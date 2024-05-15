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Грузия будет участвовать в Саммите мира, - Зеленский после беседы с президентом Зурабишвили

Зеленський провів розмову із Зурабішвілі

Президент Владимир Зеленский провел разговор с грузинской коллегой Саломе Зурабишвили.

Об этом глава государства сообщил в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.

"Провел телефонный разговор с госпожой Президентом Грузии Саломе Зурабишвили. Поблагодарил ее за подтверждение участия в инаугурационном Саммите мира. Только справедливый мир в Украине даст безопасность и стабильность нашему общему региону", - говорится в сообщении.

В то же время лидер Грузии заявила, что поблагодарила Зеленского за его солидарность и непоколебимую поддержку грузинского народа.

"Наше общее будущее - в Европе!" - добавила она.

Читайте также: Президент Грузии предложила отсрочить дату вступления в силу закона об "иноагентах": "Методы нашего правительства - российские"

Автор: 

Грузия (4497) Зеленский (20196) Зурабишвили (99) глобальный саммит мира (273)


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Топ комментарии
+10
Гундосий дебіл, в тебе там на Харківщині п*зда, чим ти займаєшся, тупориле? Який, в біса, саміт? Ти вже розібрався з тими, хто розікрав гроші на фортифікації?
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15.05.2024 14:10
+7
Нахуа?
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15.05.2024 14:03
+5
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15.05.2024 14:02
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і за цей час наша Армія через дурість зеленського втратить Вовчанськ
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15.05.2024 14:01 Ответить
а соцмережа Х це повна Х
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15.05.2024 14:02 Ответить
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15.05.2024 14:02 Ответить
Нахуа?
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15.05.2024 14:03 Ответить
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15.05.2024 14:03 Ответить
О чого ти пенсіонерів тримаєш за ідіотів? 73% пенсіонери?
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15.05.2024 16:59 Ответить
Участь Грузії у Сраміті мимру повністю переломлює стратегічну ситуацію!
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15.05.2024 14:04 Ответить
А сракашвілі хто будев промежність цілувати.
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15.05.2024 14:06 Ответить
ти
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15.05.2024 15:57 Ответить
Знаючи, скільки там вати при владі, ці борці з іноагєнтами можуть ще й не пустити пані президентку на цей саміт!
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15.05.2024 14:06 Ответить
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15.05.2024 14:09 Ответить
Гундосий дебіл, в тебе там на Харківщині п*зда, чим ти займаєшся, тупориле? Який, в біса, саміт? Ти вже розібрався з тими, хто розікрав гроші на фортифікації?
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15.05.2024 14:10 Ответить
Нахуа? Вони і так прекрасно знають, та замість цього, вже і знов, наробили купу відосиків на ютубі, про Прошенка, як той "негіднк" заробляє мільйоні підчас війни (тихесенько промовчав, що він з власної кишені витратив на ЗСУ декілька мільярдів.грн)
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15.05.2024 14:39 Ответить
Ім головне відволікти увагу зе-сектантів, від себе, на когось іншого
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15.05.2024 14:40 Ответить
це для нас "жіночий статевий орган", а в нього: члін дЄрмака у всіх порожнинах та кожноденні гундосики після ніздротерапії із балдибілдерством... Справжній лідор для 73% клінічних ідіотів.
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15.05.2024 14:48 Ответить
так він сам і вкрав....розбереться воно чмо гундосе....
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15.05.2024 15:52 Ответить
Грузія, це наші друзі. Вони нам з 2014 року реформи допомагали впроваджувати.
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15.05.2024 14:11 Ответить
Гризун не може бути другом , гризун продається і купується , гризун то є товар.
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15.05.2024 16:22 Ответить
Цей саміт давно потрібно було перейменувати в САМІТ ВІЙНИ. Який МИР, про що мова?!? "ХОЧЕШ МИРУ ГОТОВСЯ ДО ВІЙНИ".
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15.05.2024 14:14 Ответить
Або ідіот, або вишукано тролить мудрий нарід...
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15.05.2024 14:22 Ответить
У совєцький час сказали б (гнівно насупивши брови):
На вражескоє наступлєніє ми отвєтім всьо новимі і новимі засєданіямі!
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15.05.2024 14:29 Ответить
Як пояснити вислів: "носиться як дурень з писаною торбою"? Це означає приділяти занадто багато уваги якійсь дрібниці, а також надмірно перебільшувати важливість і значущість чого-небудь.
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15.05.2024 14:31 Ответить
Ще трохи, і Саміт Миру, знадобиться Грузії...
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15.05.2024 14:40 Ответить
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15.05.2024 14:45 Ответить
Який на хрін саміт? Якого на хрін "миру"?

Цей саміт замінує підступи до Вовчанська та Харкова, які зеленський розмінував в 2023?
Цей саміт зведе капітальні укріплення на Харківщині та Сумщині, які розікрали зе-покидьки?
Цей саміт поповнить ряди ЗСУ підготовленими вояками?

Пир під час чуми. Похорон з духовим оркестром.
Ось що пропонує лохторату зеленський.
А ви, зелебобіки, жеріть та пританцьовуйте.
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15.05.2024 16:02 Ответить
На хєр вона потрібна , якщо вона як президенша в грузії не може навести лад , то про що мова .
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15.05.2024 16:25 Ответить
То не президент в нашому розумінні, а скоріш фетішована особа, додаток до герба та прапора. Всякий на неї може забити
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15.05.2024 16:32 Ответить
Хочеш побачити майбутнє України при зелених подивись на "грузинскую мечту", яка надійно згорнула євроінтеграцію...
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15.05.2024 16:29 Ответить
Стаття НІ ПРО ЩО, але фото до неї мені подобається.
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15.05.2024 16:50 Ответить
То зеденок с х-лом по скайпу общается и млеет, тварюка.
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15.05.2024 18:09 Ответить
 
 