Вселенский патриарх Варфоломей примет участие в саммите мира в Швейцарии
Президент Владимир Зеленский сообщил, что Вселенский патриарх Варфоломей примет участие в Глобальном саммите мира, который в июне состоится в Швейцарии.
Об этом сообщил Зеленский в сети Х, передает Цензор.НЕТ.
"Провел разговор со Вселенским Патриархом Варфоломеем. Поздравил Его Святейшество с Пасхой, поблагодарил за молитвы за Украину и теплые пожелания украинскому народу.
Патриарх Варфоломей подтвердил свое участие в Глобальном саммите мира, что для нас чрезвычайно символично.
Ценим важный вклад Вселенского Патриархата в восстановление справедливого мира в нашем государстве. Свет победит!" - рассказал Зеленский.
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