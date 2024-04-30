В Грузии 16-й день продолжаются протесты против закона об "иноагентах", - СМИ

Грузины продолжают акции протеста, против принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" или закона об "иноагентах", который вызвал критику Запада и гражданского общества.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Эхо Кавказа".

В издании отмечают, что перед зданием парламента Грузии на улице Читадзе произошло физическое противостояние между полицией и участниками акции против закона об "иноагентах". Правоохранители оттеснили граждан от бокового входа в парламент. На месте мобилизован отряд специального назначения, а также спецтехника (водомет).

"Участники митинга, которые находились здесь, скандировали в сторону депутатов от "Грузинской мечты", которые выходили из здания парламента: "Русские", "Рабы", - говорится в материале.

МВД призвало организаторов и участников митинга подчиняться указаниям правоохранителей:

"В районе здания парламента мобилизованы сотрудники правоохранительных органов, которые защищают безопасность каждого гражданина... Сотрудники различных ведомств МВД с целью обеспечения безопасного перемещения депутатов и сотрудников парламента от здания парламента и во избежание искусственной эскалации событий находятся у входов в законодательный орган и призывают присутствующих освободить места напротив входа и выхода", - говорится в заявлении грузинского министерства.

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В то же время часть участников акции направилась в сторону Администрации правительства.

"Эхо Кавказа" напоминает, что сегодня законопроект "О прозрачности иностранного влияния" был вынесен на рассмотрение пленарной сессии парламента Грузии во втором чтении, впрочем, лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзоднако заявил, что его обсуждение может занять несколько дней.

Как сообщал Цензор.НЕТ, парламент Грузии одобрил в первом чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния", это вызвало массовые протесты в стране.