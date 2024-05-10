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Вселенський патріарх Варфоломій візьме участь у саміті миру в Швейцарії

Вселенський патріарх Варфоломій

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Вселенський патріарх Варфоломій візьме участь у Глобальному саміті миру, який у червні відбудеться в Швейцарії.

Про це повідомив Зеленський у мережі Х, передає Цензор.НЕТ.

"Провів розмову зі Вселенським Патріархом Варфоломієм. Привітав Його Всесвятість із Великоднем, подякував за молитви за Україну й теплі побажання українському народові.

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Патріарх Варфоломій підтвердив свою участь у Глобальному саміті миру, що для нас надзвичайно символічно.

Цінуємо важливий внесок Вселенського Патріархату у відновлення справедливого миру в нашій державі. Світло переможе!" - розповів Зеленський.

Володимир Зеленський про розмову з Вселенським Патріархом Варфоломієм

Автор: 

Варфоломій (216) Зеленський Володимир (23715) Глобальний саміт миру (278)


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Топ коментарі
+9
Сподіваюся Буратіна особисто розповість йому "найвеличніший жарт" про термос!
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10.05.2024 21:21
+5
А папандопало аргентинське - відмовилось, чи як? Чи воно хоче до кацапів за миром поїхати?
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10.05.2024 21:15
+2
Всі там будуть. Крім миру в Україні і Європі.
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10.05.2024 21:24
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А папандопало аргентинське - відмовилось, чи як? Чи воно хоче до кацапів за миром поїхати?
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10.05.2024 21:15 Відповісти
Сподіваюся Буратіна особисто розповість йому "найвеличніший жарт" про термос!
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10.05.2024 21:21 Відповісти
У Буратіни вже жопа горить , але Оман ...
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10.05.2024 21:40 Відповісти
Всі там будуть. Крім миру в Україні і Європі.
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10.05.2024 21:24 Відповісти
А римский любитель достевскотолстого уже не за мир? Или "нах ему мир, если там нет крзломордии"?
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10.05.2024 21:25 Відповісти
Оце хід)))
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10.05.2024 21:26 Відповісти
Святим був тільки Ісус, навіщо клоунів ліпити до серйозних справ.
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10.05.2024 21:32 Відповісти
Поясніть мені, яка користь з того самміту? Що взагалі зміниться?
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10.05.2024 21:40 Відповісти
Зеленський забув про вiйну, та неспiшно готуеться до "миру".
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10.05.2024 21:56 Відповісти
Вселенський патріарх Варфоломій , смілива геніальна людина , у світовій та український історії ...він дійсно служить Людям ,дай Боже йому Доброго Здоров'я ❤💛💙
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10.05.2024 22:04 Відповісти
Анафема на ботоксного обнульониша з агентом гундяєм не завадила б.
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10.05.2024 22:40 Відповісти
 
 