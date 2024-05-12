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ОП о саммите мира: Мы говорим исключительно о присутствии на уровне лидеров – глав государств или правительств

Ігор Жовква

Украина настаивает на присутствии на Глобальном саммите мира в Швейцарии лидеров стран мира.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Игорь Жовква, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

"Мы говорим исключительно о присутствии на уровне лидеров. Это саммит. А это слово предполагает уровень лидеров - глав государств или правительств. Над этим работаем", - подчеркнул Жовква.

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По его словам, США, Китай, Индия "определяются со своей позицией".

"Мы обсуждали и вопрос участия лидера КНР [Си Цзиньпина], так же ведется диалог с Индией, так же ведется диалог с другими государствами Глобального Юга. Нам важно участие Южной Африки, на уровне лидера Саудовской Аравии и ряда других важных стран, важно участие представителей континентов, Латинской Америки, Африканского континента, Азиатского региона. Работаем совместно, и, думаю, мы получим участие этих лидеров в саммите", - резюмировал Жовква.

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Ранее стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей примет участие в саммите мира в Швейцарии.

Автор: 

Жовква Игорь (152) глобальный саммит мира (273)


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Топ комментарии
+5
Ну якщо над самітом працює людина Медведчука,ряжений танкіст Жовква,то саміту повний песець,це навіть не Кавказька бібізянка Хламідія з "Стамбульською гранатою",цей патентований рускомірний презерватив.
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12.05.2024 02:39
+4
зепідрське оп - це суцільний треш. дєрьмак, татаров, смірнов, пєтров, шаурма, подоляк - всі найогидніші персонажі антимайдану в одному офісі.
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12.05.2024 06:45
+4
Заступник завгоспа наполягає? Цим "діячам" з опи треба гудзика на носа щоб губу пристебнути бо вже так розкатали аж аж
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12.05.2024 06:53
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хитровани, хотять чайну викинути
сі ж целий прєдсєдатєль, не гоже йому по форумах вештатись
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12.05.2024 02:00 Ответить
Харківщину захищайте!

А не заяві робіть. Тоді і буде Мир.
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12.05.2024 16:54 Ответить
Ну якщо над самітом працює людина Медведчука,ряжений танкіст Жовква,то саміту повний песець,це навіть не Кавказька бібізянка Хламідія з "Стамбульською гранатою",цей патентований рускомірний презерватив.
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12.05.2024 02:39 Ответить
зепідрське оп - це суцільний треш. дєрьмак, татаров, смірнов, пєтров, шаурма, подоляк - всі найогидніші персонажі антимайдану в одному офісі.
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12.05.2024 06:45 Ответить
Заступник завгоспа наполягає? Цим "діячам" з опи треба гудзика на носа щоб губу пристебнути бо вже так розкатали аж аж
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12.05.2024 06:53 Ответить
Шапіто...
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12.05.2024 07:34 Ответить
Пустопророжня болтовня ні про що!
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12.05.2024 07:57 Ответить
Саммит мира это не о мире. Это о легитимизации Зе после 21 мая. Поэтому и вопрос всплыл о первых лицах. Типа:" Ты же приезжал, руку жал..."
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12.05.2024 08:34 Ответить
саміт попрошаєк з опи
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12.05.2024 10:44 Ответить
У ты какой!? А ножкой громко тупнуть!? Или срачкой шептуна пустить? В трамвае.
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12.05.2024 11:57 Ответить
С тем, как ваше кодло крадёт и предаёт Украину, скоро вас будут посылать нах прямым текстом. Без всякой дипломатической деликатности. Дебилы, ***.ь!
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12.05.2024 13:44 Ответить
 
 