Президентка Грузії про протести в країні: Закон "про іноагентів" буде скасовано після виборів
Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі закликала учасників акції протесту проти ухвалення закону "про іноагентів" дочекатися майбутніх виборів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"У парламенті вже в другому читанні ухвалили закон про прозорість, і наша боротьба вже не визначається цим законом. Ця боротьба буде проходити через майбутні парламентські вибори, після яких буде скасовано і закон про прозорість, і багато інших законів", - сказала Зурабішвілі.
Вона вважає, що боротьба з чинною владою Грузії має вирішитися на виборах.
Протести проти закону "про іноагентів" у Грузії
Нагадаємо, у Грузії же понад два тижні тривають багатотисячні протести проти закону про "іноагентів".
В ніч проти 1 травня поліція Грузії використала проти демонстрантів перцевий спрей, сльозогінний газ, водомети, також до затриманих застосовували насильство.
Повідомлялось про затримання 63 учасників акції протесту.
1 травня парламент Грузії ухвалив у другому читанні так званий законопроєкт про "іноагентів".
Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що голосування щодо законопроєкту в третьому, остаточному читанні відбудеться "через два тижні". Президентка Зурабішвілі запевнила, що накладе на документ вето, однак у партії влади - "Грузинської мрії" - є достатньо голосів, щоб його подолати.
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Мета: не допустити рос.агресії,якщо стати в позу 100-процентного противника ерефії,бо касапи одним ударом можуть зруйнувати їх державність,а міста перетворити в "бучу",адже їх територія-це територія в Зах.Україну.А ще-перечекати час.
Проросійський парламент - це вже запрошення руснявих танків.
Тобто,будь президентом хтось інший,окрім з опзж і того би їх не було дальше днр-лнр.
Саакашвілі, звісно, зі своїми причудами та замашками, але ти пишеш відверту маячню!
А твої уявлення-це лише твої уявлення.
ты в своём посте упамянул Пороха а не зелю, а теперь выкручиваешься как уж на сковородке
Цікаво, Іванішвіллі оголосять іноагентом **********? А "злодіїв в законі" які реально повернули собі владу в Грузії і тягнуть накрадене з усього світу в свої гірські аули?
Іншими словами, Грузії кінець. В країні мільйон кацапів які запросто підтримають "грузинську мрію Іванішвілі" фізичним впливом і знищенням будь якої опозиції. В 2008 окупували 20% території Грузії, а зараз заберуть все. Ще одна Білорусія.
P.S. Ніколи не забувайте що 1075 "злодіїв в законі" СРСР 785 були грузинами і єдина мрія з якою виростає грузинський хлопчик це мрія про "злодійський статус". А в Грузії є що вкрасти лише у "злодіїв"...
Тепер лише питання,а яких "іноагентів" там найбільше?
Ладно,в росії,іноагенти-амери,китайці.А хто іноагенти в Грузії?
Наївна, закон про іноагентів ухвалюють для фальсифікації виборів і знищення опозиції - тобто для вічної узурпації влади