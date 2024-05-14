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Новини Війна
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На Глобальному саміті миру не буде перемовин про закінчення війни, - Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц

Під час Глобального саміту миру, який відбудеться влітку у Швейцарії, не обговорюватимуть процес закінчення війни.

Про це в коментарі журналу Stern заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на n-tv.

"Ми не будемо вести там переговори про закінчення війни. У кращому випадку це буде початок процесу, який може призвести до прямих переговорів між Україною та Росією", - зазначає він.

Про що говоритимуть на Глобальному саміті миру в Швейцарії?

За словами німецького канцлера, у Швейцарії мова піде про безпеку атомних електростанцій, експорт зерна, питання обміну полоненими й необхідну заборону на використання ядерної зброї.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Німеччина продовжуватиме підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, - Шольц

Шольц також додав, що "так чи інакше, всі ці теми поки що на етапі зародження".

Глобальний саміт миру

Нещодавно свою участь у саміті миру підтвердила низка країн, серед них Польща, Фінляндія, Бельгія, Литва, Латвія, Німеччина.

Як відомо, уряд Швейцарії має намір 15-16 червня провести дводенну конференцію високого рівня, під час якої шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні.

До участі в першому саміті миру було запрошено низку країн з усіх континентів. Однак, як заявляв міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, участі Росії у цьому заході поки не передбачається.

Раніше президент Зеленський допустив, що Росія спробує зірвати проведення саміту у Швейцарії.

Автор: 

Шольц Олаф (1135) Глобальний саміт миру (278)


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Топ коментарі
+18
и на хой он такой нужон самит шмамит)уже бабки на лавках ржут с того самита)
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14.05.2024 12:56
+15
І нафіга тоді зелені носяться з цим "самітом миру", як з писаною торбою, якщо він по суті війну не закінчить?
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14.05.2024 12:59
+15
Зрозуміло.
Буде іще одна говорильня про те, як зробити, щоби не постраждали капітали і благополуччя "золотого мільярду".
Все - за рахунок життів кращих синів і доньок українськоно народу.
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14.05.2024 13:00
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и на хой он такой нужон самит шмамит)уже бабки на лавках ржут с того самита)
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14.05.2024 12:56 Відповісти
Саміт потрібен саме для **************. лула да сіська з бразилії, рамафоса мазафака з африки, та інші сіцзінпіни вінніпуховичі миротворці. Навіть якщо їх там не буде, на міжнародних форумах їх можна буде трохи попустити, сказати, дивіться, ми за мир, то ***** не хоче миру. Це мабуть єдина справжня ціль.
Бо усілякі ****** гандони на кшталт вищеназваних і орбАнів-бакланів, фіц-піздиц активно просувають перемовини. Треба відповідати, а то міжнародне співтовариство нє паймьот.
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14.05.2024 13:06 Відповісти
і коли Сі був з візитом у Франції, його шавка лі ху й куралесив із візитом по Саудівській Аравії, Єгипту, ОАЕ, Індонезії, ПАР. для чого? питання. мабуть для того, щоб ці країни не прогиналися під планом миру від ЗЕ або взагалі не присилали своїх представників на той саміт у Швейцарію. якщо це підтвердиться, то це в черговий раз буде доказом того, що комуняки не нейтральні, а навпаки, чи не найбільш зацікавлені у дальшій війні, щоб зафіксувати потім її результати на своїх умовах... тільки от питання, чи будуть комуняки військово вписуватись за кацапів, коли європейці і американці нарешті наважаться вписатися за нас проти кацапів.
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14.05.2024 13:20 Відповісти
А кому взагалі відомо, що там буде. Цікаво, а сам Зеленський знає це?
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14.05.2024 13:27 Відповісти
Шольц офіційно анонсує передачу Україні 3-ї батареї Patriot від Німеччини....

Каже, що це було важким рішенням для його країни, яка і так має не так вже багато системи Patriot. І просить інші країни наслідувати приклад німців і так само передати Україні системи ППО.
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14.05.2024 12:56 Відповісти
І нафіга тоді зелені носяться з цим "самітом миру", як з писаною торбою, якщо він по суті війну не закінчить?
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14.05.2024 12:59 Відповісти
Так а більше ні з чим, бо всюди суцільний провал
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14.05.2024 13:29 Відповісти
Бо найвеличнішого давно не восхваляли, а він же у нас оплексозалежний, на сцені давно не був, овації, селфі, увесь світ крутитиметься навколо нашої зірки))
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14.05.2024 13:53 Відповісти
Мабуть є шанс шось вкрасти ще.
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14.05.2024 14:18 Відповісти
Боневтік, почув ? Шольц тебе кинув, як фанеру над Парижем. Літай Довбойб, літай, у мріях на сцені. Він вже розстрілював у кіно депутатів з двох рук. ХрЄнов шварц ! Надивився бойовиків, аж дах поїхав.
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14.05.2024 13:00 Відповісти
Зрозуміло.
Буде іще одна говорильня про те, як зробити, щоби не постраждали капітали і благополуччя "золотого мільярду".
Все - за рахунок життів кращих синів і доньок українськоно народу.
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14.05.2024 13:00 Відповісти
Буде--не буде, а таурас ***!(, ліцемерні покидьки!!!,(,
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14.05.2024 13:04 Відповісти
а хто про це не знає, фанати марафона?
всі притомні українці, не можуть вигадати, як позбавити україну від зе!кодли.

і питання: хто оплачує, оцей прикол про саміт миру?
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14.05.2024 13:05 Відповісти
А на путіна тоді цей саміт? *********, пожерти за чужий кошт, а кацапи як геноцидили українців, так і будуть? А чого тоді Зелений гундос бігає з цим самітом, як дурень зі ступою?
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14.05.2024 13:10 Відповісти
Какой-то у Шольца "мир" гибридный. Как плохая ливерная колбаса.
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14.05.2024 13:11 Відповісти
Замечательный форум. А ***** он нужен?
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14.05.2024 13:15 Відповісти
Щоб росія не скликала аналогічний, з блекджеком і курвами заморожуванням війни і роззброєнням ЗСУ.
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14.05.2024 13:26 Відповісти
Та запросто. Небензя проквакає в ООН, що "От бачите, у режиму Зеленського нічого з самітом миру не вийшло, а значить ми запускаємо свій саміт, з блекджеком і шлюхами китайцями та пончиками!"
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14.05.2024 13:31 Відповісти
И какиа образом эта высерная конференция помешает этому, особенно когда там набор нежизнеспособных хотелок, под которыми подпишутся лишь те, кто и так уже поддерживает Украину?
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14.05.2024 13:35 Відповісти
Якщо мовчите ви, замість вас говорить росія.
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14.05.2024 14:54 Відповісти
Если говорить несбыточную херню ничем не подкреплённую и так из раза в раз независимо от ухудшения ситуации, то вас перестанут считать адекватным. И будут больше прислушиваться к РФ, считая адекватными их.
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14.05.2024 15:00 Відповісти
Ну так, звіти про бойових комарів та оповідання про неонацизм, які навіть Карлссон назвав найбільшою дичиною, що чув у житті - це взірець адекватності.
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14.05.2024 15:01 Відповісти
І де адекватність вимог росії?
Віддайте нам Україну, бо це наші історічєскіє зємлі?
Ну там президент Монголії непогано на цю тему русню потролив.
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14.05.2024 15:07 Відповісти
Від офіційних осіб русні лунало лише ось це:


Умови "заморозки" . Головна:
ЗСУ будуть скорочені до певного розміру. Москва хотіла, щоб чисельність Збройних сил України становила 85 тисяч військовослужбовців, 342 танки і 519 артилерійських знарядь.
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14.05.2024 15:14 Відповісти
Не так. Русня розносить свій неадекватний "русскій мір" по всьому світу, і всюди знаходяться прихильники. Бо вона бабла не шкодує на саморекламу.
Так що можна рекламувати і свої "неадекватні" вимоги. Тоді вони будуть мати підтримку.
Інакше аудиторію завоює русня.
Принцип реклами: якщо ти мовчиш, тебе немає.
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14.05.2024 15:24 Відповісти
Я по суті і сказав.
Офіційні умови русні вже навів: знищення ЗСУ. Здрава ідея. З точки зору русні.
Не можемо знищити на полі бою, так хохли нехай самі знищують, своїми руками.
На інше вони не погодяться.
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14.05.2024 16:05 Відповісти
Та зрозумійте ж, нарешті!
Це хворум миру!
Війна не є темою цього хворуму!
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14.05.2024 13:18 Відповісти
Ну еще полгодика можно пободаться в ожидании итогов выборов президента США. А там всё - финиш.
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14.05.2024 13:20 Відповісти
який фініш? злити Україну? після того всього бабла, яке вже вони вклали у її підтримку? злити Україну буде означати, що з величезною ймовірністю після цього ху йло піде на країни Балтії, щоб валити НАТО. може піде, а може не піде... тут гадати після 24.02.22 вже ніхто не буде. вони гадали після 2008-го в Грузії, потім після 2014-го в Криму і на Донбасі і прогадали... тож тепер для них вихід один - продовжувати валити раху, щоб війна не пішла далі у Європу. інакше ніяк.
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14.05.2024 13:29 Відповісти
А в Афган скільки влили? Коли овчинка не варта вичинки, то й на бабло заб'ють.
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14.05.2024 13:32 Відповісти
Афган - це не Європа. тут таке не проконає. тим паче, що витрати у Афгані були на свої, американські, війска і на їх утримання у своїй переважній більшості. Афганцям самим відносно невеликі суми виділялись на реформи і на підтримку уряду.
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14.05.2024 13:41 Відповісти
Вони заробили на цій війні на порядок більше чим вклали.... Перше що виробництва корпорацій в Азії отримали дешеву сировину з раші, друге рекордні збройні замовлення з ЄС та з інших країн, третє екпорт енергоресурсів з самих штатів і ріст цін на них...

Та і вклали вони у що... у переозброєння своєї армії.... нам віддавали стару техніку, натомість робились замовлення у оборонних компанії

Тому як тільки потреба в Україні відпаде, business as usual... і треба бути готовим до такого повороту подій... як дипломатично так і в плані виробництва власного озброєння

А щодо нападу на Нато... технічно поки орки не тягнуть на це навіть зараз... все таки у них величезна перевага в ППО та літаках що в ******** війні вирішує багато

а після переозброєння яке активно зараз іде в країнах Нато та завершиться до 1-2 років то і тим більше не потягнуть...
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14.05.2024 13:58 Відповісти
так отож. тому вони і надалі будуть продовжувати заробляти паралельно висаджуючи кацапів. заморозка чи злиття кацапам України їм ні до чого. чим більше просадять кацапів, особливо не своїми руками, тим сильнішим військово і економічно стане Захід.
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14.05.2024 14:08 Відповісти
вони зроблять красиво. І самим не втратити, і щоб каци тут завязли. Ціна питання - розрушена Україна. А кого це хвилює?
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14.05.2024 22:46 Відповісти
Что только не делали, чтобы угодить Зеленскому. Даже ненужный самит собрали, формулы мира подписали и т.п.
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14.05.2024 13:34 Відповісти
А навіщо цей саміт потрібно тоді? Мир та безпека для всіх крім України. Це смисл цього саміту.
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14.05.2024 13:39 Відповісти
Головне гарну назву придумати
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14.05.2024 13:45 Відповісти
Без Китаю і рашки на цьому саміті можна буде хіба в черговий раз повисловлювати свою "потужну стурбованість"...
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14.05.2024 14:34 Відповісти
 
 