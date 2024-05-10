Зеленський особисто запросив президента Аргентини Мілея на Саміт миру

Президент України Володимир Зеленський запросив президента Аргентини Хав’єра Мілея на Саміт миру.

Про це Зеленський повідомив у мережі Х, передає Цензор.НЕТ.

"Підтримую постійний зв’язок із Президентом Хав’єром Мілеєм. Вдячний Аргентині за підтримку Формули миру. Важливо, щоб і на нашому Саміті миру у Швейцарії прозвучав голос Латинської Америки, тому я особисто запросив Хав’єра долучитися.

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Ми також обговорили двосторонні відносини. Україна зацікавлена в їхньому розвитку. У травні Аргентину відвідає наша делегація. Очікую від візиту конкретних домовленостей і вигоди для обох наших країн", - повідомив Зеленський.