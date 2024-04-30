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В Грузии 16-й день продолжаются протесты против закона об "иноагентах", - СМИ

В Грузії протестують проти закону про іноагентів.

Грузины продолжают акции протеста, против принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" или закона об "иноагентах", который вызвал критику Запада и гражданского общества.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Эхо Кавказа".

В издании отмечают, что перед зданием парламента Грузии на улице Читадзе произошло физическое противостояние между полицией и участниками акции против закона об "иноагентах". Правоохранители оттеснили граждан от бокового входа в парламент. На месте мобилизован отряд специального назначения, а также спецтехника (водомет).

"Участники митинга, которые находились здесь, скандировали в сторону депутатов от "Грузинской мечты", которые выходили из здания парламента: "Русские", "Рабы", - говорится в материале.

МВД призвало организаторов и участников митинга подчиняться указаниям правоохранителей:

"В районе здания парламента мобилизованы сотрудники правоохранительных органов, которые защищают безопасность каждого гражданина... Сотрудники различных ведомств МВД с целью обеспечения безопасного перемещения депутатов и сотрудников парламента от здания парламента и во избежание искусственной эскалации событий находятся у входов в законодательный орган и призывают присутствующих освободить места напротив входа и выхода", - говорится в заявлении грузинского министерства.

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В то же время часть участников акции направилась в сторону Администрации правительства.

"Эхо Кавказа" напоминает, что сегодня законопроект "О прозрачности иностранного влияния" был вынесен на рассмотрение пленарной сессии парламента Грузии во втором чтении, впрочем, лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзоднако заявил, что его обсуждение может занять несколько дней.

Как сообщал Цензор.НЕТ, парламент Грузии одобрил в первом чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния", это вызвало массовые протесты в стране.

Автор: 

Грузия (4499) протест (5854)


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Топ комментарии
+11
Грузини - прекрасний, братній народ і повинні скинути перевертнів прокацапських.
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30.04.2024 23:46
+6
Побузять і заспокоються..... Грузи!
Де Саакашвілі?
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30.04.2024 23:15
+6
Ты не переживай. Вина у них много
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30.04.2024 23:19
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грізуни вина напилися та вирішили що вони в країні щось вирішують. в ранці протрезвіють й знов стануть кацапською підстилкою
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30.04.2024 23:12 Ответить
Ты не переживай. Вина у них много
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30.04.2024 23:19 Ответить
нехай пьють на здоровья . вони однак більше нічого не вміють. ну ще пісні волати
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30.04.2024 23:29 Ответить
ще на гастролі їздять, квартири обкрадати
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01.05.2024 00:57 Ответить
А ти брашки **********, ботяра козломорда
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30.04.2024 23:58 Ответить
Ні один гризун не вийде на протест якщо там не буде хоча-б сотня репортерів.
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01.05.2024 08:03 Ответить
Побузять і заспокоються..... Грузи!
Де Саакашвілі?
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30.04.2024 23:15 Ответить
мабудь вже в морзі
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30.04.2024 23:16 Ответить
Ага, в хінкальній
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30.04.2024 23:20 Ответить
Грузини - прекрасний, братній народ і повинні скинути перевертнів прокацапських.
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30.04.2024 23:46 Ответить
Гризуни не братній народ а продажні шлюхи.
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01.05.2024 08:06 Ответить
Грузинський спецназ відкрив стрільбу гумовими кулями, для розгону маніфестації. Іванішвілі, як представник кремлівської мафії, відкрито потянув Грузію в мордор.
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01.05.2024 00:07 Ответить
Нет.
Они идут в жо Европу.
В грузинском парламенте заявили, если нас примут в ЕС мы отменим закон
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01.05.2024 05:51 Ответить
Це вже не грузинський парламент, а тому вони дійсно йдуть в жопу, тобто до кацапів.
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01.05.2024 08:40 Ответить
 
 