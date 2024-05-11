Трюдо подтвердил участие в Глобальном саммите мира

Премьер-министр Канады Трюдо сообщил, что Канада будет участвовать в Глобальном саммите мира.

Об этом Трюдо рассказал в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.

"Первый Глобальныф саммит мира для Украины состоится в июне, и Канада там будет", - сказал Трюдо.

Как отметил Трюдо, он с нетерпением ждет возможности присоединиться к другим мировым лидерам для продвижения общей цели - справедливого и прочного мира в Украине.

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Глобальный саммит мира

Правительство Швейцарии планирует провести двухдневную конференцию высокого уровня. Участники будут искать пути для достижения мира в Украине. Саммит состоится на курорте Бюргеншток в кантоне Нидвальден за пределами города Люцерн.

Ряд стран со всех континентов были приглашены на саммит. В то же время участия России пока не предвидится. Президент Зеленский ранее не исключал, что РФ может попытаться сорвать проведение саммита.

Свое участие в конференции уже подтвердили ряд стран, среди них Польша, Финляндия, Бельгия, Литва, Латвия, Германия, Чехия и другие.