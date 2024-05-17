Упродовж двох місяців жодна з бригад не скаржиться на брак артснарядів. Це вперше за роки війни, - Зеленський
Є прогрес щодо постачання артилерійських снарядів для Збройних Сил України, навіть без чеської ініціативи.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net, про це на зустрічі з журналістами повідомив президент Володимир Зеленський.
"Навіть до чеської ініціативи у нас є прогрес. Уперше за роки війни жодна із бригад не скаржиться, що немає артилерійського снаряда. І це відбувається упродовж останніх двох місяців", - сказав Зеленський.
Український лідер зазначив, що доведеться ще багато працювати. І чеська ініціатива, за його словами, "буде йти". Також президент анонсував ініціативу, в межах якої партнери будуть надавати Україні кошти на виробництво безпілотників і засобів радіоелектронної боротьби.
"Технічні показники наших дронів стають кращими. Ми починаємо їх багато виробляти, а на них немає грошей, можемо виробляти більше, ніж є грошей", - констатував Зеленський.
Чеська ініціатива із закупівлі 800 тисяч боєприпасів для України
Раніше повідомлялося, що прем’єр Чехії Фіала зазначав, що 15 країн готові долучитися до ініціативи щодо закупівлі боєприпасів для України за межами Європи.
Зокрема, до ініціативи Чехії приєднається Канада та виділить 30 млн канадських доларів (близько 23 млн дол. США) на закупівлю боєприпасів для України поза межами НАТО.
Нідерланди виділяють понад 100 млн євро на цю ініціативу.
Також про підтримку цієї ідеї заявляла Німеччина, Люксембург, Польща, Швеція.
Крім того, Норвегія на ініціативу Чехії щодо закупівлі боєприпасів для України виділила $153 млн.
Згодом до чеської ініціативи приєдналася Португалія. Країна виділила на це 100 млн євро.
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Адже наявність та кількість *********** становить військову таємницю та за їх розголос легко потрапити під трибунал!
Думай те...
Економно
Натужно
І
Стримано.🤯
Тому треба щоб хтось проінформував нарештї пана Зеленського, що відбувається насправді.
Якщо взагалї ойму це цїкаво.........
По-перше, бригади не скаржаться, тому що крім проблем з керівництвом ці скарги нічого не дають командирам бригад.
По-друге, артилерія на даний момент забезпечена снарядами 155 мм тільки на окремих напрямках, зокрема на північній Харківщині. Тут калібр 155 мм працює. Але на інших ділянках фронту 155 мм калібр також лімітується, і можливості виконувати усі необхідні вогневі завдання цими гарматами нема. Особлива проблема, що дуже обмежено виділяються снаряди на контрбатарейну боротьбу, і на ці завдання гостро не вистачає 155 мм калібру.
По-третє, забезпечення більшою частиною калібрів артилерії та мінометів значно менше потреб. Гаубиці калібру 152 мм, 122 мм, гармати 125 мм, міномети 120 мм, 82 мм, 81 мм, 60 мм, які є основним озброєнням більшості піхотних бригад - забезпечення мізерне та незадовільне. Дефіцит кричущий по цим калібрам на усіх напрямках, і на північній Харківщині також. Значна кількість частин отримують на день 10-20 одиниць *********** для артилерії та мінометів.
По-четверте. Усіх видів *********** в армії гостро не вистачає. Є проблема і по розподілу цих ***********. Деякі окремі бригади, які намагаються забезпечити якісну бойову підготовку, змушені купувати за власні кошти та кошти волонтерів навіть патрони 5,45 мм та 7,62 мм, а також багато інших видів ***********. Значна кількість військових частин змушені організувати своє власне виробництво *********** за власні кошти та кошти волонтерів.
Отака реальна сїтуацїя..... Звїсно, бездумно але виразно читати на камеру чужї тексти з папїрця значно легче та зручнїше........
Abraham Lincoln
П. С. Зе вже живе у паралельній реальності, нажаль.