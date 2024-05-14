На Глобальному саміті миру не буде перемовин про закінчення війни, - Шольц
Під час Глобального саміту миру, який відбудеться влітку у Швейцарії, не обговорюватимуть процес закінчення війни.
Про це в коментарі журналу Stern заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на n-tv.
"Ми не будемо вести там переговори про закінчення війни. У кращому випадку це буде початок процесу, який може призвести до прямих переговорів між Україною та Росією", - зазначає він.
Про що говоритимуть на Глобальному саміті миру в Швейцарії?
За словами німецького канцлера, у Швейцарії мова піде про безпеку атомних електростанцій, експорт зерна, питання обміну полоненими й необхідну заборону на використання ядерної зброї.
Шольц також додав, що "так чи інакше, всі ці теми поки що на етапі зародження".
Глобальний саміт миру
Нещодавно свою участь у саміті миру підтвердила низка країн, серед них Польща, Фінляндія, Бельгія, Литва, Латвія, Німеччина.
Як відомо, уряд Швейцарії має намір 15-16 червня провести дводенну конференцію високого рівня, під час якої шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні.
До участі в першому саміті миру було запрошено низку країн з усіх континентів. Однак, як заявляв міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, участі Росії у цьому заході поки не передбачається.
Раніше президент Зеленський допустив, що Росія спробує зірвати проведення саміту у Швейцарії.
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Бо усілякі ****** гандони на кшталт вищеназваних і орбАнів-бакланів, фіц-піздиц активно просувають перемовини. Треба відповідати, а то міжнародне співтовариство нє паймьот.
Каже, що це було важким рішенням для його країни, яка і так має не так вже багато системи Patriot. І просить інші країни наслідувати приклад німців і так само передати Україні системи ППО.
Буде іще одна говорильня про те, як зробити, щоби не постраждали капітали і благополуччя "золотого мільярду".
Все - за рахунок життів кращих синів і доньок українськоно народу.
всі притомні українці, не можуть вигадати, як позбавити україну від зе!кодли.
і питання: хто оплачує, оцей прикол про саміт миру?
блекджеком і курвамизаморожуванням війни і роззброєнням ЗСУ. блекджеком і шлюхамикитайцями та пончиками!"
Віддайте нам Україну, бо це наші історічєскіє зємлі?
Ну там президент Монголії непогано на цю тему русню потролив.
Умови "заморозки" . Головна:
ЗСУ будуть скорочені до певного розміру. Москва хотіла, щоб чисельність Збройних сил України становила 85 тисяч військовослужбовців, 342 танки і 519 артилерійських знарядь.
Так що можна рекламувати і свої "неадекватні" вимоги. Тоді вони будуть мати підтримку.
Інакше аудиторію завоює русня.
Принцип реклами: якщо ти мовчиш, тебе немає.
Офіційні умови русні вже навів: знищення ЗСУ. Здрава ідея. З точки зору русні.
Не можемо знищити на полі бою, так хохли нехай самі знищують, своїми руками.
На інше вони не погодяться.
Це хворум миру!
Війна не є темою цього хворуму!
Та і вклали вони у що... у переозброєння своєї армії.... нам віддавали стару техніку, натомість робились замовлення у оборонних компанії
Тому як тільки потреба в Україні відпаде, business as usual... і треба бути готовим до такого повороту подій... як дипломатично так і в плані виробництва власного озброєння
А щодо нападу на Нато... технічно поки орки не тягнуть на це навіть зараз... все таки у них величезна перевага в ППО та літаках що в ******** війні вирішує багато
а після переозброєння яке активно зараз іде в країнах Нато та завершиться до 1-2 років то і тим більше не потягнуть...