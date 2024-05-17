Партнери не штовхають Україну на переговори з РФ, але в атмосфері світу це є, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що західні партнери не штовхають нашу країну сідати за стіл переговорів з Росією, однак "в атмосфері світу це є". Саміт миру - правильний майданчик, де Україна має ініціативу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це глава держави заявив на зустрічі з журналістами.

"Партнери не штовхають нас. Хоча мені здається, що в атмосфері світу це є. І тут нам потрібно бути просто дуже стійкими і сильними. І обраний сьогодні правильний майданчик, де у нас є ініціатива - Саміт миру", - сказав Зеленський.

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Цілі України на Саміті миру

За словами Зеленського, за підсумками саміту, Україна хотіла б отримати комюніке.

"Хочемо отримати енергетичну безпеку, включаючи ядерну. Бо, я вважаю, що тут всі зацікавлені, і це може нам дати можливість спрогнозувати іншу зиму. Хочемо отримати вільне судноплавство. Будь-які вантажі українським морем без ризику. Це і безпека людей в Одесі й загалом на Півдні. Тому що вони б'ють по портах - це і інфраструктура, і море, і економіка. І ще зробити серйозний крок щодо поштовху до обміну полоненими. У гуманітарному аспекті обмін полонених - це подвійне питання, як і з енергетикою. Енергетика - це ядерна безпека - те, що всі підтримують. Мені здається, там, де ядерна безпека, можемо говорити і про в цілому безпеку енергетичної системи. Щодо обміну. Де питання обміну полонених - там і повернення дітей. Ось в принципі, що ми хочемо отримати", - розповів президент.

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