Президент Аргентини Мілей планує візит до Києва

Президент Аргентини Хав’єр Мілей у червні планує приїхати до України та зустрітися з президентом Володимиром Зеленським.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Мілей написав у своєму X (Twitter).

Він посилається на видання Infobae.

"Мілей планує продемонструвати підтримку Володимиру Зеленському в момент, коли російські війська йдуть у наступ на українській території, а громадська думка в Європі та США демонструє певну втому від незаконної війни, розв'язаної Володимиром Путіним", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що президент Аргентини стане першим лідером Латинської Америки, який приїде в Україну з початку повномасштабного вторгнення РФ.

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