Вселенский патриарх Варфоломей примет участие в саммите мира в Швейцарии

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Вселенский патриарх Варфоломей примет участие в Глобальном саммите мира, который в июне состоится в Швейцарии.

Об этом сообщил Зеленский в сети Х, передает Цензор.НЕТ.

"Провел разговор со Вселенским Патриархом Варфоломеем. Поздравил Его Святейшество с Пасхой, поблагодарил за молитвы за Украину и теплые пожелания украинскому народу.

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Патриарх Варфоломей подтвердил свое участие в Глобальном саммите мира, что для нас чрезвычайно символично.

Ценим важный вклад Вселенского Патриархата в восстановление справедливого мира в нашем государстве. Свет победит!" - рассказал Зеленский.