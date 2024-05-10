Вселенський патріарх Варфоломій візьме участь у саміті миру в Швейцарії
Президент Володимир Зеленський повідомив, що Вселенський патріарх Варфоломій візьме участь у Глобальному саміті миру, який у червні відбудеться в Швейцарії.
Про це повідомив Зеленський у мережі Х, передає Цензор.НЕТ.
"Провів розмову зі Вселенським Патріархом Варфоломієм. Привітав Його Всесвятість із Великоднем, подякував за молитви за Україну й теплі побажання українському народові.
Патріарх Варфоломій підтвердив свою участь у Глобальному саміті миру, що для нас надзвичайно символічно.
Цінуємо важливий внесок Вселенського Патріархату у відновлення справедливого миру в нашій державі. Світло переможе!" - розповів Зеленський.
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