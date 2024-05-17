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Партнери не штовхають Україну на переговори з РФ, але в атмосфері світу це є, - Зеленський

Володимир Зеленський про переговори з РФ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що західні партнери не штовхають нашу країну сідати за стіл переговорів з Росією, однак "в атмосфері світу це є". Саміт миру - правильний майданчик, де Україна має ініціативу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це глава держави заявив на зустрічі з журналістами.

"Партнери не штовхають нас. Хоча мені здається, що в атмосфері світу це є. І тут нам потрібно бути просто дуже стійкими і сильними. І обраний сьогодні правильний майданчик, де у нас є ініціатива - Саміт миру", - сказав Зеленський.

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Цілі України на Саміті миру

За словами Зеленського, за підсумками саміту, Україна хотіла б отримати комюніке.

"Хочемо отримати енергетичну безпеку, включаючи ядерну. Бо, я вважаю, що тут всі зацікавлені, і це може нам дати можливість спрогнозувати іншу зиму. Хочемо отримати вільне судноплавство. Будь-які вантажі українським морем без ризику. Це і безпека людей в Одесі й загалом на Півдні. Тому що вони б'ють по портах - це і інфраструктура, і море, і економіка. І ще зробити серйозний крок щодо поштовху до обміну полоненими. У гуманітарному аспекті обмін полонених - це подвійне питання, як і з енергетикою. Енергетика - це ядерна безпека - те, що всі підтримують. Мені здається, там, де ядерна безпека, можемо говорити і про в цілому безпеку енергетичної системи. Щодо обміну. Де питання обміну полонених - там і повернення дітей. Ось в принципі, що ми хочемо отримати", - розповів президент.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23691) росія (64935) переговори з Росією (1062) Глобальний саміт миру (278)


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Топ коментарі
+2
Ні. Він не імбецил (легка форма олігофренії), а дегенерат. Це виродження. Продукт двохтисячолітніх інцестів і родинних шлюбів.
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17.05.2024 11:55
+1
"в атмосфері світу"???

А ще казали, що кличко це генератор випадкових і безглуздих фраз...
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17.05.2024 11:07
+1
Безвідносно саме до цього зе перфоменса, так, це тренд такий. Спробуйте початитись з ШІ. Там тільки конструктивний діалог, заснований на взаємоповазі. Тільки ніхто не пояснує навіщо у світі взагалі є зброя, якщо всі такі **** конструктивні, прогресивні і поважаючі одне одного.
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17.05.2024 11:15
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"в атмосфері світу"???

А ще казали, що кличко це генератор випадкових і безглуздих фраз...
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17.05.2024 11:07 Відповісти
ще восени президент на подібне не штовхання до переговорів відповів, що
він емоційно готовий воювати...
йому дали час на мобілізацію і не спішили виділяти 60 лрд від сша...
як воно зараз, бачимо...емоції його, укази його, закони про мобілізацію з його підписом...
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17.05.2024 11:18 Відповісти
"Атмосфера світу" - схоже це пєрдьож китаю, раші і всяких зелених арахамій
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17.05.2024 11:23 Відповісти
Безвідносно саме до цього зе перфоменса, так, це тренд такий. Спробуйте початитись з ШІ. Там тільки конструктивний діалог, заснований на взаємоповазі. Тільки ніхто не пояснує навіщо у світі взагалі є зброя, якщо всі такі **** конструктивні, прогресивні і поважаючі одне одного.
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17.05.2024 11:15 Відповісти
Можна подивитися на Ізраїль. Вони не тільки мочать хамас, а й хочуть звільнити заручників, яких досі не звільнили. Якби звільнили, їх Ізраїль примусили б до перемир'я всі. Але зараз штати поставили зброю на паузу бо у рафаху мальчікі в трусіках страждають. Іспанія, Ірландія та ін. визнають палестину найближчим часом. А все чому? Понабирали лайна муслімського, і воно тепер хороводи водить у вільному світові, електоральні симпатії страждають у них, рамафоси мазафаки збуджують оон і т.д.
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17.05.2024 11:26 Відповісти
Однозначно, але про це якось не прийнято говорити. Чому? Може, щоб не чіпати болісні струни решти таких самих імбецилів?
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17.05.2024 11:26 Відповісти
Ні. Він не імбецил (легка форма олігофренії), а дегенерат. Це виродження. Продукт двохтисячолітніх інцестів і родинних шлюбів.
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17.05.2024 11:55 Відповісти
Майданчик у нього в дупі,нах...
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17.05.2024 11:15 Відповісти
А світ - це зашифроване єрмак?
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17.05.2024 11:17 Відповісти
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17.05.2024 11:17 Відповісти
К переговорам нас штофхает слабость наших позиций и отсутствие позитивных перспектив прежде всего из-за продолжающейся коррупции, воровства и тотальной несправедливости во всём...
Как это донести до лидера думок?
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17.05.2024 11:17 Відповісти
Потому что мир сошел с ума. Не им же жить потом в концлагерях и в тюрьмах. Переговоры ради чего? Ради того чтобы мы выбрали каким путем ***** нас уничтожит? Переговоры с маньяком и убийцей который сам смеется над собой расказывая как он всеми етими переговорами жопу подтер. Или кто то забыл одну из любимых поговорок ***** *мы говорим одно а делаем другое*. Или *курочка по зернышку тук-тук-тук*.
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17.05.2024 11:20 Відповісти
так любая война заканчивается переговорами
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17.05.2024 11:36 Відповісти
Ты несешь херню. Любая война заканчивается или победой или окупацией. И в етом варианте нам победой закончить войну не предлагают. И те кто сейчас требует переговоров хотят лишь чтобы открыли границы и здрыснуть навсегда с Украины. Потому что только безголовый понимает что в случае капитуляции (которую почему то называют переговорами) в Украине никто жить уже не будет.
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17.05.2024 13:37 Відповісти
Сашлі с ума у 2010 та 2019.
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17.05.2024 11:58 Відповісти
Немає в атмосфері світу цього!
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17.05.2024 11:29 Відповісти
нажаль є...бабло перемагає і добро і зло. а корупція на так званому "глобальному півдні", тобто в країнах третього світу старими словами нікуди не ділася і крім того, ділки в європах і америках також, про які дуже правильно сказав маркс в своєму капіталі...
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17.05.2024 11:36 Відповісти
ОМАНські шашлички мали призвести до ху@ляндизації України,чи до повної ліквідації з подальшим геноцидальним винещщенням українців,як етносу?Рано чи пізно на це питання тобі, "найвеличніший" прийдеться відповісти і молись пророку Моїсею,щоб це було в суді,а не як Чаушеску.
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17.05.2024 11:37 Відповісти
брехлива потвора
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17.05.2024 11:44 Відповісти
ПОЛІЗТИ В ПРЕЗИДЕНСТВО БУДУЧИ АКТОРОМ НАРІКОМ МОЖЕ ТІЛЬКИ РАДЯНСЬКИЙ ДЕБІЛ ЯКИЙ СВЯТО ВІРИТЬ В РАДЯНСЬКІ КОМЕДІЇ "ІВАН ВАСЛЬЄВІЧ МЄНЯЄТ ПРОФЄСІЮ" ДЕ ЗАВДОМ ВІД ЖЕКа СТАВ ЦАРЕМ.
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17.05.2024 12:49 Відповісти
Але навіть там "царь" був "нє настоящій!"
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17.05.2024 13:13 Відповісти
Ніби у нас президент настоящий, а не актор який грає цю роль
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17.05.2024 13:16 Відповісти
Ні, я про те, що навіть середньовічне бидло зрозуміло, що їх цар - фальшивка, а наш мудрий наріт - ні.
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17.05.2024 13:26 Відповісти
То так, а ле в Середньовічі не було телебачення яке зомбувало чотири роки підряд мізкі українців і прмиває так що там вітер свистить. Завжди дивувало чому Порох не закривав це постриговське ТБ лайно олігархів, приводів було хоч відбавляй, а як що не так то можно було знайти як що хочеш, а він не закрив, тому маємо те що маємо.
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17.05.2024 15:56 Відповісти
 
 