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В Грузии группа "титушек" напала на протестующих против закона "об иноагентах". ВИДЕО

В Тбилиси группа неизвестных мужчин спортивного телосложения напала на протестующих, выступающих против принятия резонансного закона об "иноагентах".

Об этом сообщает грузинский проект SOVA, передает Цензор.НЕТ.

Инцидент произошел в районе проспекта Царицы Тамар вблизи площади Героев, где 2 мая собрались тысячи манифестантов. Пострадавшим оказана медицинская помощь.

Один из участников митинга говорит, что нападавшие передвигались на нескольких автомобилях и появились внезапно.

"Мы шли, пели песни, они остановили (авто. - Ред.), вышли, напали на кого-то, стали бить людей. Я попытался им помочь, они бросили меня на землю", - рассказал один из манифестантов.

По данным СМИ, агрессивные люди передвигались на нескольких автомобилях. Предполагается, что нападавшие - спортсмены. В разговоре с журналистом Mtavari Arkhi парень сказал, что было 10-15 нападавших.

Несколько человек получили серьезные травмы, у них выбиты зубы и вероятно сотрясение мозга. Некоторые доставлены в больницу.

Также читайте: Президент Грузии о протестах в стране: Закон "об иноагентах" будет отменен после выборов

Протесты в Грузии

В Грузии же более двух недель продолжаются многотысячные протесты против закона об "иноагентах".

В ночь на 1 мая полиция страны использовала против демонстрантов перцовый спрей, слезоточивый газ, водометы, также к задержанным применяли насилие.

Сообщалось о задержании 63 участников акции протеста.

1 мая парламент Грузии принял во втором чтении так называемый законопроект об "иноагентах".

Глава правительства Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что голосование по законопроекту в третьем, окончательном чтении состоится "через две недели". Президент Зурабишвили заверила, что наложит на документ вето, однако у партии власти - "Грузинской мечты" - есть достаточно голосов, чтобы его преодолеть.

Также смотрите: В Грузии полиция задержала более 60 участников протеста против принятия закона об "иноагентах". ФОТО

Автор: 

Грузия (4499) протест (5858) титушки (507)


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Топ комментарии
+16
Як на мене, то всіх цих простіт.ушок треба завжди пи.дячити до втрати свідомості - ця сволота завжди нападає малими групами, але бере нахабством, несподіванкою та гарною підготовкою. Завалили б пару десятків тупих "бичків", то припинились би і ці заробітки - можна ж камінням, палицями та іншими підручними засобами виводити з ладу надовго цих недолюдей.
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03.05.2024 09:56
+16
Московські методи.
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03.05.2024 10:01
+12
В Грузію повернувся бандитизм, скоро оголосяться злодії в законі,- це і є Грузинська мрія на чолі кацапською маріонеткою іванішвілі. Ми це проходили при януковощі. Якщо люди не візьмуться за зброю- будуть у ярмі кацапів через 5 років
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03.05.2024 10:13
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03.05.2024 09:53 Ответить
Якесь дежавю
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03.05.2024 10:54 Ответить
Як на мене, то всіх цих простіт.ушок треба завжди пи.дячити до втрати свідомості - ця сволота завжди нападає малими групами, але бере нахабством, несподіванкою та гарною підготовкою. Завалили б пару десятків тупих "бичків", то припинились би і ці заробітки - можна ж камінням, палицями та іншими підручними засобами виводити з ладу надовго цих недолюдей.
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03.05.2024 09:56 Ответить
Там одні діти були,не дорослі дядьки
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03.05.2024 10:01 Ответить
В конкретному випадку - можливо. Але я про сам принцип дій. Цих істот, за можливості, потрібно не просто відганяти, а реально калічити.
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03.05.2024 10:03 Ответить
Московські методи.
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03.05.2024 10:01 Ответить
Та зрозуміло що кацапська нечисть по всьому світі каламутить,особливо в колишньому совку
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03.05.2024 10:04 Ответить
В Грузію повернувся бандитизм, скоро оголосяться злодії в законі,- це і є Грузинська мрія на чолі кацапською маріонеткою іванішвілі. Ми це проходили при януковощі. Якщо люди не візьмуться за зброю- будуть у ярмі кацапів через 5 років
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03.05.2024 10:13 Ответить
Іронія долі в тому, що цих тітушок саме іноагенти і спрямували. На захист закону... проти іноагентів.
Русскій мір, він побудований на довємисліі.
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03.05.2024 10:16 Ответить
Грузинам потрібно переймати досвід Майдану-створювати сотні з сильних мужиків щоб давати відсіч провокаторам.
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03.05.2024 10:17 Ответить
Те що більшість білорусів та 99,9% росіян, є імпотентами, ми вже побачили. Тепер цей тест проходить і грузинський народ.
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03.05.2024 10:21 Ответить
Медведчук приехал?
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03.05.2024 10:36 Ответить
Білорусь не змогла, й перетворилося на федеральний округ паРаші - ********. чи зможе Грузія? зараз в них значно кращі умови вирватися з під паРаші, бо всі ресурси й можливості паРаші задіяні у війні з Україною і 2008-й рік паРаша повторити не здатна.
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03.05.2024 10:46 Ответить
Я заввжди думала, що грузини сильний, вольовий народ, бачу, що ні!!!! Як глубоко щупальці московитів, загнали під шкіру, дуже гарному і доброму народу Грузії!!!!
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03.05.2024 10:50 Ответить
Tiтушко зараз на війні,тому заслуговує "реабілітації".
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03.05.2024 11:01 Ответить
 
 