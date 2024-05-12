Це може стати значущим кроком, - Шольц про Глобальний саміт миру
Німецький канцлер Олаф Шольц вбачає можливості у запланованому на червень 2024 року саміті миру щодо України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда".
Посадовець вважає, що із цього можна було б розвивати далі.
"Навіть якщо там поки не обговорюватиметься головне питання миру, а лише питання, які також є його частиною, це було б значущим кроком", – зазначив Шольц.
Шольц також висловив сподівання, що арабські країни, Індія, Південна Африка, Бразилія та Китай таки візьмуть участь у Глобальному саміті миру.
"Я дуже хочу, щоб країни з Аравійського півострова, Індії, Південної Африки, Бразилії і, якщо це можливо, Китай також були там", - додав канцлер.
Глобальний саміт миру у Швейцарії
Нагадаємо, уряд Швейцарії планує 15-16 червня провести дводенну конференцію високого рівня. Учасники шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні. Саміт відбудеться на курорті Бюргеншток в кантоні Нідвальден за межами міста Люцерн.
Низку країн з усіх континентів було запрошено на саміт. Водночас участі Росії поки не передбачається. Президент Зеленський раніше не припустив, що РФ може спробувати зірвати проведення саміту.
Участь у конференції уже підтвердили низка країн, зокрема Польща, Фінляндія, Бельгія, Литва, Латвія, Німеччина, Нідерланди, Чехія, Канада та інші.
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нічого після зустрічі не зміниться
"Великие вопросы времени решаются не постановлениями большинства, а лишь железом и кровью!" - Бісмарк
Бо поки союзники України не зрозуміють , що в поточних умовах питання стоїть хто буде після війни існувати : або тільки Україна , або тільки московія . А вони усе шукають шлях як допомогти Україні , що вона не програла , але й не розчавила московитів . А такого ніколи не буде .
Повангую... То буде великі гроші і великий пшик !
І нічим він не скінчиться
Залякав Європу т. Путін. А що роблять налякані? Збираються в стада і заспокоюють одне одного - набираються показної мужності.
ТАУРУС!
Т- А - У- Р - У - С!!!!!!
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Що, Тауруси дадуть?