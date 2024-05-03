У Грузії група "тітушок" напала на протестувальників проти закону "про іноагентів". ВIДЕО

У Тбілісі група невідомих чоловіків спортивної статури напала на протестувальників, які виступають проти ухвалення резонансного закону про "іноагентів".

Про це повідомляє грузинський проєкт SOVA, передає Цензор.НЕТ.

Інцидент стався в районі проспекту Цариці Тамар поблизу площі Героїв, де 2 травня зібралися тисячі маніфестантів. Потерпілим надано медичну допомогу.

Один із учасників мітингу каже, що нападники пересувалися на кількох автомобілях і з'явилися раптово.

"Ми йшли, співали пісні, вони зупинили (авто. - Ред.), вийшли, напали на когось, стали бити людей. Я спробував їм допомогти, вони кинули мене на землю", - розповів один із маніфестантів.

За даними ЗМІ, агресивні люди пересувалися кількома автомобілями. Передбачається, що нападники – спортсмени. У розмові з журналістом Mtavari Arkhi хлопець сказав, що було 10-15 нападників.

Кілька людей отримали серйозні травми, у них вибиті зуби і ймовірно струс мозку. Декого доставлено до лікарні.

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Протести у Грузії

У Грузії же понад два тижні тривають багатотисячні протести проти закону про "іноагентів".

У ніч проти 1 травня поліція країни використала проти демонстрантів перцевий спрей, сльозогінний газ, водомети, також до затриманих застосовували насильство.

Повідомлялось про затримання 63 учасників акції протесту.

1 травня парламент Грузії ухвалив у другому читанні так званий законопроєкт про "іноагентів".

Глава уряду Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що голосування щодо законопроєкту в третьому, остаточному читанні відбудеться "через два тижні". Президентка Зурабішвілі запевнила, що накладе на документ вето, однак у партії влади - "Грузинської мрії" - є достатньо голосів, щоб його подолати.

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