Трюдо підтвердив участь у Глобальному саміті миру

Прем’єр-міністр Канади Трюдо повідомив, що Канада братиме участь у Глобальному саміті миру.

Про це Трюдо розповів у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Перший мирний саміт для України відбудеться в червні, і Канада там буде", – зазначив Трюдо.

Як зазначив Трюдо, він із нетерпінням чекає можливості долучитися до інших світових лідерів для просування спільної мети – справедливого й тривалого миру в Україні.

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Глобальний саміт миру

Уряд Швейцарії планує 15-16 червня провести дводенну конференцію високого рівня, під час якої шукатимуть шляхи досягнення миру в Україні. Як зазначається, захід відбудеться на курорті Бюргеншток в кантоні Нідвальден за межами міста Люцерн.

До участі в першому саміті миру було запрошено низку країн з усіх континентів. Однак, за словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, участі Росії у цьому заході поки не передбачається. Раніше президент Зеленський допустив, що Росія спробує зірвати проведення саміту у Швейцарії.

Свою участь у конференції уже підтвердили низка країн, серед них Польща, Фінляндія, Бельгія, Литва, Латвія, Німеччина, Чехія та інші.