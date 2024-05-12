ОП о саммите мира: Мы говорим исключительно о присутствии на уровне лидеров – глав государств или правительств

Украина настаивает на присутствии на Глобальном саммите мира в Швейцарии лидеров стран мира.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Игорь Жовква, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

"Мы говорим исключительно о присутствии на уровне лидеров. Это саммит. А это слово предполагает уровень лидеров - глав государств или правительств. Над этим работаем", - подчеркнул Жовква.

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По его словам, США, Китай, Индия "определяются со своей позицией".

"Мы обсуждали и вопрос участия лидера КНР [Си Цзиньпина], так же ведется диалог с Индией, так же ведется диалог с другими государствами Глобального Юга. Нам важно участие Южной Африки, на уровне лидера Саудовской Аравии и ряда других важных стран, важно участие представителей континентов, Латинской Америки, Африканского континента, Азиатского региона. Работаем совместно, и, думаю, мы получим участие этих лидеров в саммите", - резюмировал Жовква.

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Ранее стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей примет участие в саммите мира в Швейцарии.