Трюдо подтвердил участие в Глобальном саммите мира
Премьер-министр Канады Трюдо сообщил, что Канада будет участвовать в Глобальном саммите мира.
Об этом Трюдо рассказал в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.
"Первый Глобальныф саммит мира для Украины состоится в июне, и Канада там будет", - сказал Трюдо.
Как отметил Трюдо, он с нетерпением ждет возможности присоединиться к другим мировым лидерам для продвижения общей цели - справедливого и прочного мира в Украине.
Глобальный саммит мира
Правительство Швейцарии планирует провести двухдневную конференцию высокого уровня. Участники будут искать пути для достижения мира в Украине. Саммит состоится на курорте Бюргеншток в кантоне Нидвальден за пределами города Люцерн.
Ряд стран со всех континентов были приглашены на саммит. В то же время участия России пока не предвидится. Президент Зеленский ранее не исключал, что РФ может попытаться сорвать проведение саммита.
Свое участие в конференции уже подтвердили ряд стран, среди них Польша, Финляндия, Бельгия, Литва, Латвия, Германия, Чехия и другие.
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