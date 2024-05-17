За последние два месяца ни одна из бригад не жалуется, что нет артснарядов. Это впервые за годы войны, - Зеленский

Есть прогресс по поставкам артиллерийских снарядов для Вооруженных Сил Украины, даже без чешской инициативы.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, об этом на встрече с журналистами сообщил президент Владимир Зеленский.

"Даже до чешской инициативе у нас есть прогресс. Впервые за годы войны ни одна из бригад не жалуется, что нет артиллерийского снаряда. И это происходит в течение последних двух месяцев", - сказал Зеленский.

Украинский лидер отметил, что придется еще много работать. И чешская инициатива, по его словам, "будет идти". Также президент анонсировал инициативу, в рамках которой партнеры будут предоставлять Украине средства на производство беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы.

"Технические показатели наших дронов становятся лучше. Мы начинаем их много производить, а на них нет денег, можем производить больше, чем есть денег", - констатировал Зеленский.

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Чешская инициатива по закупке 800 тысяч боеприпасов для Украины

Ранее сообщалось, что премьер Чехии Фиала отмечал, что 15 стран готовы присоединиться к инициативе закупки боеприпасов для Украины за пределами Европы.

В частности, к инициативе Чехии присоединится Канада и выделит 30 млн канадских долларов (около 23 млн долл. США) на закупку боеприпасов для Украины за пределами НАТО.

Нидерланды выделяют более 100 млн евро на эту инициативу.

Также поддержку этой идеи заявляли Германия. Люксембург, Польша, Швеция, Норвегия.

Кроме того, Норвегия на инициативу Чехии по закупке боеприпасов для Украины выделила $153 млн.

Впоследствии к чешской инициативе присоединилась Португалия. Страна выделила на это 100 млн евро.