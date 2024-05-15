Грузия будет участвовать в Саммите мира, - Зеленский после беседы с президентом Зурабишвили
Президент Владимир Зеленский провел разговор с грузинской коллегой Саломе Зурабишвили.
Об этом глава государства сообщил в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.
"Провел телефонный разговор с госпожой Президентом Грузии Саломе Зурабишвили. Поблагодарил ее за подтверждение участия в инаугурационном Саммите мира. Только справедливый мир в Украине даст безопасность и стабильность нашему общему региону", - говорится в сообщении.
В то же время лидер Грузии заявила, что поблагодарила Зеленского за его солидарность и непоколебимую поддержку грузинского народа.
"Наше общее будущее - в Европе!" - добавила она.
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На вражескоє наступлєніє ми отвєтім всьо новимі і новимі засєданіямі!
Цей саміт замінує підступи до Вовчанська та Харкова, які зеленський розмінував в 2023?
Цей саміт зведе капітальні укріплення на Харківщині та Сумщині, які розікрали зе-покидьки?
Цей саміт поповнить ряди ЗСУ підготовленими вояками?
Пир під час чуми. Похорон з духовим оркестром.
Ось що пропонує лохторату зеленський.
А ви, зелебобіки, жеріть та пританцьовуйте.