комментарии
+32
А толку тобі ,сонцесяйному , скаржитися?
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17.05.2024 11:43
+26
Може и не скаржаться - тільки кажуть - вони по нас 10 снарядів - ми ім 1
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17.05.2024 11:44
+20
Тю, а куди ті солдати можуть поскаржитись?
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17.05.2024 11:46
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то все ок? іде по плану? від'ємний наступ?
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18.05.2024 00:25 Ответить
Ні, навпаки - потужний контр відступ за ініціативи та сприяння зеленського..
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18.05.2024 10:05 Ответить
Тут 2 варианта: либо запретили жаловаться, либо не принимают жалобы.
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18.05.2024 02:34 Ответить
Просто текст по дибильному йому написали. мабуть мали наувазі через два місяця.
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18.05.2024 03:40 Ответить
Денег нет-фсе в офшорах.
И не называйте его лидером и президентом
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18.05.2024 04:08 Ответить
Мабуть просто заборонили доповідати про снарядний голод. Військовим і так все ясно і наверху можно не хвилюватись...
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18.05.2024 06:30 Ответить
Ну споживачі гавномарафону ще й як вірять)
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18.05.2024 12:49 Ответить
А СКІЛЬКІ ТРАТЯТЬ СВОЇХ ЗАРПЛАТ !!!???
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18.05.2024 08:16 Ответить
Звісно "не скаржаться"!
Адже наявність та кількість *********** становить військову таємницю та за їх розголос легко потрапити під трибунал!
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18.05.2024 09:03 Ответить
Зе видав таємницю? 😱
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18.05.2024 14:05 Ответить
Ні, просто, як завжди, ЗБРЕХАВ!
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18.05.2024 14:57 Ответить
Патологічний брехун! Такий самий як й кремлівське куйло.
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18.05.2024 09:34 Ответить
Но ублюдочные продвигаются дальше.
Думай те...
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18.05.2024 10:04 Ответить
Ну нарешті наша промисловисть мобілізувалась та під керівництвом ОПи почала в достатній кількості виробляти **********! Пізнувато, правда, що на 3-му році війни!
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18.05.2024 11:23 Ответить
Наша проМУМУсловість - під керівництвом сонцесяйного ОСВОЮЮЮЮЮЄ ********* кошти. а ще (на здачу) башляє на ОДИН гандон + ОДИН гандон на проморолік про ПЄРЄМОГУ
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18.05.2024 14:34 Ответить
Когда он говорит,такое чувство ,что он бредит.
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18.05.2024 11:40 Ответить
Цікаво, він хоча б сам вірить в те, що читає?
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18.05.2024 12:50 Ответить
ВОНО - не вірить ВОНО - читає. І АБІЖАЄЦЦА що йому не вірять
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18.05.2024 14:35 Ответить
Потужно
Економно
Натужно
І
Стримано.🤯
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18.05.2024 14:07 Ответить
Навіть до чеської ініціативи у нас є прогрес. Уперше за роки війни жодна із бригад не скаржиться, що немає артилерійського снаряда. І це відбувається упродовж останніх двох місяців", - сказав Зеленський. Збройні сили України очолив "сирий" ,якому скаржитися на відсутність ***********.чи то амуніції ,що у воду пердіти...
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18.05.2024 14:36 Ответить
****** ПОДАЙ ПАТРОН !)
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18.05.2024 15:28 Ответить
Не знав чк харкнути на чехів. Придумав нарешті. Урод моральний...
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18.05.2024 15:47 Ответить
воно *******...
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18.05.2024 16:45 Ответить
Ці слова приголомшили більшість військових на фронті, оскільки Верховного головнокомандувача хтось з найближчого оточення свідомо ввів в оману, і він повторює чиїсь слова, як за звичай не орієнтуючись у реальній обстановці.

Тому треба щоб хтось проінформував нарештї пана Зеленського, що відбувається насправді.
Якщо взагалї ойму це цїкаво.........

По-перше, бригади не скаржаться, тому що крім проблем з керівництвом ці скарги нічого не дають командирам бригад.

По-друге, артилерія на даний момент забезпечена снарядами 155 мм тільки на окремих напрямках, зокрема на північній Харківщині. Тут калібр 155 мм працює. Але на інших ділянках фронту 155 мм калібр також лімітується, і можливості виконувати усі необхідні вогневі завдання цими гарматами нема. Особлива проблема, що дуже обмежено виділяються снаряди на контрбатарейну боротьбу, і на ці завдання гостро не вистачає 155 мм калібру.

По-третє, забезпечення більшою частиною калібрів артилерії та мінометів значно менше потреб. Гаубиці калібру 152 мм, 122 мм, гармати 125 мм, міномети 120 мм, 82 мм, 81 мм, 60 мм, які є основним озброєнням більшості піхотних бригад - забезпечення мізерне та незадовільне. Дефіцит кричущий по цим калібрам на усіх напрямках, і на північній Харківщині також. Значна кількість частин отримують на день 10-20 одиниць *********** для артилерії та мінометів.

По-четверте. Усіх видів *********** в армії гостро не вистачає. Є проблема і по розподілу цих ***********. Деякі окремі бригади, які намагаються забезпечити якісну бойову підготовку, змушені купувати за власні кошти та кошти волонтерів навіть патрони 5,45 мм та 7,62 мм, а також багато інших видів ***********. Значна кількість військових частин змушені організувати своє власне виробництво *********** за власні кошти та кошти волонтерів.

Отака реальна сїтуацїя..... Звїсно, бездумно але виразно читати на камеру чужї тексти з папїрця значно легче та зручнїше........
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18.05.2024 17:03 Ответить
Про Арахамію в Стамбулі нічого не казав?
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18.05.2024 17:25 Ответить
ДЕЯКИХ людей можно дурити ВЕСЬ час; ВСІХ людей - ДЕЯКИЙ час; але неможливо дурити всіх людей весь час

Abraham Lincoln
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18.05.2024 18:30 Ответить
У нас одного бракує. Це верховного головновнокоманкомандувача. Сплошной цирк на дроте над пропастью из крови его жертв...
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18.05.2024 18:30 Ответить
За часів совка шуткували,шо червона ікра відсутня,бо не користується попитом - никто не бачив,щоб за неї запитували у магазині.Війскові,яки не скаржвться на нестачу зброї - це теж саме.
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18.05.2024 19:27 Ответить
Ну що ж ти так брешеш ЗЕблазень? Щоб тобі вже язик відсох!
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18.05.2024 20:15 Ответить
Як відкриє свого рота так і збреше.
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18.05.2024 21:46 Ответить
Зедибілізм вищого ґатунку, це ж треба земерзота таку маячню верзе, не вже хтось вірить в цю дику маячню...
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18.05.2024 21:55 Ответить
Вже в очі ******* )))
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18.05.2024 22:14 Ответить
У него профессия такая, артист разговорного жанра.
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18.05.2024 23:03 Ответить
Бо всіх хто скаржитися любив показово покарали чи є снарядів достатньо? Ось питання.....
П. С. Зе вже живе у паралельній реальності, нажаль.
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18.05.2024 23:21 Ответить
У мене є хороша сосна, де можна повісити зелених ****** в необмеженій кількості.
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18.05.2024 23:39 Ответить
А можна я скажу, що хочу,щоб здохла ця б"ляь, яка сказала, що їй не треба снарядів?
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18.05.2024 23:45 Ответить
А, эта ***** - все ******...
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19.05.2024 00:06 Ответить
Коли йшлося, що на сім снарядних пострілів ворога ми відповідали одним, тоді президент мовчав і якось погоджувався з цим, а коли Чехія проявила ініціативу, то у нас і без них, виявляється, вже немає снарядного голоду, а можна сказати вже й надлишки. І мільйон дронів не за горами
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19.05.2024 00:37 Ответить
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