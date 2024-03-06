Президент Аргентини Мілей планує візит до Києва
Президент Аргентини Хав’єр Мілей у червні планує приїхати до України та зустрітися з президентом Володимиром Зеленським.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Мілей написав у своєму X (Twitter).
Він посилається на видання Infobae.
"Мілей планує продемонструвати підтримку Володимиру Зеленському в момент, коли російські війська йдуть у наступ на українській території, а громадська думка в Європі та США демонструє певну втому від незаконної війни, розв'язаної Володимиром Путіним", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що президент Аргентини стане першим лідером Латинської Америки, який приїде в Україну з початку повномасштабного вторгнення РФ.
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З них український експорт становив 2,2 мільйони доларів, а імпорт - $49,2 мільйони. Сальдо у двосторонній торгівлі товарами залишалося негативним для України - 47 мільйонів доларів. У структурі українського експорту домінують чорні метали та вироби з них, полімерні матеріали, руди, продукція машинобудування та хімічної промисловості тощо.
Імпорт з Аргентини в Україну, переважно, включає рибу та ракоподібних, насіння і плоди олійних рослин, їстівні плоди й горіхи, котли та машини, а також фармацевтичну продукцію."