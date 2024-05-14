На Глобальном саммите мира не будет переговоров об окончании войны, - Шольц

Во время Глобального саммита мира, который состоится летом в Швейцарии, не будут обсуждать процесс окончания войны.

Об этом в комментарии журналу Stern заявил канцлер Германии Олаф Шольц, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на n-tv.

"Мы не будем вести там переговоры об окончании войны. В лучшем случае, это будет начало процесса, который может привести к прямым переговорам между Украиной и Россией", - отмечает он.

О чем будут говорить на Глобальном саммите мира в Швейцарии?

По словам немецкого канцлера, в Швейцарии речь пойдет о безопасности атомных электростанций, экспорте зерна, вопросах обмена пленными и необходимом запрете на использование ядерного оружия.

Также читайте: Германия будет продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется, - Шольц

Шольц также добавил, что "так или иначе, все эти темы пока что на этапе зарождения".

Глобальный саммит мира

Недавно свое участие в саммите мира подтвердил ряд стран, среди них Польша, Финляндия, Бельгия, Литва, Латвия, Германия.

Как известно, правительство Швейцарии намерено 15-16 июня провести двухдневную конференцию высокого уровня, во время которой будут искать пути для достижения мира в Украине.

К участию в первом саммите мира был приглашен ряд стран со всех континентов. Однако, как заявлял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, участия России в этом мероприятии пока не предвидится.

Ранее президент Зеленский допустил, что Россия попытается сорвать проведение саммита в Швейцарии.