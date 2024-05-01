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У Грузії поліція затримала понад 60 учасників протесту проти ухвалення закону про "іноагентів". ФОТО

Протести в Грузії

МСЗ Грузії повідомило про затримання 63 учасників акції протесту проти закону про "іноагентів". Акція відбулася у ніч на 1 травня у Тбілісі, де парламент розглядав законопроєкт у другому читанні.

Про це пише "Радіо Свобода", повідомляє Цензор.НЕТ.

Відомо, що біля будівлі парламенту зібралося кілька тисяч людей. Проти них силовики застосували водомети, гумові кулі та перцевий газ. Про кількість постраждалих серед протестувальників не повідомляється. За даними грузинського МВС, під час зіткнення з учасниками акції постраждало шестеро поліцейських.

Також відомо, що грузинські поліцейські побили двох представників опозиції. Це очільник найбільшої опозиційної партії країни "Єдиного національного руху" Леван Хабеішвілі та лідер політичного об'єднання "Громадяни" Алеко Елісашвілі. Відомо, що у Хабеішвілі синці на обличчі, вибитий зуб та переломи кісток обличчя.

У Грузії поліція затримала понад 60 учасників протесту проти ухвалення закону про

На підтримку учасників акції протесту висловилася президентка Грузії Саломе Зурабішвілі.

"У Тбілісі триває абсолютно невиправдане, неспровоковане та непропорційне застосування сили проти мирних протестувальників. Відповідальність повністю лягає на уряд. Грузинський народ позбавлений права на мирний протест", - йдеться у її заяві.

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Парламентарі Грузії не встигли завершити розгляд проєкту закону про "іноагентів" у другому читанні, цей процес триває 1 травня.

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Як відомо, у Грузії вже понад два тижні тривають протести проти закону про "іноагентів".

Автор: 

Грузія (1844) протест (2398)


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Топ коментарі
+3
От я ніяк не пойму. Нахрена в Грузії така посада як президент, який ніяк не впливає ні на політичне ні на економічне життя держави?
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01.05.2024 12:27
+2
Це той, в якому головною загрозою названа "українізація"?
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01.05.2024 12:26
+2
Ну в нас он на все "впливає", - як воно?
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01.05.2024 12:36
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Це той, в якому головною загрозою названа "українізація"?
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01.05.2024 12:26 Відповісти
Українізацію, хотіли б цього чи ні слабкі Ввіту цього( каци, китайці, іранці та інші країни 3го світу) не спинити!
Українська мова - найбільш вивчаємо за 2023 по приросту рівня осіб що почали її вивчати;
Українське військо забезпечується найбільш передовим озброєнням, та у найбільших кількостях;
Україна в цілому Держава до якої прикутий інтерес найвпливовіших людей цього світу;
А раша, яка й була гівном, тільки підтверджує цей статус новими терористичними викидами проти України!
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01.05.2024 12:50 Відповісти
Грузини зовсім не це мали на увазі.
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01.05.2024 13:33 Відповісти
От я ніяк не пойму. Нахрена в Грузії така посада як президент, який ніяк не впливає ні на політичне ні на економічне життя держави?
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01.05.2024 12:27 Відповісти
Ну в нас он на все "впливає", - як воно?
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01.05.2024 12:36 Відповісти
Так сказали без президента-сцаря будет хаос.
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01.05.2024 13:30 Відповісти
Аналогично - в Венгрии, Германии...вы знали, что в Венгрии есть президент и это не Орбан?
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01.05.2024 12:38 Відповісти
Зналі
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01.05.2024 15:57 Відповісти
1) МОСКОВІЯ + БІЛОРУСЬ, ВЕНЕСУЕЛА, ЗІМБАБВЕ, ІРАН, КНДР, КУБА, МАЛІ, НІКАРАГУА, СИРІЯ

2) КИТАЙ + В'ЄТНАМ, ВІРМЕНІЯ, КАЗАХСТАН, КИРГИЗСТАН, ЛАОС, МОНГОЛІЯ, ТАДЖИКІСТАН, ТУРКМЕНІСТАН, УЗБЕКИСТАН

3) ПАР + АНГОЛА, БУРКІНА-ФАСО, ЕРИТРЕЯ, КОНГО, ЛІВІЯ, МОЗАМБІК, НІГЕР, ПІВД.СУДАН, ЦАР

4) АЛЖИР + БУРУНДІ, ГАБОН, ГВІНЕЯ, ГВІНЕЯ-БІСАУ, ЕКВ.ГВІНЕЯ, ЕФІОПІЯ, НАМІБІЯ, УГАНДА, ТАНЗАНІЯ

5) БРАЗИЛІЯ + БОЛІВІЯ, ГРЕНАДА, ДОМІНІКА, ЕСВАТІНІ, КАМЕРУН, МАДАГАСКАР, САЛЬВАДОР, СЕНЕГАЛ, ТОГО

6) ІНДІЯ + АФГАНІСТАН, БАНГЛАДЕШ, ЛІВАН, М'ЯНМА, ПАКИСТАН, ЧАД, ШРІ-ЛАНКА, (АЗЕРБАЙДЖАН), (ГРУЗІЯ)

7) УГОРЩИНА + (СЕРБІЯ), (СЛОВАЧЧИНА), (ТУРЕЧЧИНА)
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01.05.2024 12:57 Відповісти
То таке, як було у нас ,щось типу ухвалення закону Ківалова-Колесніченка.
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01.05.2024 12:58 Відповісти
Як не відібʼють демократію, про курс на ЄС можна забути
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01.05.2024 13:31 Відповісти
Сподобалось, як сказав Невзоров: протести поки "без огонька".
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01.05.2024 13:57 Відповісти
 
 