Это может стать значимым шагом, - Шольц о Глобальном саммите мира
Германский канцлер Олаф Шольц видит возможности в запланированном на июнь 2024 года саммите мира относительно Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда".
"Даже если там пока не будет обсуждаться главный вопрос мира, а только вопросы, которые также являются его частью, это было бы значимым шагом", - отметил Шольц.
Как считает чиновник, из этого можно было бы развивать дальше.
Шольц также выразил надежду, что арабские страны, Индия, Южная Африка, Бразилия и Китай таки примут участие в Глобальном саммите мира.
"Я очень хочу, чтобы страны с Аравийского полуострова, Индии, Южной Африки, Бразилии и, если это возможно, Китай также были там", - добавил канцлер.
Глобальный саммит мира в Швейцарии
Напомним, правительство Швейцарии планирует 15-16 июня провести двухдневную конференцию высокого уровня. Участники будут искать пути для достижения мира в Украине. Саммит состоится на курорте Бюргеншток в кантоне Нидвальден за пределами города Люцерн.
Ряд стран со всех континентов были приглашены на саммит. В то же время участия России пока не предвидится. Президент Зеленский ранее не предположил, что РФ может попытаться сорвать проведение саммита.
Участие в конференции уже подтвердили ряд стран, в частности Польша, Финляндия, Бельгия, Литва, Латвия, Германия, Нидерланды, Чехия, Канада и другие.
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нічого після зустрічі не зміниться
"Великие вопросы времени решаются не постановлениями большинства, а лишь железом и кровью!" - Бісмарк
Бо поки союзники України не зрозуміють , що в поточних умовах питання стоїть хто буде після війни існувати : або тільки Україна , або тільки московія . А вони усе шукають шлях як допомогти Україні , що вона не програла , але й не розчавила московитів . А такого ніколи не буде .
Повангую... То буде великі гроші і великий пшик !
І нічим він не скінчиться
Залякав Європу т. Путін. А що роблять налякані? Збираються в стада і заспокоюють одне одного - набираються показної мужності.
ТАУРУС!
Т- А - У- Р - У - С!!!!!!
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Що, Тауруси дадуть?