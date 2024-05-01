У Грузії поліція затримала понад 60 учасників протесту проти ухвалення закону про "іноагентів". ФОТО

МСЗ Грузії повідомило про затримання 63 учасників акції протесту проти закону про "іноагентів". Акція відбулася у ніч на 1 травня у Тбілісі, де парламент розглядав законопроєкт у другому читанні.

Про це пише "Радіо Свобода", повідомляє Цензор.НЕТ.

Відомо, що біля будівлі парламенту зібралося кілька тисяч людей. Проти них силовики застосували водомети, гумові кулі та перцевий газ. Про кількість постраждалих серед протестувальників не повідомляється. За даними грузинського МВС, під час зіткнення з учасниками акції постраждало шестеро поліцейських.

Також відомо, що грузинські поліцейські побили двох представників опозиції. Це очільник найбільшої опозиційної партії країни "Єдиного національного руху" Леван Хабеішвілі та лідер політичного об'єднання "Громадяни" Алеко Елісашвілі. Відомо, що у Хабеішвілі синці на обличчі, вибитий зуб та переломи кісток обличчя.

На підтримку учасників акції протесту висловилася президентка Грузії Саломе Зурабішвілі.

"У Тбілісі триває абсолютно невиправдане, неспровоковане та непропорційне застосування сили проти мирних протестувальників. Відповідальність повністю лягає на уряд. Грузинський народ позбавлений права на мирний протест", - йдеться у її заяві.

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Парламентарі Грузії не встигли завершити розгляд проєкту закону про "іноагентів" у другому читанні, цей процес триває 1 травня.

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Як відомо, у Грузії вже понад два тижні тривають протести проти закону про "іноагентів".