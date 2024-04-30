У Грузії 16-й день тривають протести проти закону про "іноагентів", - ЗМІ

Грузини продовжують акції протесту, проти ухвалення закону "Про прозорість іноземного впливу", або закону про "іноагентів", який викликав критику Заходу та громадянського суспільства.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Эхо Кавказа".

У виданні зазначають, що перед будівлею парламенту Грузії на вулиці Читадзе сталося фізичне протистояння між поліцією та учасниками акції проти закону про "іноагентів". Правоохоронці відтіснили громадян від бокового входу в парламент. На місці мобілізовано загін спеціального призначення, а також спецтехніку (водомет).

"Учасники мітингу, які перебували тут, скандували в бік депутатів від "Грузинської мрії", які виходили з будівлі парламенту, - "Росіяни", "Раби", - йдеться в матеріалі.

МВС закликало організаторів та учасників мітингу підкорятися вказівкам правоохоронців:

"У районі будівлі парламенту мобілізовано співробітників правоохоронних органів, які захищають безпеку кожного громадянина... Співробітники різних відомств МВС з метою забезпечення безпечного переміщення депутатів і співробітників парламенту від будівлі парламенту та з метою уникнення штучної ескалації подій перебувають біля входів до законодавчого органу й закликають присутніх звільнити місця навпроти входу і виходу", - йдеться в заяві грузинського міністерства.

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Водночас частина учасників акції попрямувала в бік Адміністрації уряду.

"Эхо Кавказа" нагадує, що сьогодні законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу" було винесено на розгляд пленарної сесії парламенту Грузії у другому читанні, втім, лідер парламентської більшості Мамука Мдінарадзоднако заявив, що його обговорення може тривати кілька днів.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, парламент Грузії схвалив у першому читанні законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу", це спричинило масові протести в країні.