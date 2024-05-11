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Зеленский лично пригласил президента Аргентины Милея на Саммит мира

Володимир Зеленський і Хав’єр Мілей

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил президента Аргентины Хавьера Милея на Саммит мира.

Об этом Зеленский сообщил в сети Х, передает Цензор.НЕТ.

"Поддерживаю постоянную связь с президентом Хавьером Милеем. Благодарен Аргентине за поддержку Формулы мира. Важно, чтобы и на нашем Саммите мира в Швейцарии прозвучал голос Латинской Америки, поэтому я лично пригласил Хавьера присоединиться.

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Мы также обсудили двусторонние отношения. Украина заинтересована в их развитии. В мае Аргентину посетит наша делегация. Ожидаю от визита конкретных договоренностей и выгоды для обеих наших стран", - сообщил Зеленский.

Володимир Зеленський про розмову з Хав’єром Мілеєм

Автор: 

Зеленский Владимир (20260) Милей Хавьер (11) глобальный саммит мира (273)


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Топ комментарии
+5
Цей "Саміт миру" - чергова "ідея фікс" Зеленського, на яку він особисто покладає багато сподівань і зусиль.
А раптом станеться диво і армія пітьми
зупинить свій загарбницький наступ та відкотиться назад.
Але ж ніт. Чудес, як кажуть, не буває.
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10.05.2024 23:47
+3
з парою чувалів аргентинської муки для оп-и. )
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10.05.2024 23:39
+3
Пральний порошок не забуваемо!
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10.05.2024 23:42
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нєлєгал..
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10.05.2024 23:38 Ответить
з парою чувалів аргентинської муки для оп-и. )
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10.05.2024 23:39 Ответить
І договорняк, що вони його примуть, коли воно змитись схоче...
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11.05.2024 00:00 Ответить
Пральний порошок не забуваемо!
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10.05.2024 23:42 Ответить
Цей "Саміт миру" - чергова "ідея фікс" Зеленського, на яку він особисто покладає багато сподівань і зусиль.
А раптом станеться диво і армія пітьми
зупинить свій загарбницький наступ та відкотиться назад.
Але ж ніт. Чудес, як кажуть, не буває.
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10.05.2024 23:47 Ответить
Ну дело тут не в "чуде", а скорее показать что он "лидер современности", все к нему прислушиваются, уважают и хотят с ним встретится...
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11.05.2024 00:40 Ответить
Хав'ер Мілей - герой нашого часу. Без перебільшення. Навіть якщо Аргентина не може допомогти, бо в неї величезна економічна криза, сама присутність такої людини є важливою.
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10.05.2024 23:59 Ответить
Герой, який розвалює Аргентину? Це шоб гундосому чму було не так самотньо в цьому амплуа?
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11.05.2024 12:09 Ответить
При всем уважении к Аргентине. Ещё бы Зеля пригласил бы пингвинов. Эффект был бы не меньше.
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11.05.2024 00:32 Ответить
Хтось розуміє навіщо цей саміт миру? Хто його буде оплачувати? Охорону президентам, трансфери, безпеку, годування?
То все шалені гроші.
Щоб що? Сказати Путіну ай яй яй?
Ну то він вже то чув. Чув і просувається і тисне на Україну завдяки ******* і безуглій далі. І що через рік під ним буде вже не 15 а 20% України і що через рік два мобілізувати когось в Україні буде майже не можливо. І нащо йому ці розмови?
Мені здається , що то все продовження політики "зазирання в очі", яка призвела до невиправних наслідків для України і так само це зараз. Замість того щоб вкладати час і гроші в зброю + розробки ЯЗ, Зеленський займається перелиттям пустого в порожнє.
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11.05.2024 00:54 Ответить
В нових реаліях " не той тепер Миргород, Хорол-річка не та". Проект затівався на пару з ірладсько-лівацьким крилом Демпартії ( Салівен, Бернс,Макфол) і не випадково. Вони були застрільниками переговорів з Х.......а один з Банківського дуету душою - путінферштейн, та ще й козирний. І як всякий тіньовий, закулісний проект він став пожованим і непопулярним (херпіду обдзвонює і запрошує ).
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11.05.2024 01:45 Ответить
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11.05.2024 02:56 Ответить
Найвеличніший, ти петицію по Азову підписав?
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11.05.2024 09:45 Ответить
Не підпише бо мстливе , і сцикливе . Пам'ятаєте розведення військ зелею , Золоте , покійного Дениса Янтаря і суперечку між ним і зелею ( яне лох , я президент мені 42 ) Так от Денис був Азовець .
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11.05.2024 11:52 Ответить
"Зеленський ОСОБИСТО запросив...". Звучить начебто воно голими руками танк підбило чи літак. Одне слово НУ ДУЖЕ ГЕРОЇЧНИЙ в нас ZeZeдент.
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11.05.2024 18:25 Ответить
Остап повернулся лицом к берегу, махнул рукой и крикнул: ,,Шура---запускайте Берлагу.....,,
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11.05.2024 20:38 Ответить
 
 