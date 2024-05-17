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Новини Війна
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Упродовж двох місяців жодна з бригад не скаржиться на брак артснарядів. Це вперше за роки війни, - Зеленський

Володимир Зеленський

Є прогрес щодо постачання артилерійських снарядів для Збройних Сил України, навіть без чеської ініціативи.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net,  про це на зустрічі з журналістами повідомив президент Володимир Зеленський.

"Навіть до чеської ініціативи у нас є прогрес. Уперше за роки війни жодна із бригад не скаржиться, що немає артилерійського снаряда. І це відбувається упродовж останніх двох місяців", - сказав Зеленський.

Український лідер зазначив, що доведеться ще багато працювати. І чеська ініціатива, за його словами, "буде йти". Також президент анонсував ініціативу, в межах якої партнери будуть надавати Україні кошти на виробництво безпілотників і засобів радіоелектронної боротьби.

"Технічні показники наших дронів стають кращими. Ми починаємо їх багато виробляти, а на них немає грошей, можемо виробляти більше, ніж є грошей", - констатував Зеленський.

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Чеська ініціатива із закупівлі 800 тисяч боєприпасів для України

Раніше повідомлялося, що прем’єр Чехії Фіала зазначав, що 15 країн готові долучитися до ініціативи щодо закупівлі боєприпасів для України за межами Європи.

Зокрема, до ініціативи Чехії приєднається Канада та виділить 30 млн канадських доларів (близько 23 млн дол. США) на закупівлю боєприпасів для України поза межами НАТО.

Нідерланди виділяють понад 100 млн євро на цю ініціативу.

Також про підтримку цієї ідеї заявляла Німеччина, Люксембург, Польща, Швеція.

Крім того, Норвегія на ініціативу Чехії щодо закупівлі боєприпасів для України виділила $153 млн.

Згодом до чеської ініціативи приєдналася Португалія. Країна виділила на це 100 млн євро.

Автор: 

Зеленський Володимир (23691) допомога (8295)


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Топ коментарі
+32
А толку тобі ,сонцесяйному , скаржитися?
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17.05.2024 11:43
+26
Може и не скаржаться - тільки кажуть - вони по нас 10 снарядів - ми ім 1
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17.05.2024 11:44
+20
Тю, а куди ті солдати можуть поскаржитись?
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17.05.2024 11:46
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то все ок? іде по плану? від'ємний наступ?
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18.05.2024 00:25 Відповісти
Ні, навпаки - потужний контр відступ за ініціативи та сприяння зеленського..
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18.05.2024 10:05 Відповісти
Тут 2 варианта: либо запретили жаловаться, либо не принимают жалобы.
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18.05.2024 02:34 Відповісти
Просто текст по дибильному йому написали. мабуть мали наувазі через два місяця.
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18.05.2024 03:40 Відповісти
Денег нет-фсе в офшорах.
И не называйте его лидером и президентом
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18.05.2024 04:08 Відповісти
Мабуть просто заборонили доповідати про снарядний голод. Військовим і так все ясно і наверху можно не хвилюватись...
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18.05.2024 06:30 Відповісти
Ну споживачі гавномарафону ще й як вірять)
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18.05.2024 12:49 Відповісти
А СКІЛЬКІ ТРАТЯТЬ СВОЇХ ЗАРПЛАТ !!!???
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18.05.2024 08:16 Відповісти
Звісно "не скаржаться"!
Адже наявність та кількість *********** становить військову таємницю та за їх розголос легко потрапити під трибунал!
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18.05.2024 09:03 Відповісти
Зе видав таємницю? 😱
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18.05.2024 14:05 Відповісти
Ні, просто, як завжди, ЗБРЕХАВ!
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18.05.2024 14:57 Відповісти
Патологічний брехун! Такий самий як й кремлівське куйло.
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18.05.2024 09:34 Відповісти
Но ублюдочные продвигаются дальше.
Думай те...
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18.05.2024 10:04 Відповісти
Ну нарешті наша промисловисть мобілізувалась та під керівництвом ОПи почала в достатній кількості виробляти **********! Пізнувато, правда, що на 3-му році війни!
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18.05.2024 11:23 Відповісти
Наша проМУМУсловість - під керівництвом сонцесяйного ОСВОЮЮЮЮЮЄ ********* кошти. а ще (на здачу) башляє на ОДИН гандон + ОДИН гандон на проморолік про ПЄРЄМОГУ
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18.05.2024 14:34 Відповісти
Когда он говорит,такое чувство ,что он бредит.
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18.05.2024 11:40 Відповісти
Цікаво, він хоча б сам вірить в те, що читає?
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18.05.2024 12:50 Відповісти
ВОНО - не вірить ВОНО - читає. І АБІЖАЄЦЦА що йому не вірять
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18.05.2024 14:35 Відповісти
Потужно
Економно
Натужно
І
Стримано.🤯
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18.05.2024 14:07 Відповісти
Навіть до чеської ініціативи у нас є прогрес. Уперше за роки війни жодна із бригад не скаржиться, що немає артилерійського снаряда. І це відбувається упродовж останніх двох місяців", - сказав Зеленський. Збройні сили України очолив "сирий" ,якому скаржитися на відсутність ***********.чи то амуніції ,що у воду пердіти...
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18.05.2024 14:36 Відповісти
****** ПОДАЙ ПАТРОН !)
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18.05.2024 15:28 Відповісти
Не знав чк харкнути на чехів. Придумав нарешті. Урод моральний...
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18.05.2024 15:47 Відповісти
воно *******...
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18.05.2024 16:45 Відповісти
Ці слова приголомшили більшість військових на фронті, оскільки Верховного головнокомандувача хтось з найближчого оточення свідомо ввів в оману, і він повторює чиїсь слова, як за звичай не орієнтуючись у реальній обстановці.

Тому треба щоб хтось проінформував нарештї пана Зеленського, що відбувається насправді.
Якщо взагалї ойму це цїкаво.........

По-перше, бригади не скаржаться, тому що крім проблем з керівництвом ці скарги нічого не дають командирам бригад.

По-друге, артилерія на даний момент забезпечена снарядами 155 мм тільки на окремих напрямках, зокрема на північній Харківщині. Тут калібр 155 мм працює. Але на інших ділянках фронту 155 мм калібр також лімітується, і можливості виконувати усі необхідні вогневі завдання цими гарматами нема. Особлива проблема, що дуже обмежено виділяються снаряди на контрбатарейну боротьбу, і на ці завдання гостро не вистачає 155 мм калібру.

По-третє, забезпечення більшою частиною калібрів артилерії та мінометів значно менше потреб. Гаубиці калібру 152 мм, 122 мм, гармати 125 мм, міномети 120 мм, 82 мм, 81 мм, 60 мм, які є основним озброєнням більшості піхотних бригад - забезпечення мізерне та незадовільне. Дефіцит кричущий по цим калібрам на усіх напрямках, і на північній Харківщині також. Значна кількість частин отримують на день 10-20 одиниць *********** для артилерії та мінометів.

По-четверте. Усіх видів *********** в армії гостро не вистачає. Є проблема і по розподілу цих ***********. Деякі окремі бригади, які намагаються забезпечити якісну бойову підготовку, змушені купувати за власні кошти та кошти волонтерів навіть патрони 5,45 мм та 7,62 мм, а також багато інших видів ***********. Значна кількість військових частин змушені організувати своє власне виробництво *********** за власні кошти та кошти волонтерів.

Отака реальна сїтуацїя..... Звїсно, бездумно але виразно читати на камеру чужї тексти з папїрця значно легче та зручнїше........
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18.05.2024 17:03 Відповісти
Про Арахамію в Стамбулі нічого не казав?
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18.05.2024 17:25 Відповісти
ДЕЯКИХ людей можно дурити ВЕСЬ час; ВСІХ людей - ДЕЯКИЙ час; але неможливо дурити всіх людей весь час

Abraham Lincoln
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18.05.2024 18:30 Відповісти
У нас одного бракує. Це верховного головновнокоманкомандувача. Сплошной цирк на дроте над пропастью из крови его жертв...
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18.05.2024 18:30 Відповісти
За часів совка шуткували,шо червона ікра відсутня,бо не користується попитом - никто не бачив,щоб за неї запитували у магазині.Війскові,яки не скаржвться на нестачу зброї - це теж саме.
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18.05.2024 19:27 Відповісти
Ну що ж ти так брешеш ЗЕблазень? Щоб тобі вже язик відсох!
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18.05.2024 20:15 Відповісти
Як відкриє свого рота так і збреше.
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18.05.2024 21:46 Відповісти
Зедибілізм вищого ґатунку, це ж треба земерзота таку маячню верзе, не вже хтось вірить в цю дику маячню...
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18.05.2024 21:55 Відповісти
Вже в очі ******* )))
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18.05.2024 22:14 Відповісти
У него профессия такая, артист разговорного жанра.
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18.05.2024 23:03 Відповісти
Бо всіх хто скаржитися любив показово покарали чи є снарядів достатньо? Ось питання.....
П. С. Зе вже живе у паралельній реальності, нажаль.
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18.05.2024 23:21 Відповісти
У мене є хороша сосна, де можна повісити зелених ****** в необмеженій кількості.
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18.05.2024 23:39 Відповісти
А можна я скажу, що хочу,щоб здохла ця б"ляь, яка сказала, що їй не треба снарядів?
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18.05.2024 23:45 Відповісти
А, эта ***** - все ******...
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19.05.2024 00:06 Відповісти
Коли йшлося, що на сім снарядних пострілів ворога ми відповідали одним, тоді президент мовчав і якось погоджувався з цим, а коли Чехія проявила ініціативу, то у нас і без них, виявляється, вже немає снарядного голоду, а можна сказати вже й надлишки. І мільйон дронів не за горами
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19.05.2024 00:37 Відповісти
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