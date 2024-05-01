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В Грузии полиция задержала более 60 участников протеста против принятия закона об "иноагентах". ФОТО

Протести в Грузії

МСЗ Грузии сообщило о задержании 63 участников акции протеста против закона об "иноагентах". Акция состоялась в ночь на 1 мая в Тбилиси, где парламент рассматривал законопроект во втором чтении.

Об этом пишет "Радио Свобода", сообщает Цензор.НЕТ.

Известно, что у здания парламента собралось несколько тысяч человек. Против них силовики применили водометы, резиновые пули и перцовый газ. О количестве пострадавших среди протестующих не сообщается. По данным грузинского МВД, во время столкновения с участниками акции пострадало шестеро полицейских.

Также известно, что грузинские полицейские избили двух представителей оппозиции. Это глава крупнейшей оппозиционной партии страны "Единого национального движения" Леван Хабеишвили и лидер политического объединения "Граждане" Алеко Элисашвили. Известно, что у Хабеишвили синяки на лице, выбитый зуб и переломы костей лица.

У Грузії поліція затримала понад 60 учасників протесту проти ухвалення закону про

В поддержку участников акции протеста высказалась президент Грузии Саломе Зурабишвили.

"В Тбилиси продолжается абсолютно неоправданное, неспровоцированное и непропорциональное применение силы против мирных протестующих. Ответственность полностью ложится на правительство. Грузинский народ лишен права на мирный протест", - говорится в ее заявлении.

Читайте: В Грузии 16-й день продолжаются протесты против закона об "иноагентах", - СМИ

Парламентарии Грузии не успели завершить рассмотрение проекта закона об "иноагентах" во втором чтении, этот процесс продолжается 1 мая.

Также читайте: В Грузии начинают рассмотрение "российского закона" об "иноагентах" - под парламентом протест

Как известно, в Грузии уже более двух недель продолжаются протесты против закона об "иноагентах".

Автор: 

Грузия (4499) протест (5858)


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Топ комментарии
+3
От я ніяк не пойму. Нахрена в Грузії така посада як президент, який ніяк не впливає ні на політичне ні на економічне життя держави?
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01.05.2024 12:27
+2
Це той, в якому головною загрозою названа "українізація"?
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01.05.2024 12:26
+2
Ну в нас он на все "впливає", - як воно?
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01.05.2024 12:36
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Це той, в якому головною загрозою названа "українізація"?
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01.05.2024 12:26 Ответить
Українізацію, хотіли б цього чи ні слабкі Ввіту цього( каци, китайці, іранці та інші країни 3го світу) не спинити!
Українська мова - найбільш вивчаємо за 2023 по приросту рівня осіб що почали її вивчати;
Українське військо забезпечується найбільш передовим озброєнням, та у найбільших кількостях;
Україна в цілому Держава до якої прикутий інтерес найвпливовіших людей цього світу;
А раша, яка й була гівном, тільки підтверджує цей статус новими терористичними викидами проти України!
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01.05.2024 12:50 Ответить
Грузини зовсім не це мали на увазі.
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01.05.2024 13:33 Ответить
От я ніяк не пойму. Нахрена в Грузії така посада як президент, який ніяк не впливає ні на політичне ні на економічне життя держави?
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01.05.2024 12:27 Ответить
Ну в нас он на все "впливає", - як воно?
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01.05.2024 12:36 Ответить
Так сказали без президента-сцаря будет хаос.
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01.05.2024 13:30 Ответить
Аналогично - в Венгрии, Германии...вы знали, что в Венгрии есть президент и это не Орбан?
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01.05.2024 12:38 Ответить
Зналі
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01.05.2024 15:57 Ответить
1) МОСКОВІЯ + БІЛОРУСЬ, ВЕНЕСУЕЛА, ЗІМБАБВЕ, ІРАН, КНДР, КУБА, МАЛІ, НІКАРАГУА, СИРІЯ

2) КИТАЙ + В'ЄТНАМ, ВІРМЕНІЯ, КАЗАХСТАН, КИРГИЗСТАН, ЛАОС, МОНГОЛІЯ, ТАДЖИКІСТАН, ТУРКМЕНІСТАН, УЗБЕКИСТАН

3) ПАР + АНГОЛА, БУРКІНА-ФАСО, ЕРИТРЕЯ, КОНГО, ЛІВІЯ, МОЗАМБІК, НІГЕР, ПІВД.СУДАН, ЦАР

4) АЛЖИР + БУРУНДІ, ГАБОН, ГВІНЕЯ, ГВІНЕЯ-БІСАУ, ЕКВ.ГВІНЕЯ, ЕФІОПІЯ, НАМІБІЯ, УГАНДА, ТАНЗАНІЯ

5) БРАЗИЛІЯ + БОЛІВІЯ, ГРЕНАДА, ДОМІНІКА, ЕСВАТІНІ, КАМЕРУН, МАДАГАСКАР, САЛЬВАДОР, СЕНЕГАЛ, ТОГО

6) ІНДІЯ + АФГАНІСТАН, БАНГЛАДЕШ, ЛІВАН, М'ЯНМА, ПАКИСТАН, ЧАД, ШРІ-ЛАНКА, (АЗЕРБАЙДЖАН), (ГРУЗІЯ)

7) УГОРЩИНА + (СЕРБІЯ), (СЛОВАЧЧИНА), (ТУРЕЧЧИНА)
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01.05.2024 12:57 Ответить
То таке, як було у нас ,щось типу ухвалення закону Ківалова-Колесніченка.
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01.05.2024 12:58 Ответить
Як не відібʼють демократію, про курс на ЄС можна забути
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01.05.2024 13:31 Ответить
Сподобалось, як сказав Невзоров: протести поки "без огонька".
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01.05.2024 13:57 Ответить
 
 