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Новини
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Зеленський особисто запросив президента Аргентини Мілея на Саміт миру

Володимир Зеленський і Хав’єр Мілей

Президент України Володимир Зеленський запросив президента Аргентини Хав’єра Мілея на Саміт миру.

Про це Зеленський повідомив у мережі Х, передає Цензор.НЕТ.

"Підтримую постійний зв’язок із Президентом Хав’єром Мілеєм. Вдячний Аргентині за підтримку Формули миру. Важливо, щоб і на нашому Саміті миру у Швейцарії прозвучав голос Латинської Америки, тому я особисто запросив Хав’єра долучитися.

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Ми також обговорили двосторонні відносини. Україна зацікавлена в їхньому розвитку. У травні Аргентину відвідає наша делегація. Очікую від візиту конкретних домовленостей і вигоди для обох наших країн", - повідомив Зеленський.

Володимир Зеленський про розмову з Хав’єром Мілеєм

Автор: 

Зеленський Володимир (23715) Мілей Хав’єр (13) Глобальний саміт миру (278)


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Топ коментарі
+5
Цей "Саміт миру" - чергова "ідея фікс" Зеленського, на яку він особисто покладає багато сподівань і зусиль.
А раптом станеться диво і армія пітьми
зупинить свій загарбницький наступ та відкотиться назад.
Але ж ніт. Чудес, як кажуть, не буває.
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10.05.2024 23:47
+3
з парою чувалів аргентинської муки для оп-и. )
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10.05.2024 23:39
+3
Пральний порошок не забуваемо!
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10.05.2024 23:42
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нєлєгал..
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10.05.2024 23:38 Відповісти
з парою чувалів аргентинської муки для оп-и. )
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10.05.2024 23:39 Відповісти
І договорняк, що вони його примуть, коли воно змитись схоче...
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11.05.2024 00:00 Відповісти
Пральний порошок не забуваемо!
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10.05.2024 23:42 Відповісти
Цей "Саміт миру" - чергова "ідея фікс" Зеленського, на яку він особисто покладає багато сподівань і зусиль.
А раптом станеться диво і армія пітьми
зупинить свій загарбницький наступ та відкотиться назад.
Але ж ніт. Чудес, як кажуть, не буває.
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10.05.2024 23:47 Відповісти
Ну дело тут не в "чуде", а скорее показать что он "лидер современности", все к нему прислушиваются, уважают и хотят с ним встретится...
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11.05.2024 00:40 Відповісти
Хав'ер Мілей - герой нашого часу. Без перебільшення. Навіть якщо Аргентина не може допомогти, бо в неї величезна економічна криза, сама присутність такої людини є важливою.
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10.05.2024 23:59 Відповісти
Герой, який розвалює Аргентину? Це шоб гундосому чму було не так самотньо в цьому амплуа?
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11.05.2024 12:09 Відповісти
При всем уважении к Аргентине. Ещё бы Зеля пригласил бы пингвинов. Эффект был бы не меньше.
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11.05.2024 00:32 Відповісти
Хтось розуміє навіщо цей саміт миру? Хто його буде оплачувати? Охорону президентам, трансфери, безпеку, годування?
То все шалені гроші.
Щоб що? Сказати Путіну ай яй яй?
Ну то він вже то чув. Чув і просувається і тисне на Україну завдяки ******* і безуглій далі. І що через рік під ним буде вже не 15 а 20% України і що через рік два мобілізувати когось в Україні буде майже не можливо. І нащо йому ці розмови?
Мені здається , що то все продовження політики "зазирання в очі", яка призвела до невиправних наслідків для України і так само це зараз. Замість того щоб вкладати час і гроші в зброю + розробки ЯЗ, Зеленський займається перелиттям пустого в порожнє.
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11.05.2024 00:54 Відповісти
В нових реаліях " не той тепер Миргород, Хорол-річка не та". Проект затівався на пару з ірладсько-лівацьким крилом Демпартії ( Салівен, Бернс,Макфол) і не випадково. Вони були застрільниками переговорів з Х.......а один з Банківського дуету душою - путінферштейн, та ще й козирний. І як всякий тіньовий, закулісний проект він став пожованим і непопулярним (херпіду обдзвонює і запрошує ).
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11.05.2024 01:45 Відповісти
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11.05.2024 02:56 Відповісти
Найвеличніший, ти петицію по Азову підписав?
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11.05.2024 09:45 Відповісти
Не підпише бо мстливе , і сцикливе . Пам'ятаєте розведення військ зелею , Золоте , покійного Дениса Янтаря і суперечку між ним і зелею ( яне лох , я президент мені 42 ) Так от Денис був Азовець .
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11.05.2024 11:52 Відповісти
"Зеленський ОСОБИСТО запросив...". Звучить начебто воно голими руками танк підбило чи літак. Одне слово НУ ДУЖЕ ГЕРОЇЧНИЙ в нас ZeZeдент.
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11.05.2024 18:25 Відповісти
Остап повернулся лицом к берегу, махнул рукой и крикнул: ,,Шура---запускайте Берлагу.....,,
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11.05.2024 20:38 Відповісти
 
 