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Президент Аргентини Мілей планує візит до Києва

мілей

Президент Аргентини Хав’єр Мілей у червні планує приїхати до України та зустрітися з президентом Володимиром Зеленським.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Мілей написав у своєму X (Twitter).

Він посилається на видання Infobae.

"Мілей планує продемонструвати підтримку Володимиру Зеленському в момент, коли російські війська йдуть у наступ на українській території, а громадська думка в Європі та США демонструє певну втому від незаконної війни, розв'язаної Володимиром Путіним", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що президент Аргентини стане першим лідером Латинської Америки, який приїде в Україну з початку повномасштабного вторгнення РФ.

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Автор: 

Аргентина (131) візит (1594) Мілей Хав’єр (13)


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Топ коментарі
+6
За шо я повинен поважати особу яка до обрання в президенти у своїх жартах вісміювала Україну,називаючи її повією,украінців-туповатими придурками.Ви уявляєте собі кандідати в презіденти(США,Польші та інших дем.краін) дозволяли собі подібне.
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06.03.2024 07:32
+5
О ще один "шут" з бензопілой.Як би він заявив що приїде в Україну підтримати украінців,то це добре.Однако заява на підтримку ЗЕ,то хай це робе по телефону.Хтось з політологів казав що Аргентина знову обрала популіста з тік-току а не реформатора.
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06.03.2024 06:43
+5
Чекаємо на візит справжнього друга України 👍 🇺🇦🇦🇷
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06.03.2024 06:48
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"за січень-листопад 2023 року обсяг зовнішньої торгівлі товарами між Україною та Аргентиною склав 51,4 мільйони доларів та зменшився на 0,7 відсотків у порівнянні з аналогічним періодом 2022 року.

З них український експорт становив 2,2 мільйони доларів, а імпорт - $49,2 мільйони. Сальдо у двосторонній торгівлі товарами залишалося негативним для України - 47 мільйонів доларів. У структурі українського експорту домінують чорні метали та вироби з них, полімерні матеріали, руди, продукція машинобудування та хімічної промисловості тощо.

Імпорт з Аргентини в Україну, переважно, включає рибу та ракоподібних, насіння і плоди олійних рослин, їстівні плоди й горіхи, котли та машини, а також фармацевтичну продукцію."
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06.03.2024 06:34 Відповісти
О ще один "шут" з бензопілой.Як би він заявив що приїде в Україну підтримати украінців,то це добре.Однако заява на підтримку ЗЕ,то хай це робе по телефону.Хтось з політологів казав що Аргентина знову обрала популіста з тік-току а не реформатора.
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06.03.2024 06:43 Відповісти
Якщо ви не поважаєт4 президента своєї країни, тоді ви не поважаєте себе і свою країну. Навіть якщо Зеленський і козел, але він представляє нашу державу, тому поважайте його
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06.03.2024 06:53 Відповісти
За шо я повинен поважати особу яка до обрання в президенти у своїх жартах вісміювала Україну,називаючи її повією,украінців-туповатими придурками.Ви уявляєте собі кандідати в презіденти(США,Польші та інших дем.краін) дозволяли собі подібне.
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06.03.2024 07:32 Відповісти
Нещасна та держава котру "представляє" таке! Достойних представляють достойні!
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06.03.2024 07:51 Відповісти
Зе банда розкрадає і знищує Україну. Створює умови, щоб загинуло якнайбільше українців.
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06.03.2024 07:57 Відповісти
Як можна поважати людину, яка є ворогом своєї держави і сприяє знищенню її і народу?
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06.03.2024 09:00 Відповісти
Любит одеваться в супергероя, тантрический секс-тренер, комик. Обещал снизить налоги на 90%, взорвать Центробанк, заменить валюту на доллар, вернуть Фолклендские острова. Я бы тоже за него проголосовал.

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06.03.2024 07:03 Відповісти
О, близнюк!
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06.03.2024 09:01 Відповісти
До приходу в політику Хав'єр Мілей здобув популярність як економіст і автор багатьох книг з економіки та політики. Мілей є активним прихильником австрійської школи. Критикував фіскальну політику різних аргентинських адміністрацій та виступав за скорочення державних витрат. Як університетський професор читав курси з макроекономіки, економічного зростання, мікроекономіки та математики для економістів.
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06.03.2024 07:25 Відповісти
Отож. Сразу видно экономист.
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06.03.2024 07:28 Відповісти
Мілей отримав ступінь з економіки в університеті Бельграно, а також два ступені магістра в Інституті економічного та соціального розвитку (IDES) у Буенос-Айресі та Університеті імені Торкуато ді Телла. Понад двадцять років Мілей був професором макроекономіки, економіки зростання та мікроекономіки. Він є фахівцем з економічного зростання та викладав кілька економічних предметів в університетах Аргентини та за кордоном. Він написав понад п'ятдесят наукових праць.
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06.03.2024 07:28 Відповісти
Читав, отримав, викладав, писав - а реальне щось є? У нас теж "проффесор" був, та і зараз "юрист, а не артист". Побачимо. Може і наших навчить, як податки знизити на 90 %, тільки палити нічого не потрібно.г
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06.03.2024 09:08 Відповісти
"Весь світ - квартал і президенти в ньому клоуни".
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06.03.2024 07:42 Відповісти
Чекаємо на візит справжнього друга України 👍 🇺🇦🇦🇷
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06.03.2024 06:48 Відповісти
Ви хоч читаєте що написано про візіт-підтримка ЗЕ.Для вас ЗЕ -це вся Україна?Чи ви тоді відрізняєтесь від більшості расіян для яких Пу цар і бог.
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06.03.2024 06:53 Відповісти
Анатолій , для мене головне що Аргентина в такий тяжкий для нас час передала два вертольоти і багато іншої допомоги , а слова підтримки ЗЕ то це звичайна протокольна ввічливість .
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06.03.2024 08:49 Відповісти
Ого. І став справжнім другом. А хто ж тоді ті, хто передав на мільярди?
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06.03.2024 09:10 Відповісти
Заступаючи на пост президента, Хав'єр Мілей пообіцяв Аргентині епоху процвітання та зростання. Але через місяць інфляція в країні досягла рекордних за 30 років показників ~210%, а реформи зустріли жорстку протидію інших гілок влади
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06.03.2024 06:59 Відповісти
Аргентинський лідер також запропонував провести масштабну модернізацію трудового законодавства, у тому числі збільшити випробувальний термін з трьох до восьми місяців, узаконити 12-годинний робочий день, скоротити компенсації працівникам, що звільняються, і терміни відпусток у зв'язку з вагітністю та доглядом за дитиною.
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06.03.2024 07:00 Відповісти
відразу видно, що ні лівак. ось ще б скасував пенсії по старості та інвалідності, оплачувані відпустки через хворобу, і зробив усю медицину та шкільну освіту платною, то взагалі б був молодець.
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06.03.2024 09:05 Відповісти
І 16-годинний робочий день, 8 годин вистачить на сон і їжу, тим більше їсти нічого.
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06.03.2024 09:13 Відповісти
Це аналог нашого клоуна. Таке саме лайно
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06.03.2024 07:15 Відповісти
Який не є але сказано, що з 2022-го він перший з Латинськї Америки. Зеленський обраний в демократичний спосіб то відповідно Мілей поважає український вибір.
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06.03.2024 07:16 Відповісти
Милей является фанатом Трампа, при этом едет поддерживать Зеленского, который как бы поддерживает Байдена и демократов...
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06.03.2024 07:30 Відповісти
Підтримка президентом такої великої країни , піде тільки на користь нам . Що стосується економічної політики Мілея , курчат восени рахують . Він відомий економіст. В економіці є свої закони. Я пам'ятаю у Польщі на початку теж була шокова терапія , українці дивилися на нею із посмішкою. А тепер де ми , а де Польща.
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06.03.2024 07:41 Відповісти
З нього такий економіст, як з зелі урист.
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06.03.2024 07:55 Відповісти
Заздалегідь кажу , я не читав його праць , але слухав економічних оглядачів , усі вони казали, що Мілей серйозний економіст , написав декількох книжок та з ним рахуються у світі економічної науки . А ви мабуть знайомились із його працями , чи написала так , взагалі , аби щось ?
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06.03.2024 08:28 Відповісти
Я читав передвиборні обіцянки Мілея.
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06.03.2024 19:02 Відповісти
"у світі економічної науки" є багато графоманів і лисенків. Подивіться, що робиться в Україні.
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06.03.2024 19:09 Відповісти
Аргентинці також захотіли поржать
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06.03.2024 07:54 Відповісти
Проблеми Аргентини сугубо економічні(сирьєва економіка,повністю залежна ві експорту)+корупція во владі.Уся предвиборна ріторіка зводила що винні "попередники".На чьму була построєна виборча компанія ЗЕ-вінні "попередники".Тіки різниця в тому що сусідні країни не вели гібрідну війну проти Аргентіни.А у нас йде війна з країною,яка хоче повністю унічтожити Украіну.
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06.03.2024 07:55 Відповісти
 
 