На Глобальному саміті миру не буде перемовин про закінчення війни, - Шольц

Під час Глобального саміту миру, який відбудеться влітку у Швейцарії, не обговорюватимуть процес закінчення війни.

Про це в коментарі журналу Stern заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на n-tv.

"Ми не будемо вести там переговори про закінчення війни. У кращому випадку це буде початок процесу, який може призвести до прямих переговорів між Україною та Росією", - зазначає він.

Про що говоритимуть на Глобальному саміті миру в Швейцарії?

За словами німецького канцлера, у Швейцарії мова піде про безпеку атомних електростанцій, експорт зерна, питання обміну полоненими й необхідну заборону на використання ядерної зброї.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Німеччина продовжуватиме підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, - Шольц

Шольц також додав, що "так чи інакше, всі ці теми поки що на етапі зародження".

Глобальний саміт миру

Нещодавно свою участь у саміті миру підтвердила низка країн, серед них Польща, Фінляндія, Бельгія, Литва, Латвія, Німеччина.

Як відомо, уряд Швейцарії має намір 15-16 червня провести дводенну конференцію високого рівня, під час якої шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні.

До участі в першому саміті миру було запрошено низку країн з усіх континентів. Однак, як заявляв міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, участі Росії у цьому заході поки не передбачається.

Раніше президент Зеленський допустив, що Росія спробує зірвати проведення саміту у Швейцарії.