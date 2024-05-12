ОП про саміт миру: Ми говоримо виключно про присутність на рівні лідерів - глав держав чи урядів

Україна наполягає на присутності на Глобальному саміті миру у Швейцарії лідерів країн світу.

Про це повідомив заступник глави Офісу президента України Ігор Жовква, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Гордон.

"Ми говоримо виключно про присутність на рівні лідерів. Це саміт. А це слово передбачає рівень лідерів – глав держав чи урядів. Над цим працюємо", – наголосив Жовква.

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За його словами, США, Китай, Індія "визначаються зі своєю позицією".

"Ми обговорювали і питання участі лідера КНР [Сі Цзіньпіна], так само ведеться діалог з Індією, так само ведеться діалог з іншими державами Глобального Півдня. Нам важлива участь Південної Африки, на рівні лідера Саудівської Аравії і низки інших важливих країн, важлива участь представників континентів, Латинської Америки, Африканського континенту, Азійського регіону. Працюємо спільно, і, думаю, ми отримаємо участь цих лідерів у саміті", – резюмував Жовква.

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Раніше стало відомо, що Вселенський патріарх Варфоломій візьме участь у саміті миру в Швейцарії.