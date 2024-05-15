50 стран уже подтвердили участие в Глобальном саммите мира, - МИД Швейцарии
50 стран из 160 приглашенных подтвердили, что примут участие в Глобальном саммите мира, который должен состояться 15-16 июня в Швейцарии.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, об этом сообщает Swissinfo.
Встреча состоится 15 и 16 июня в пятизвездочном отеле Bürgenstock у озера в Люцерне в центральной Швейцарии.
"Мы интенсивно готовимся на дипломатическом уровне, чтобы убедить тех, кто еще не делал заявлений", - сказал в среду руководитель Департамента по коммуникациям МИД Швейцарии Николя Бидо.
О своем приезде уже заявили 50 делегаций. Среди тех, кто подтвердил свои намерения, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Европейского совета Шарль Мишель, канцлер Германии Олаф Шольц, глава правительства Италии Джорджа Мелони, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент Франции Эммануэль Макрон.
Как сообщили в МИД Швейцарии, они довольны количеством ответов, но планируют увидеть еще большую цифру.
"Там есть крупные европейские страны, но мы также хотели бы иметь как можно больше стран с Глобального юга, потому что мы хотим открытой дискуссии обо всех возможностях и размышлений относительно мира в Украине. Поэтому мы хотим иметь количество и репрезентативность Север-Юг", - подчеркнул Бидо.
Также он отметил, что России на встрече не будет.
"Мы не приглашали Россию, поскольку россияне постоянно говорят, что им это неинтересно. Мы находимся на подготовительной фазе, мы не будем заключать мир как таковой в Bürgenstock, но мы действительно хотели бы начать процесс по привлечению России. Поэтому связь с ними поддерживаем", - заверил Бидо.
Глобальный саммит мира
Напомним, свое участие в Саммите мира уже подтвердил ряд стран, среди них Польша, Финляндия, Бельгия, Литва, Латвия, Германия.
Во вторник, 14 мая, стало известно об участии Франции в саммите мира.
Как известно, правительство Швейцарии планирует 15-16 июня провести двухдневную конференцию высокого уровня. Участники будут искать пути для достижения мира в Украине. Однако, как отметил ранее канцлер Германии Олаф Шольц, во время Глобального саммита мира не будут обсуждать процесс окончания войны.
К участию в первом саммите мира был приглашен ряд стран со всех континентов. Однако, как заявлял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, участия России в этом мероприятии пока не предвидится.
Также президент Зеленский допустил, что Россия попытается сорвать проведение саммита в Швейцарии.
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Да бросьте
Мировая политика так не работает
Уж какой пид...р путин - но он выборы провел
По великому рахунку це все профанація. Заради всього кращого, проти всього поганого. А на виході - пшик.
Нікому не впадає в око когнитивний дисонанс, яким просто тхне від цієї фрази, де перша частина заперечує другу частину, бо як можна "шукати шляхи для досягнення миру" при цьому "не обговорювати процес закінчення війни"??? Це буде "саміт миру" чи "сльот шизофрєніков"???
Майже 5 років чинна влада для безпеки держави нічого не робила, будувала дороги, знищила власний ВПК, виснажила ВСУ, бо бачила мир в очах кремлівського карлика, закликала на шашлики,....
Швейцарський саміт примусить московію звільнити окуповані території? Я вважаю, що це казка для дураків (73,22 % електорату), це спроба відвернути увагу дураків від московсько-китайських переговорів по Україні, які відбуваються паралельно в Пекіні.
Доречі, країни G7, 09- 10 травня 2024 р., збирались на зустріч по Україні і за результатами зустрічі заявили про нечувану корупцію влади, і попередили про негативні наслідки, оце вклад Зеленського в безпеку України, ..... фортифікація навколо Харкова.
Украину сесть за переговоры с рф по-китайскому варианту.
То есть мир , а что с Украиной --это потом.