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Новини
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Це може стати значущим кроком, - Шольц про Глобальний саміт миру

шольц

Німецький канцлер Олаф Шольц вбачає можливості у запланованому на червень 2024 року саміті миру щодо України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда".

Посадовець вважає, що із цього можна було б розвивати далі.

"Навіть якщо там поки не обговорюватиметься головне питання миру, а лише питання, які також є його частиною, це було б значущим кроком", – зазначив Шольц.

Шольц також висловив сподівання, що арабські країни, Індія, Південна Африка, Бразилія та Китай таки візьмуть участь у Глобальному саміті миру.

"Я дуже хочу, щоб країни з Аравійського півострова, Індії, Південної Африки, Бразилії і, якщо це можливо, Китай також були там", - додав канцлер.

Також читайте: ОП про саміт миру: Ми говоримо виключно про присутність на рівні лідерів - глав держав чи урядів

Глобальний саміт миру у Швейцарії

Нагадаємо, уряд Швейцарії планує 15-16 червня провести дводенну конференцію високого рівня. Учасники шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні. Саміт відбудеться на курорті Бюргеншток в кантоні Нідвальден за межами міста Люцерн.

Низку країн з усіх континентів було запрошено на саміт. Водночас участі Росії поки не передбачається. Президент Зеленський раніше не припустив, що РФ може спробувати зірвати проведення саміту.

Участь у конференції уже підтвердили низка країн, зокрема Польща, Фінляндія, Бельгія, Литва, Латвія, Німеччина, Нідерланди, Чехія, Канада та інші.

Автор: 

Шольц Олаф (1135) Глобальний саміт миру (278)


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Топ коментарі
+7
це все казки
нічого після зустрічі не зміниться
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12.05.2024 14:12
+3
Глобальний саміт миру! ! ! !
Повангую... То буде великі гроші і великий пшик !
І нічим він не скінчиться
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12.05.2024 14:38
+2
Швейцарія заробить грошей -в підсумку.
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12.05.2024 14:09
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Швейцарія заробить грошей -в підсумку.
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12.05.2024 14:09 Відповісти
це все казки
нічого після зустрічі не зміниться
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12.05.2024 14:12 Відповісти
Та швидше, договірняк готоють, типу Стамбула, за участю усіх бажаючи. Тільки Джонсон вже не приїде.
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12.05.2024 16:09 Відповісти
Може стати ... а може і не стати ...
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12.05.2024 14:15 Відповісти
Буба підпише гарантії безпеки з Гватемалою. Що це таке ніхто не знає, але звучить красіво
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12.05.2024 14:24 Відповісти
Саміт миру+безпекові угоди які підписує Зеленський = Будапештський меморандум Кучми.
"Великие вопросы времени решаются не постановлениями большинства, а лишь железом и кровью!" - Бісмарк
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12.05.2024 14:34 Відповісти
Є друга сторона медальки , сцаміт миру ... це рятівний матрац ,для 🤡 де він буде визннаний, як легітимний мудило
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12.05.2024 14:35 Відповісти
Пусті балачки й дуже небеспечні для України ...

Бо поки союзники України не зрозуміють , що в поточних умовах питання стоїть хто буде після війни існувати : або тільки Україна , або тільки московія . А вони усе шукають шлях як допомогти Україні , що вона не програла , але й не розчавила московитів . А такого ніколи не буде .
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12.05.2024 14:36 Відповісти
Глобальний саміт миру! ! ! !
Повангую... То буде великі гроші і великий пшик !
І нічим він не скінчиться
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12.05.2024 14:38 Відповісти
Замість зброї Глобальний саміт миру -"Ударим автопробегом по бездорожью и разгильдяйству!"

Залякав Європу т. Путін. А що роблять налякані? Збираються в стада і заспокоюють одне одного - набираються показної мужності.
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12.05.2024 14:42 Відповісти
Чергова ''говорильня'' де хрінпіду буде в центрі уваги. А таке він любить.
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12.05.2024 14:45 Відповісти
Таурус!!!
ТАУРУС!
Т- А - У- Р - У - С!!!!!!
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12.05.2024 14:45 Відповісти
Это может стать значимым шагом, - Шольц о Глобальном саммите мира Источник:
============
Що, Тауруси дадуть?
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12.05.2024 14:50 Відповісти
"Навіть якщо там поки не обговорюватиметься головне питання миру, а лише питання, які також є його частиною, це було б значущим кроком", - зазначив Шольц. ШТОЛЬЦ-САМЕ ДЛЯ ЦІЄЇ КУЙНІ РАШИСТИ І ПРИДУМАЛИ "САМІТ МИРУ".КОТРИЙ РОЗКРУЧУЄ РАШИСТСЬКА АГЕНТУРА З ОП .ЗА КОТРИМ БУДЕ ПРОДОВЖЕННЯ ВІЙНИ .А НЕ РЕАЛЬНИЙ МИР (ПТН+ЗВН)можна туда добавити і штольца...
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12.05.2024 14:52 Відповісти
Очередная бла-бла-бла. В СССР-- ппр.
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12.05.2024 15:13 Відповісти
'я, я', тільки це пірдьож ні про що, бо немає рішучості, а ***** це бачить, та всі це бачать
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12.05.2024 15:32 Відповісти
Розовые пони как улитки которые боятся вылазить на ружу из своей комфортной ракушки.
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12.05.2024 15:37 Відповісти
"Можливості", гєр Шольц, це коли ти надаси ЗСУ свої тауруси, та при тому швидко. А форум миру, то як до церкви сходити свічку поставити за упокой чи за здравіє... Маєш справу з кацапнею, то не молитися треба, а їб#шити! Бо у підсумку залишиться самий "за упокой"...
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12.05.2024 17:04 Відповісти
Частіше згадуйте слова Аль Капоне, що "добре слово та пістолет- краще аніж просто слово"
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12.05.2024 18:10 Відповісти
 
 