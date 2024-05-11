Зеленский лично пригласил президента Аргентины Милея на Саммит мира
Президент Украины Владимир Зеленский пригласил президента Аргентины Хавьера Милея на Саммит мира.
Об этом Зеленский сообщил в сети Х, передает Цензор.НЕТ.
"Поддерживаю постоянную связь с президентом Хавьером Милеем. Благодарен Аргентине за поддержку Формулы мира. Важно, чтобы и на нашем Саммите мира в Швейцарии прозвучал голос Латинской Америки, поэтому я лично пригласил Хавьера присоединиться.
Мы также обсудили двусторонние отношения. Украина заинтересована в их развитии. В мае Аргентину посетит наша делегация. Ожидаю от визита конкретных договоренностей и выгоды для обеих наших стран", - сообщил Зеленский.
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А раптом станеться диво і армія пітьми
зупинить свій загарбницький наступ та відкотиться назад.
Але ж ніт. Чудес, як кажуть, не буває.
То все шалені гроші.
Щоб що? Сказати Путіну ай яй яй?
Ну то він вже то чув. Чув і просувається і тисне на Україну завдяки ******* і безуглій далі. І що через рік під ним буде вже не 15 а 20% України і що через рік два мобілізувати когось в Україні буде майже не можливо. І нащо йому ці розмови?
Мені здається , що то все продовження політики "зазирання в очі", яка призвела до невиправних наслідків для України і так само це зараз. Замість того щоб вкладати час і гроші в зброю + розробки ЯЗ, Зеленський займається перелиттям пустого в порожнє.