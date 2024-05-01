В Грузии полиция задержала более 60 участников протеста против принятия закона об "иноагентах". ФОТО
МСЗ Грузии сообщило о задержании 63 участников акции протеста против закона об "иноагентах". Акция состоялась в ночь на 1 мая в Тбилиси, где парламент рассматривал законопроект во втором чтении.
Об этом пишет "Радио Свобода", сообщает Цензор.НЕТ.
Известно, что у здания парламента собралось несколько тысяч человек. Против них силовики применили водометы, резиновые пули и перцовый газ. О количестве пострадавших среди протестующих не сообщается. По данным грузинского МВД, во время столкновения с участниками акции пострадало шестеро полицейских.
Также известно, что грузинские полицейские избили двух представителей оппозиции. Это глава крупнейшей оппозиционной партии страны "Единого национального движения" Леван Хабеишвили и лидер политического объединения "Граждане" Алеко Элисашвили. Известно, что у Хабеишвили синяки на лице, выбитый зуб и переломы костей лица.
В поддержку участников акции протеста высказалась президент Грузии Саломе Зурабишвили.
"В Тбилиси продолжается абсолютно неоправданное, неспровоцированное и непропорциональное применение силы против мирных протестующих. Ответственность полностью ложится на правительство. Грузинский народ лишен права на мирный протест", - говорится в ее заявлении.
Парламентарии Грузии не успели завершить рассмотрение проекта закона об "иноагентах" во втором чтении, этот процесс продолжается 1 мая.
Как известно, в Грузии уже более двух недель продолжаются протесты против закона об "иноагентах".
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