Грузия будет участвовать в Саммите мира, - Зеленский после беседы с президентом Зурабишвили

Президент Владимир Зеленский провел разговор с грузинской коллегой Саломе Зурабишвили.

Об этом глава государства сообщил в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.

"Провел телефонный разговор с госпожой Президентом Грузии Саломе Зурабишвили. Поблагодарил ее за подтверждение участия в инаугурационном Саммите мира. Только справедливый мир в Украине даст безопасность и стабильность нашему общему региону", - говорится в сообщении.

В то же время лидер Грузии заявила, что поблагодарила Зеленского за его солидарность и непоколебимую поддержку грузинского народа.

"Наше общее будущее - в Европе!" - добавила она.

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