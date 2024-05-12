РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9991 посетитель онлайн
Новости
2 177 22

Это может стать значимым шагом, - Шольц о Глобальном саммите мира

Германский канцлер Олаф Шольц видит возможности в запланированном на июнь 2024 года саммите мира относительно Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда".

"Даже если там пока не будет обсуждаться главный вопрос мира, а только вопросы, которые также являются его частью, это было бы значимым шагом", - отметил Шольц.

Как считает чиновник, из этого можно было бы развивать дальше.

Шольц также выразил надежду, что арабские страны, Индия, Южная Африка, Бразилия и Китай таки примут участие в Глобальном саммите мира.

"Я очень хочу, чтобы страны с Аравийского полуострова, Индии, Южной Африки, Бразилии и, если это возможно, Китай также были там", - добавил канцлер.

Также читайте: ОП о саммите мира: Мы говорим исключительно о присутствии на уровне лидеров – глав государств или правительств

Глобальный саммит мира в Швейцарии

Напомним, правительство Швейцарии планирует 15-16 июня провести двухдневную конференцию высокого уровня. Участники будут искать пути для достижения мира в Украине. Саммит состоится на курорте Бюргеншток в кантоне Нидвальден за пределами города Люцерн.

Ряд стран со всех континентов были приглашены на саммит. В то же время участия России пока не предвидится. Президент Зеленский ранее не предположил, что РФ может попытаться сорвать проведение саммита.

Участие в конференции уже подтвердили ряд стран, в частности Польша, Финляндия, Бельгия, Литва, Латвия, Германия, Нидерланды, Чехия, Канада и другие.

Автор: 

Шольц Олаф (905) глобальный саммит мира (273)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+7
це все казки
нічого після зустрічі не зміниться
показать весь комментарий
12.05.2024 14:12
+3
Глобальний саміт миру! ! ! !
Повангую... То буде великі гроші і великий пшик !
І нічим він не скінчиться
показать весь комментарий
12.05.2024 14:38
+2
Швейцарія заробить грошей -в підсумку.
показать весь комментарий
12.05.2024 14:09
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Швейцарія заробить грошей -в підсумку.
показать весь комментарий
12.05.2024 14:09 Ответить
це все казки
нічого після зустрічі не зміниться
показать весь комментарий
12.05.2024 14:12 Ответить
Та швидше, договірняк готоють, типу Стамбула, за участю усіх бажаючи. Тільки Джонсон вже не приїде.
показать весь комментарий
12.05.2024 16:09 Ответить
Може стати ... а може і не стати ...
показать весь комментарий
12.05.2024 14:15 Ответить
Буба підпише гарантії безпеки з Гватемалою. Що це таке ніхто не знає, але звучить красіво
показать весь комментарий
12.05.2024 14:24 Ответить
Саміт миру+безпекові угоди які підписує Зеленський = Будапештський меморандум Кучми.
"Великие вопросы времени решаются не постановлениями большинства, а лишь железом и кровью!" - Бісмарк
показать весь комментарий
12.05.2024 14:34 Ответить
Є друга сторона медальки , сцаміт миру ... це рятівний матрац ,для 🤡 де він буде визннаний, як легітимний мудило
показать весь комментарий
12.05.2024 14:35 Ответить
Пусті балачки й дуже небеспечні для України ...

Бо поки союзники України не зрозуміють , що в поточних умовах питання стоїть хто буде після війни існувати : або тільки Україна , або тільки московія . А вони усе шукають шлях як допомогти Україні , що вона не програла , але й не розчавила московитів . А такого ніколи не буде .
показать весь комментарий
12.05.2024 14:36 Ответить
Глобальний саміт миру! ! ! !
Повангую... То буде великі гроші і великий пшик !
І нічим він не скінчиться
показать весь комментарий
12.05.2024 14:38 Ответить
Замість зброї Глобальний саміт миру -"Ударим автопробегом по бездорожью и разгильдяйству!"

Залякав Європу т. Путін. А що роблять налякані? Збираються в стада і заспокоюють одне одного - набираються показної мужності.
показать весь комментарий
12.05.2024 14:42 Ответить
Чергова ''говорильня'' де хрінпіду буде в центрі уваги. А таке він любить.
показать весь комментарий
12.05.2024 14:45 Ответить
Таурус!!!
ТАУРУС!
Т- А - У- Р - У - С!!!!!!
показать весь комментарий
12.05.2024 14:45 Ответить
Это может стать значимым шагом, - Шольц о Глобальном саммите мира Источник:
============
Що, Тауруси дадуть?
показать весь комментарий
12.05.2024 14:50 Ответить
"Навіть якщо там поки не обговорюватиметься головне питання миру, а лише питання, які також є його частиною, це було б значущим кроком", - зазначив Шольц. ШТОЛЬЦ-САМЕ ДЛЯ ЦІЄЇ КУЙНІ РАШИСТИ І ПРИДУМАЛИ "САМІТ МИРУ".КОТРИЙ РОЗКРУЧУЄ РАШИСТСЬКА АГЕНТУРА З ОП .ЗА КОТРИМ БУДЕ ПРОДОВЖЕННЯ ВІЙНИ .А НЕ РЕАЛЬНИЙ МИР (ПТН+ЗВН)можна туда добавити і штольца...
показать весь комментарий
12.05.2024 14:52 Ответить
Очередная бла-бла-бла. В СССР-- ппр.
показать весь комментарий
12.05.2024 15:13 Ответить
'я, я', тільки це пірдьож ні про що, бо немає рішучості, а ***** це бачить, та всі це бачать
показать весь комментарий
12.05.2024 15:32 Ответить
Розовые пони как улитки которые боятся вылазить на ружу из своей комфортной ракушки.
показать весь комментарий
12.05.2024 15:37 Ответить
"Можливості", гєр Шольц, це коли ти надаси ЗСУ свої тауруси, та при тому швидко. А форум миру, то як до церкви сходити свічку поставити за упокой чи за здравіє... Маєш справу з кацапнею, то не молитися треба, а їб#шити! Бо у підсумку залишиться самий "за упокой"...
показать весь комментарий
12.05.2024 17:04 Ответить
Частіше згадуйте слова Аль Капоне, що "добре слово та пістолет- краще аніж просто слово"
показать весь комментарий
12.05.2024 18:10 Ответить
 
 