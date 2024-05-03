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У Грузії група "тітушок" напала на протестувальників проти закону "про іноагентів". ВIДЕО

У Тбілісі група невідомих чоловіків спортивної статури напала на протестувальників, які виступають проти ухвалення резонансного закону про "іноагентів".

Про це повідомляє грузинський проєкт SOVA, передає Цензор.НЕТ.

Інцидент стався в районі проспекту Цариці Тамар поблизу площі Героїв, де 2 травня зібралися тисячі маніфестантів. Потерпілим надано медичну допомогу.

Один із учасників мітингу каже, що нападники пересувалися на кількох автомобілях і з'явилися раптово.

"Ми йшли, співали пісні, вони зупинили (авто. - Ред.), вийшли, напали на когось, стали бити людей. Я спробував їм допомогти, вони кинули мене на землю", - розповів один із маніфестантів.

За даними ЗМІ, агресивні люди пересувалися кількома автомобілями. Передбачається, що нападники – спортсмени. У розмові з журналістом Mtavari Arkhi хлопець сказав, що було 10-15 нападників.

Кілька людей отримали серйозні травми, у них вибиті зуби і ймовірно струс мозку. Декого доставлено до лікарні.

Читайте: Президентка Грузії про протести в країні: Закон "про іноагентів" буде скасовано після виборів

Протести у Грузії

У Грузії же понад два тижні тривають багатотисячні протести проти закону про "іноагентів".

У ніч проти 1 травня поліція країни використала проти демонстрантів перцевий спрей, сльозогінний газ, водомети, також до затриманих застосовували насильство.

Повідомлялось про затримання 63 учасників акції протесту.

1 травня парламент Грузії ухвалив у другому читанні так званий законопроєкт про "іноагентів".

Глава уряду Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що голосування щодо законопроєкту в третьому, остаточному читанні відбудеться "через два тижні". Президентка Зурабішвілі запевнила, що накладе на документ вето, однак у партії влади - "Грузинської мрії" - є достатньо голосів, щоб його подолати.

Також читайте: У Грузії поліція затримала понад 60 учасників протесту проти ухвалення закону про "іноагентів". ФОТО

Автор: 

Грузія (1844) протест (2398) тітушки (189)


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Топ коментарі
+16
Як на мене, то всіх цих простіт.ушок треба завжди пи.дячити до втрати свідомості - ця сволота завжди нападає малими групами, але бере нахабством, несподіванкою та гарною підготовкою. Завалили б пару десятків тупих "бичків", то припинились би і ці заробітки - можна ж камінням, палицями та іншими підручними засобами виводити з ладу надовго цих недолюдей.
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03.05.2024 09:56
+16
Московські методи.
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03.05.2024 10:01
+12
В Грузію повернувся бандитизм, скоро оголосяться злодії в законі,- це і є Грузинська мрія на чолі кацапською маріонеткою іванішвілі. Ми це проходили при януковощі. Якщо люди не візьмуться за зброю- будуть у ярмі кацапів через 5 років
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03.05.2024 10:13
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03.05.2024 09:53 Відповісти
Якесь дежавю
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03.05.2024 10:54 Відповісти
Як на мене, то всіх цих простіт.ушок треба завжди пи.дячити до втрати свідомості - ця сволота завжди нападає малими групами, але бере нахабством, несподіванкою та гарною підготовкою. Завалили б пару десятків тупих "бичків", то припинились би і ці заробітки - можна ж камінням, палицями та іншими підручними засобами виводити з ладу надовго цих недолюдей.
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03.05.2024 09:56 Відповісти
Там одні діти були,не дорослі дядьки
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03.05.2024 10:01 Відповісти
В конкретному випадку - можливо. Але я про сам принцип дій. Цих істот, за можливості, потрібно не просто відганяти, а реально калічити.
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03.05.2024 10:03 Відповісти
Московські методи.
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03.05.2024 10:01 Відповісти
Та зрозуміло що кацапська нечисть по всьому світі каламутить,особливо в колишньому совку
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03.05.2024 10:04 Відповісти
В Грузію повернувся бандитизм, скоро оголосяться злодії в законі,- це і є Грузинська мрія на чолі кацапською маріонеткою іванішвілі. Ми це проходили при януковощі. Якщо люди не візьмуться за зброю- будуть у ярмі кацапів через 5 років
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03.05.2024 10:13 Відповісти
Іронія долі в тому, що цих тітушок саме іноагенти і спрямували. На захист закону... проти іноагентів.
Русскій мір, він побудований на довємисліі.
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03.05.2024 10:16 Відповісти
Грузинам потрібно переймати досвід Майдану-створювати сотні з сильних мужиків щоб давати відсіч провокаторам.
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03.05.2024 10:17 Відповісти
Те що більшість білорусів та 99,9% росіян, є імпотентами, ми вже побачили. Тепер цей тест проходить і грузинський народ.
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03.05.2024 10:21 Відповісти
Медведчук приехал?
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03.05.2024 10:36 Відповісти
Білорусь не змогла, й перетворилося на федеральний округ паРаші - ********. чи зможе Грузія? зараз в них значно кращі умови вирватися з під паРаші, бо всі ресурси й можливості паРаші задіяні у війні з Україною і 2008-й рік паРаша повторити не здатна.
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03.05.2024 10:46 Відповісти
Я заввжди думала, що грузини сильний, вольовий народ, бачу, що ні!!!! Як глубоко щупальці московитів, загнали під шкіру, дуже гарному і доброму народу Грузії!!!!
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03.05.2024 10:50 Відповісти
Tiтушко зараз на війні,тому заслуговує "реабілітації".
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03.05.2024 11:01 Відповісти
 
 