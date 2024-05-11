Зеленский лично пригласил президента Аргентины Милея на Саммит мира

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил президента Аргентины Хавьера Милея на Саммит мира.

Об этом Зеленский сообщил в сети Х, передает Цензор.НЕТ.

"Поддерживаю постоянную связь с президентом Хавьером Милеем. Благодарен Аргентине за поддержку Формулы мира. Важно, чтобы и на нашем Саммите мира в Швейцарии прозвучал голос Латинской Америки, поэтому я лично пригласил Хавьера присоединиться.

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Мы также обсудили двусторонние отношения. Украина заинтересована в их развитии. В мае Аргентину посетит наша делегация. Ожидаю от визита конкретных договоренностей и выгоды для обеих наших стран", - сообщил Зеленский.