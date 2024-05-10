Зеленський особисто запросив президента Аргентини Мілея на Саміт миру
Президент України Володимир Зеленський запросив президента Аргентини Хав’єра Мілея на Саміт миру.
Про це Зеленський повідомив у мережі Х, передає Цензор.НЕТ.
"Підтримую постійний зв’язок із Президентом Хав’єром Мілеєм. Вдячний Аргентині за підтримку Формули миру. Важливо, щоб і на нашому Саміті миру у Швейцарії прозвучав голос Латинської Америки, тому я особисто запросив Хав’єра долучитися.
Ми також обговорили двосторонні відносини. Україна зацікавлена в їхньому розвитку. У травні Аргентину відвідає наша делегація. Очікую від візиту конкретних домовленостей і вигоди для обох наших країн", - повідомив Зеленський.
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А раптом станеться диво і армія пітьми
зупинить свій загарбницький наступ та відкотиться назад.
Але ж ніт. Чудес, як кажуть, не буває.
То все шалені гроші.
Щоб що? Сказати Путіну ай яй яй?
Ну то він вже то чув. Чув і просувається і тисне на Україну завдяки ******* і безуглій далі. І що через рік під ним буде вже не 15 а 20% України і що через рік два мобілізувати когось в Україні буде майже не можливо. І нащо йому ці розмови?
Мені здається , що то все продовження політики "зазирання в очі", яка призвела до невиправних наслідків для України і так само це зараз. Замість того щоб вкладати час і гроші в зброю + розробки ЯЗ, Зеленський займається перелиттям пустого в порожнє.