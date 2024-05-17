Упродовж двох місяців жодна з бригад не скаржиться на брак артснарядів. Це вперше за роки війни, - Зеленський

Є прогрес щодо постачання артилерійських снарядів для Збройних Сил України, навіть без чеської ініціативи.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net, про це на зустрічі з журналістами повідомив президент Володимир Зеленський.

"Навіть до чеської ініціативи у нас є прогрес. Уперше за роки війни жодна із бригад не скаржиться, що немає артилерійського снаряда. І це відбувається упродовж останніх двох місяців", - сказав Зеленський.

Український лідер зазначив, що доведеться ще багато працювати. І чеська ініціатива, за його словами, "буде йти". Також президент анонсував ініціативу, в межах якої партнери будуть надавати Україні кошти на виробництво безпілотників і засобів радіоелектронної боротьби.

"Технічні показники наших дронів стають кращими. Ми починаємо їх багато виробляти, а на них немає грошей, можемо виробляти більше, ніж є грошей", - констатував Зеленський.

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Чеська ініціатива із закупівлі 800 тисяч боєприпасів для України

Раніше повідомлялося, що прем’єр Чехії Фіала зазначав, що 15 країн готові долучитися до ініціативи щодо закупівлі боєприпасів для України за межами Європи.

Зокрема, до ініціативи Чехії приєднається Канада та виділить 30 млн канадських доларів (близько 23 млн дол. США) на закупівлю боєприпасів для України поза межами НАТО.

Нідерланди виділяють понад 100 млн євро на цю ініціативу.

Також про підтримку цієї ідеї заявляла Німеччина, Люксембург, Польща, Швеція.

Крім того, Норвегія на ініціативу Чехії щодо закупівлі боєприпасів для України виділила $153 млн.

Згодом до чеської ініціативи приєдналася Португалія. Країна виділила на це 100 млн євро.