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Новини
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У Грузії 16-й день тривають протести проти закону про "іноагентів", - ЗМІ

В Грузії протестують проти закону про іноагентів.

Грузини продовжують акції протесту, проти ухвалення закону "Про прозорість іноземного впливу", або закону про "іноагентів", який викликав критику Заходу та громадянського суспільства.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Эхо Кавказа".

У виданні зазначають, що перед будівлею парламенту Грузії на вулиці Читадзе сталося фізичне протистояння між поліцією та учасниками акції проти закону про "іноагентів". Правоохоронці відтіснили громадян від бокового входу в парламент. На місці мобілізовано загін спеціального призначення, а також спецтехніку (водомет).

"Учасники мітингу, які перебували тут, скандували в бік депутатів від "Грузинської мрії", які виходили з будівлі парламенту, - "Росіяни", "Раби", - йдеться в матеріалі.

МВС закликало організаторів та учасників мітингу підкорятися вказівкам правоохоронців:

"У районі будівлі парламенту мобілізовано співробітників правоохоронних органів, які захищають безпеку кожного громадянина... Співробітники різних відомств МВС з метою забезпечення безпечного переміщення депутатів і співробітників парламенту від будівлі парламенту та з метою уникнення штучної ескалації подій перебувають біля входів до законодавчого органу й закликають присутніх звільнити місця навпроти входу і виходу", - йдеться в заяві грузинського міністерства.

Читайте: Прем’єр Грузії Кобахідзе заявив, що закон про "іноагентів" захистить Тбілісі від "українізації". МЗС України відповіло

Водночас частина учасників акції попрямувала в бік Адміністрації уряду.

"Эхо Кавказа" нагадує, що сьогодні законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу" було винесено на розгляд пленарної сесії парламенту Грузії у другому читанні, втім, лідер парламентської більшості Мамука Мдінарадзоднако заявив, що його обговорення може тривати кілька днів.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, парламент Грузії схвалив у першому читанні законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу", це спричинило масові протести в країні.

Автор: 

Грузія (1843) протест (2394)


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Топ коментарі
+11
Грузини - прекрасний, братній народ і повинні скинути перевертнів прокацапських.
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30.04.2024 23:46
+6
Побузять і заспокоються..... Грузи!
Де Саакашвілі?
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30.04.2024 23:15
+6
Ты не переживай. Вина у них много
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30.04.2024 23:19
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грізуни вина напилися та вирішили що вони в країні щось вирішують. в ранці протрезвіють й знов стануть кацапською підстилкою
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30.04.2024 23:12 Відповісти
Ты не переживай. Вина у них много
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30.04.2024 23:19 Відповісти
нехай пьють на здоровья . вони однак більше нічого не вміють. ну ще пісні волати
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30.04.2024 23:29 Відповісти
ще на гастролі їздять, квартири обкрадати
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01.05.2024 00:57 Відповісти
А ти брашки **********, ботяра козломорда
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30.04.2024 23:58 Відповісти
Ні один гризун не вийде на протест якщо там не буде хоча-б сотня репортерів.
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01.05.2024 08:03 Відповісти
Побузять і заспокоються..... Грузи!
Де Саакашвілі?
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30.04.2024 23:15 Відповісти
мабудь вже в морзі
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30.04.2024 23:16 Відповісти
Ага, в хінкальній
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30.04.2024 23:20 Відповісти
Грузини - прекрасний, братній народ і повинні скинути перевертнів прокацапських.
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30.04.2024 23:46 Відповісти
Гризуни не братній народ а продажні шлюхи.
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01.05.2024 08:06 Відповісти
Грузинський спецназ відкрив стрільбу гумовими кулями, для розгону маніфестації. Іванішвілі, як представник кремлівської мафії, відкрито потянув Грузію в мордор.
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01.05.2024 00:07 Відповісти
Нет.
Они идут в жо Европу.
В грузинском парламенте заявили, если нас примут в ЕС мы отменим закон
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01.05.2024 05:51 Відповісти
Це вже не грузинський парламент, а тому вони дійсно йдуть в жопу, тобто до кацапів.
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01.05.2024 08:40 Відповісти
 
 