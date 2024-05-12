Президент Грузии предложила отсрочить дату вступления в силу закона об "иноагентах": "Методы нашего правительства - российские"

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила с обращением на фоне массовых митингов в стране против так называемого законопроекта об "иноагентах". Она предложила правящей партии "Грузинская мечта" отозвать этот закон.

Об этом пишет "Европейская Правда" со ссылкой на"Эхо Кавказа", передает Цензор.НЕТ.

Кроме этого, Зурабишвили озвучила правящей партии альтернативное предложение: отложить дату вступления в силу закона до 1 ноября. То есть сделать закон действующим уже после парламентских выборов, запланированных на 26 октября 2024 года.

Президент Грузии также отвергла предложение правящей партии внести поправки в законопроект в рамках механизма вето. Политик заявила, что она не собирается вступать в "какую-либо игру, чтобы как-то облагородить этот закон".

"Этот закон - российский, методы нашего правительства - российские, и даже сегодняшняя речь премьер-министра - российская", - заявила Зурабишвили.

Также смотрите: В Тбилиси тысячи человек вышли на протесты против закона об "иноагентах". ВИДЕО

Глава Грузии добавила, что 11 мая, когда в Тбилиси прошел очередной многотысячный митинг против принятия закона об "иноагентах", "страна в очередной раз показала миру и всему обществу, что не позволит ставить под сомнение свое европейское будущее, и не допустит принятия "российского закона"".

"Со своей стороны руководство страны показало растерянность, продемонстрировало, что не имеет перед таким количеством народа никакой стратегии, кроме той, которая характеризует такую власть, когда уже нет у нее доверия народа, то есть - ложь, манипуляцию, чтобы было создано недоразумение, но этого недоразумения не будет", - заявила Зурабишвили.

Также читайте: Европарламентарии просят приостановить статус кандидата в ЕС для Грузии

Принятие закона об "иноагентах" в Грузии

1 мая парламент Грузии, несмотря на многотысячные протесты населения, принял во втором чтении скандальный закон "О прозрачности иностранного влияния", или закон об "иноагентах".

Правящая партия страны планирует принять этот закон в третьем чтении на заседании сессии парламента 14 мая. Президент Грузии Саломе Зурабишвили ранее пообещала наложить вето на законопроект.

Также смотрите: В Грузии группа "титушек" напала на протестующих против закона "об иноагентах". ВИДЕО