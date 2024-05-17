За последние два месяца ни одна из бригад не жалуется, что нет артснарядов. Это впервые за годы войны, - Зеленский
Есть прогресс по поставкам артиллерийских снарядов для Вооруженных Сил Украины, даже без чешской инициативы.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, об этом на встрече с журналистами сообщил президент Владимир Зеленский.
"Даже до чешской инициативе у нас есть прогресс. Впервые за годы войны ни одна из бригад не жалуется, что нет артиллерийского снаряда. И это происходит в течение последних двух месяцев", - сказал Зеленский.
Украинский лидер отметил, что придется еще много работать. И чешская инициатива, по его словам, "будет идти". Также президент анонсировал инициативу, в рамках которой партнеры будут предоставлять Украине средства на производство беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы.
"Технические показатели наших дронов становятся лучше. Мы начинаем их много производить, а на них нет денег, можем производить больше, чем есть денег", - констатировал Зеленский.
Чешская инициатива по закупке 800 тысяч боеприпасов для Украины
Ранее сообщалось, что премьер Чехии Фиала отмечал, что 15 стран готовы присоединиться к инициативе закупки боеприпасов для Украины за пределами Европы.
В частности, к инициативе Чехии присоединится Канада и выделит 30 млн канадских долларов (около 23 млн долл. США) на закупку боеприпасов для Украины за пределами НАТО.
Нидерланды выделяют более 100 млн евро на эту инициативу.
Также поддержку этой идеи заявляли Германия. Люксембург, Польша, Швеция, Норвегия.
Кроме того, Норвегия на инициативу Чехии по закупке боеприпасов для Украины выделила $153 млн.
Впоследствии к чешской инициативе присоединилась Португалия. Страна выделила на это 100 млн евро.
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И не называйте его лидером и президентом
Адже наявність та кількість *********** становить військову таємницю та за їх розголос легко потрапити під трибунал!
Думай те...
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Тому треба щоб хтось проінформував нарештї пана Зеленського, що відбувається насправді.
Якщо взагалї ойму це цїкаво.........
По-перше, бригади не скаржаться, тому що крім проблем з керівництвом ці скарги нічого не дають командирам бригад.
По-друге, артилерія на даний момент забезпечена снарядами 155 мм тільки на окремих напрямках, зокрема на північній Харківщині. Тут калібр 155 мм працює. Але на інших ділянках фронту 155 мм калібр також лімітується, і можливості виконувати усі необхідні вогневі завдання цими гарматами нема. Особлива проблема, що дуже обмежено виділяються снаряди на контрбатарейну боротьбу, і на ці завдання гостро не вистачає 155 мм калібру.
По-третє, забезпечення більшою частиною калібрів артилерії та мінометів значно менше потреб. Гаубиці калібру 152 мм, 122 мм, гармати 125 мм, міномети 120 мм, 82 мм, 81 мм, 60 мм, які є основним озброєнням більшості піхотних бригад - забезпечення мізерне та незадовільне. Дефіцит кричущий по цим калібрам на усіх напрямках, і на північній Харківщині також. Значна кількість частин отримують на день 10-20 одиниць *********** для артилерії та мінометів.
По-четверте. Усіх видів *********** в армії гостро не вистачає. Є проблема і по розподілу цих ***********. Деякі окремі бригади, які намагаються забезпечити якісну бойову підготовку, змушені купувати за власні кошти та кошти волонтерів навіть патрони 5,45 мм та 7,62 мм, а також багато інших видів ***********. Значна кількість військових частин змушені організувати своє власне виробництво *********** за власні кошти та кошти волонтерів.
Отака реальна сїтуацїя..... Звїсно, бездумно але виразно читати на камеру чужї тексти з папїрця значно легче та зручнїше........
Abraham Lincoln
П. С. Зе вже живе у паралельній реальності, нажаль.