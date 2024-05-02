"Президентка Грузії про протести в країні: Закон "про іноагентів" буде скасовано після виборів"

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі закликала учасників акції протесту проти ухвалення закону "про іноагентів" дочекатися майбутніх виборів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У парламенті вже в другому читанні ухвалили закон про прозорість, і наша боротьба вже не визначається цим законом. Ця боротьба буде проходити через майбутні парламентські вибори, після яких буде скасовано і закон про прозорість, і багато інших законів", - сказала Зурабішвілі.

Вона вважає, що боротьба з чинною владою Грузії має вирішитися на виборах.

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Протести проти закону "про іноагентів" у Грузії

Нагадаємо, у Грузії же понад два тижні тривають багатотисячні протести проти закону про "іноагентів".

В ніч проти 1 травня поліція Грузії використала проти демонстрантів перцевий спрей, сльозогінний газ, водомети, також до затриманих застосовували насильство.

Повідомлялось про затримання 63 учасників акції протесту.

1 травня парламент Грузії ухвалив у другому читанні так званий законопроєкт про "іноагентів".

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що голосування щодо законопроєкту в третьому, остаточному читанні відбудеться "через два тижні". Президентка Зурабішвілі запевнила, що накладе на документ вето, однак у партії влади - "Грузинської мрії" - є достатньо голосів, щоб його подолати.

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