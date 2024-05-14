На Глобальном саммите мира не будет переговоров об окончании войны, - Шольц
Во время Глобального саммита мира, который состоится летом в Швейцарии, не будут обсуждать процесс окончания войны.
Об этом в комментарии журналу Stern заявил канцлер Германии Олаф Шольц, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на n-tv.
"Мы не будем вести там переговоры об окончании войны. В лучшем случае, это будет начало процесса, который может привести к прямым переговорам между Украиной и Россией", - отмечает он.
О чем будут говорить на Глобальном саммите мира в Швейцарии?
По словам немецкого канцлера, в Швейцарии речь пойдет о безопасности атомных электростанций, экспорте зерна, вопросах обмена пленными и необходимом запрете на использование ядерного оружия.
Шольц также добавил, что "так или иначе, все эти темы пока что на этапе зарождения".
Глобальный саммит мира
Недавно свое участие в саммите мира подтвердил ряд стран, среди них Польша, Финляндия, Бельгия, Литва, Латвия, Германия.
Как известно, правительство Швейцарии намерено 15-16 июня провести двухдневную конференцию высокого уровня, во время которой будут искать пути для достижения мира в Украине.
К участию в первом саммите мира был приглашен ряд стран со всех континентов. Однако, как заявлял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, участия России в этом мероприятии пока не предвидится.
Ранее президент Зеленский допустил, что Россия попытается сорвать проведение саммита в Швейцарии.
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Бо усілякі ****** гандони на кшталт вищеназваних і орбАнів-бакланів, фіц-піздиц активно просувають перемовини. Треба відповідати, а то міжнародне співтовариство нє паймьот.
Каже, що це було важким рішенням для його країни, яка і так має не так вже багато системи Patriot. І просить інші країни наслідувати приклад німців і так само передати Україні системи ППО.
Буде іще одна говорильня про те, як зробити, щоби не постраждали капітали і благополуччя "золотого мільярду".
Все - за рахунок життів кращих синів і доньок українськоно народу.
всі притомні українці, не можуть вигадати, як позбавити україну від зе!кодли.
і питання: хто оплачує, оцей прикол про саміт миру?
блекджеком і курвамизаморожуванням війни і роззброєнням ЗСУ. блекджеком і шлюхамикитайцями та пончиками!"
Віддайте нам Україну, бо це наші історічєскіє зємлі?
Ну там президент Монголії непогано на цю тему русню потролив.
Умови "заморозки" . Головна:
ЗСУ будуть скорочені до певного розміру. Москва хотіла, щоб чисельність Збройних сил України становила 85 тисяч військовослужбовців, 342 танки і 519 артилерійських знарядь.
Так що можна рекламувати і свої "неадекватні" вимоги. Тоді вони будуть мати підтримку.
Інакше аудиторію завоює русня.
Принцип реклами: якщо ти мовчиш, тебе немає.
Офіційні умови русні вже навів: знищення ЗСУ. Здрава ідея. З точки зору русні.
Не можемо знищити на полі бою, так хохли нехай самі знищують, своїми руками.
На інше вони не погодяться.
Це хворум миру!
Війна не є темою цього хворуму!
Та і вклали вони у що... у переозброєння своєї армії.... нам віддавали стару техніку, натомість робились замовлення у оборонних компанії
Тому як тільки потреба в Україні відпаде, business as usual... і треба бути готовим до такого повороту подій... як дипломатично так і в плані виробництва власного озброєння
А щодо нападу на Нато... технічно поки орки не тягнуть на це навіть зараз... все таки у них величезна перевага в ППО та літаках що в ******** війні вирішує багато
а після переозброєння яке активно зараз іде в країнах Нато та завершиться до 1-2 років то і тим більше не потягнуть...