Партнери не штовхають Україну на переговори з РФ, але в атмосфері світу це є, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що західні партнери не штовхають нашу країну сідати за стіл переговорів з Росією, однак "в атмосфері світу це є". Саміт миру - правильний майданчик, де Україна має ініціативу.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це глава держави заявив на зустрічі з журналістами.
"Партнери не штовхають нас. Хоча мені здається, що в атмосфері світу це є. І тут нам потрібно бути просто дуже стійкими і сильними. І обраний сьогодні правильний майданчик, де у нас є ініціатива - Саміт миру", - сказав Зеленський.
Цілі України на Саміті миру
За словами Зеленського, за підсумками саміту, Україна хотіла б отримати комюніке.
"Хочемо отримати енергетичну безпеку, включаючи ядерну. Бо, я вважаю, що тут всі зацікавлені, і це може нам дати можливість спрогнозувати іншу зиму. Хочемо отримати вільне судноплавство. Будь-які вантажі українським морем без ризику. Це і безпека людей в Одесі й загалом на Півдні. Тому що вони б'ють по портах - це і інфраструктура, і море, і економіка. І ще зробити серйозний крок щодо поштовху до обміну полоненими. У гуманітарному аспекті обмін полонених - це подвійне питання, як і з енергетикою. Енергетика - це ядерна безпека - те, що всі підтримують. Мені здається, там, де ядерна безпека, можемо говорити і про в цілому безпеку енергетичної системи. Щодо обміну. Де питання обміну полонених - там і повернення дітей. Ось в принципі, що ми хочемо отримати", - розповів президент.
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А ще казали, що кличко це генератор випадкових і безглуздих фраз...
він емоційно готовий воювати...
йому дали час на мобілізацію і не спішили виділяти 60 лрд від сша...
як воно зараз, бачимо...емоції його, укази його, закони про мобілізацію з його підписом...
Как это донести до лидера думок?