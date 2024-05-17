Партнеры не толкают Украину на переговоры с РФ, но в атмосфере мира это есть, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что западные партнеры не толкают нашу страну садиться за стол переговоров с Россией, однако "в атмосфере мира это есть". Саммит мира - правильная площадка, где Украина имеет инициативу.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом глава государства заявил на встрече с журналистами.

"Партнеры не толкают нас. Хотя мне кажется, что в атмосфере мира это есть. И здесь нам нужно быть просто очень устойчивыми и сильными. И выбрана сегодня правильная площадка, где у нас есть инициатива - Саммит мира", - сказал Зеленский.

Читайте: Блинкен о возможности переговоров между Украиной и РФ: Киев сам принимает решение

Цели Украины на Саммите мира

По словам Зеленского, по итогам саммита, Украина хотела бы получить коммюнике.

"Хотим получить энергетическую безопасность, включая ядерную. Потому что, я считаю, что здесь все заинтересованы, и это может нам дать возможность спрогнозировать другую зиму. Хотим получить свободное судоходство. Любые грузы по украинскому морю без риска. Это и безопасность людей в Одессе и в целом на Юге. Потому что они бьют по портам - это и инфраструктура, и море, и экономика. И еще сделать серьезный шаг по толчку к обмену пленными. В гуманитарном аспекте обмен пленных - это двойной вопрос, как и с энергетикой. Энергетика - это ядерная безопасность - то, что все поддерживают. Мне кажется, там, где ядерная безопасность, можем говорить и о в целом безопасности энергетической системы. Относительно обмена. Где вопрос обмена пленных - там и возвращение детей. Вот в принципе, что мы хотим получить", - рассказал президент.

Читайте также: 50 стран уже подтвердили участие в Глобальном саммите мира, - МИД Швейцарии