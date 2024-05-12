Это может стать значимым шагом, - Шольц о Глобальном саммите мира

Германский канцлер Олаф Шольц видит возможности в запланированном на июнь 2024 года саммите мира относительно Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда".

"Даже если там пока не будет обсуждаться главный вопрос мира, а только вопросы, которые также являются его частью, это было бы значимым шагом", - отметил Шольц.

Как считает чиновник, из этого можно было бы развивать дальше.

Шольц также выразил надежду, что арабские страны, Индия, Южная Африка, Бразилия и Китай таки примут участие в Глобальном саммите мира.

"Я очень хочу, чтобы страны с Аравийского полуострова, Индии, Южной Африки, Бразилии и, если это возможно, Китай также были там", - добавил канцлер.

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Глобальный саммит мира в Швейцарии

Напомним, правительство Швейцарии планирует 15-16 июня провести двухдневную конференцию высокого уровня. Участники будут искать пути для достижения мира в Украине. Саммит состоится на курорте Бюргеншток в кантоне Нидвальден за пределами города Люцерн.

Ряд стран со всех континентов были приглашены на саммит. В то же время участия России пока не предвидится. Президент Зеленский ранее не предположил, что РФ может попытаться сорвать проведение саммита.

Участие в конференции уже подтвердили ряд стран, в частности Польша, Финляндия, Бельгия, Литва, Латвия, Германия, Нидерланды, Чехия, Канада и другие.