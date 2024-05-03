В Грузии группа "титушек" напала на протестующих против закона "об иноагентах". ВИДЕО

В Тбилиси группа неизвестных мужчин спортивного телосложения напала на протестующих, выступающих против принятия резонансного закона об "иноагентах".

Об этом сообщает грузинский проект SOVA, передает Цензор.НЕТ.

Инцидент произошел в районе проспекта Царицы Тамар вблизи площади Героев, где 2 мая собрались тысячи манифестантов. Пострадавшим оказана медицинская помощь.

Один из участников митинга говорит, что нападавшие передвигались на нескольких автомобилях и появились внезапно.

"Мы шли, пели песни, они остановили (авто. - Ред.), вышли, напали на кого-то, стали бить людей. Я попытался им помочь, они бросили меня на землю", - рассказал один из манифестантов.

По данным СМИ, агрессивные люди передвигались на нескольких автомобилях. Предполагается, что нападавшие - спортсмены. В разговоре с журналистом Mtavari Arkhi парень сказал, что было 10-15 нападавших.

Несколько человек получили серьезные травмы, у них выбиты зубы и вероятно сотрясение мозга. Некоторые доставлены в больницу.

Также читайте: Президент Грузии о протестах в стране: Закон "об иноагентах" будет отменен после выборов

Протесты в Грузии

В Грузии же более двух недель продолжаются многотысячные протесты против закона об "иноагентах".

В ночь на 1 мая полиция страны использовала против демонстрантов перцовый спрей, слезоточивый газ, водометы, также к задержанным применяли насилие.

Сообщалось о задержании 63 участников акции протеста.

1 мая парламент Грузии принял во втором чтении так называемый законопроект об "иноагентах".

Глава правительства Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что голосование по законопроекту в третьем, окончательном чтении состоится "через две недели". Президент Зурабишвили заверила, что наложит на документ вето, однако у партии власти - "Грузинской мечты" - есть достаточно голосов, чтобы его преодолеть.

Также смотрите: В Грузии полиция задержала более 60 участников протеста против принятия закона об "иноагентах". ФОТО