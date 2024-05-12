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ОП про саміт миру: Ми говоримо виключно про присутність на рівні лідерів - глав держав чи урядів

Ігор Жовква

Україна наполягає на присутності на Глобальному саміті миру у Швейцарії лідерів країн світу.

Про це повідомив заступник глави Офісу президента України Ігор Жовква, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Гордон.

"Ми говоримо виключно про присутність на рівні лідерів. Це саміт. А це слово передбачає рівень лідерів – глав держав чи урядів. Над цим працюємо", – наголосив Жовква.

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За його словами, США, Китай, Індія "визначаються зі своєю позицією".

"Ми обговорювали і питання участі лідера КНР [Сі Цзіньпіна], так само ведеться діалог з Індією, так само ведеться діалог з іншими державами Глобального Півдня. Нам важлива участь Південної Африки, на рівні лідера Саудівської Аравії і низки інших важливих країн, важлива участь представників континентів, Латинської Америки, Африканського континенту, Азійського регіону. Працюємо спільно, і, думаю, ми отримаємо участь цих лідерів у саміті", – резюмував Жовква.

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Раніше стало відомо, що Вселенський патріарх Варфоломій візьме участь у саміті миру в Швейцарії.

Автор: 

Жовква Ігор (169) Глобальний саміт миру (278)


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Топ коментарі
+5
Ну якщо над самітом працює людина Медведчука,ряжений танкіст Жовква,то саміту повний песець,це навіть не Кавказька бібізянка Хламідія з "Стамбульською гранатою",цей патентований рускомірний презерватив.
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12.05.2024 02:39
+4
зепідрське оп - це суцільний треш. дєрьмак, татаров, смірнов, пєтров, шаурма, подоляк - всі найогидніші персонажі антимайдану в одному офісі.
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12.05.2024 06:45
+4
Заступник завгоспа наполягає? Цим "діячам" з опи треба гудзика на носа щоб губу пристебнути бо вже так розкатали аж аж
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12.05.2024 06:53
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хитровани, хотять чайну викинути
сі ж целий прєдсєдатєль, не гоже йому по форумах вештатись
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12.05.2024 02:00 Відповісти
Харківщину захищайте!

А не заяві робіть. Тоді і буде Мир.
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12.05.2024 16:54 Відповісти
Ну якщо над самітом працює людина Медведчука,ряжений танкіст Жовква,то саміту повний песець,це навіть не Кавказька бібізянка Хламідія з "Стамбульською гранатою",цей патентований рускомірний презерватив.
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12.05.2024 02:39 Відповісти
зепідрське оп - це суцільний треш. дєрьмак, татаров, смірнов, пєтров, шаурма, подоляк - всі найогидніші персонажі антимайдану в одному офісі.
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12.05.2024 06:45 Відповісти
Заступник завгоспа наполягає? Цим "діячам" з опи треба гудзика на носа щоб губу пристебнути бо вже так розкатали аж аж
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12.05.2024 06:53 Відповісти
Шапіто...
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12.05.2024 07:34 Відповісти
Пустопророжня болтовня ні про що!
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12.05.2024 07:57 Відповісти
Саммит мира это не о мире. Это о легитимизации Зе после 21 мая. Поэтому и вопрос всплыл о первых лицах. Типа:" Ты же приезжал, руку жал..."
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12.05.2024 08:34 Відповісти
саміт попрошаєк з опи
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12.05.2024 10:44 Відповісти
У ты какой!? А ножкой громко тупнуть!? Или срачкой шептуна пустить? В трамвае.
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12.05.2024 11:57 Відповісти
С тем, как ваше кодло крадёт и предаёт Украину, скоро вас будут посылать нах прямым текстом. Без всякой дипломатической деликатности. Дебилы, ***.ь!
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12.05.2024 13:44 Відповісти
 
 