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Вселенский патриарх Варфоломей примет участие в саммите мира в Швейцарии

Вселенський патріарх Варфоломій

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Вселенский патриарх Варфоломей примет участие в Глобальном саммите мира, который в июне состоится в Швейцарии.

Об этом сообщил Зеленский в сети Х, передает Цензор.НЕТ.

"Провел разговор со Вселенским Патриархом Варфоломеем. Поздравил Его Святейшество с Пасхой, поблагодарил за молитвы за Украину и теплые пожелания украинскому народу.

Читайте также: На Саммите мира мы заинтересованы в достижении самого широкого согласия между странами мира, - президент Чехии Павел

Патриарх Варфоломей подтвердил свое участие в Глобальном саммите мира, что для нас чрезвычайно символично.

Ценим важный вклад Вселенского Патриархата в восстановление справедливого мира в нашем государстве. Свет победит!" - рассказал Зеленский.

Володимир Зеленський про розмову з Вселенським Патріархом Варфоломієм

Автор: 

Варфоломей (240) Зеленский Владимир (20255) глобальный саммит мира (273)


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Топ комментарии
+9
Сподіваюся Буратіна особисто розповість йому "найвеличніший жарт" про термос!
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10.05.2024 21:21
+5
А папандопало аргентинське - відмовилось, чи як? Чи воно хоче до кацапів за миром поїхати?
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10.05.2024 21:15
+2
Всі там будуть. Крім миру в Україні і Європі.
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10.05.2024 21:24
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А папандопало аргентинське - відмовилось, чи як? Чи воно хоче до кацапів за миром поїхати?
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10.05.2024 21:15 Ответить
Сподіваюся Буратіна особисто розповість йому "найвеличніший жарт" про термос!
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10.05.2024 21:21 Ответить
У Буратіни вже жопа горить , але Оман ...
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10.05.2024 21:40 Ответить
Всі там будуть. Крім миру в Україні і Європі.
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10.05.2024 21:24 Ответить
А римский любитель достевскотолстого уже не за мир? Или "нах ему мир, если там нет крзломордии"?
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10.05.2024 21:25 Ответить
Оце хід)))
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10.05.2024 21:26 Ответить
Святим був тільки Ісус, навіщо клоунів ліпити до серйозних справ.
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10.05.2024 21:32 Ответить
Поясніть мені, яка користь з того самміту? Що взагалі зміниться?
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10.05.2024 21:40 Ответить
Зеленський забув про вiйну, та неспiшно готуеться до "миру".
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10.05.2024 21:56 Ответить
Вселенський патріарх Варфоломій , смілива геніальна людина , у світовій та український історії ...він дійсно служить Людям ,дай Боже йому Доброго Здоров'я ❤💛💙
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10.05.2024 22:04 Ответить
Анафема на ботоксного обнульониша з агентом гундяєм не завадила б.
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10.05.2024 22:40 Ответить
 
 