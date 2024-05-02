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Президентка Грузії про протести в країні: Закон "про іноагентів" буде скасовано після виборів

Протести у Грузії проти закону

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі закликала учасників акції протесту проти ухвалення закону "про іноагентів" дочекатися майбутніх виборів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У парламенті вже в другому читанні ухвалили закон про прозорість, і наша боротьба вже не визначається цим законом. Ця боротьба буде проходити через майбутні парламентські вибори, після яких буде скасовано і закон про прозорість, і багато інших законів", - сказала Зурабішвілі.

Вона вважає, що боротьба з чинною владою Грузії має вирішитися на виборах.

Читайте: У Грузії поліція затримала понад 60 учасників протесту проти ухвалення закону про "іноагентів". ФОТО

Протести проти закону "про іноагентів" у Грузії

Нагадаємо, у Грузії же понад два тижні тривають багатотисячні протести проти закону про "іноагентів".

В ніч проти 1 травня поліція Грузії використала проти демонстрантів перцевий спрей, сльозогінний газ, водомети, також до затриманих застосовували насильство.

Повідомлялось про затримання 63 учасників акції протесту.

1 травня парламент Грузії ухвалив у другому читанні так званий законопроєкт про "іноагентів".

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що голосування щодо законопроєкту в третьому, остаточному читанні відбудеться "через два тижні". Президентка Зурабішвілі запевнила, що накладе на документ вето, однак у партії влади - "Грузинської мрії" - є достатньо голосів, щоб його подолати.

Читайте: Прем’єр Грузії Кобахідзе заявив, що закон про "іноагентів" захистить Тбілісі від "українізації". МЗС України відповіло

Автор: 

Грузія (1843) Зурабішвілі Саломе (104)


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Топ коментарі
+15
Вона дурна чи прикидається? Які вибори!? Як не знесуть діючу владу, то про демократичні вибори можна забути. Грузини просерають дорогу в ЄС, шкода бачити таке
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02.05.2024 10:22
+11
а вони у вас тепер будуть
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02.05.2024 10:16
+7
Не можуть зруйнувати, всі кацапи тута воюють... Якби при владі був хтось типу Саакашвілі, то уже б давно ударив би по Абхазії/Пд. Осетії, тобто в оголений кацапський тил!
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02.05.2024 10:32
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а вони у вас тепер будуть
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02.05.2024 10:16 Відповісти
Будуть, як і на росії.
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02.05.2024 10:45 Відповісти
Дочекаються - а "иобіки" знову переможуть - жмуця до рашки
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02.05.2024 10:16 Відповісти
Вона дурна чи прикидається? Які вибори!? Як не знесуть діючу владу, то про демократичні вибори можна забути. Грузини просерають дорогу в ЄС, шкода бачити таке
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02.05.2024 10:22 Відповісти
А може,хід грузинів правильний і стратегічно виважений?
Мета: не допустити рос.агресії,якщо стати в позу 100-процентного противника ерефії,бо касапи одним ударом можуть зруйнувати їх державність,а міста перетворити в "бучу",адже їх територія-це територія в Зах.Україну.А ще-перечекати час.
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02.05.2024 10:29 Відповісти
Не можуть зруйнувати, всі кацапи тута воюють... Якби при владі був хтось типу Саакашвілі, то уже б давно ударив би по Абхазії/Пд. Осетії, тобто в оголений кацапський тил!
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02.05.2024 10:32 Відповісти
Ні.
Проросійський парламент - це вже запрошення руснявих танків.
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02.05.2024 10:37 Відповісти
А наш шо,чия більшість і запрошення кого? Ага,не танків,а агента козиря.
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02.05.2024 13:48 Відповісти
Русскіх танков в Україні, значить, немає.
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02.05.2024 13:51 Відповісти
Спочатку був агент козирь. Руські танки-я наслідок.
Тобто,будь президентом хтось інший,окрім з опзж і того би їх не було дальше днр-лнр.
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02.05.2024 14:00 Відповісти
Скоріше за все, так.
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02.05.2024 14:09 Відповісти
Які 100 тисяч посадив? Ти що курив? Ти розміри Грузії взагалі уявляєш? Щоб посадити там 100 тисяч - це ніяких тюрм не вистачило б, треба було б концтабори відкривати.

Саакашвілі, звісно, зі своїми причудами та замашками, але ти пишеш відверту маячню!
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02.05.2024 11:25 Відповісти
Про 100тис. навіть тут писали.Це 100 тис.,яких Сакі увязнював,звісно,там сізо,колонії,одні міняли інших.Тобто,здійснював силове забезпечення реформ та свого правління.Тому нажив стільки собі ворогів.Теперішні правителі більш обачливі з огляду свої національної безпеки.
А твої уявлення-це лише твої уявлення.
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02.05.2024 13:12 Відповісти
Я так розумію ключове в твоєму пості "Порох" - так путінський піськосос?
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02.05.2024 11:27 Відповісти
Не Порох,а Сакі,як агент кгб і зе-як копія сакі,взяті з одної контори,еге ж товаришу подоляківський.
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02.05.2024 12:10 Відповісти
Твои товарищи в овраге лошадь доедают ....

ты в своём посте упамянул Пороха а не зелю, а теперь выкручиваешься как уж на сковородке
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02.05.2024 17:39 Відповісти
Забув ти ще себе додати,тебе також "упамянул",подоляцький чин.
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02.05.2024 18:41 Відповісти
І так, не цитуй більше ніколи дурну бабу Бурджанадзе, яка визнала рехверендум у Криму в 2014 році...
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02.05.2024 11:28 Відповісти
Те,що вона сказала про Сакі-чиста правда.При ньому рускі танки вже зупинились під Тбілісі і ніщо не могло їх зупинити,а лише міжнародна спільнота.Тому країна і була на грані націнальної катастрофи при його правлінні.
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02.05.2024 12:44 Відповісти
Так вона тоді й сама завербована, бо переметнулася до Іванішвілі...
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02.05.2024 12:47 Відповісти
Значення "бо" не зараховується.А про Сакі сказав сам М.Маломуж-керівник відділу кгб по роботі з вербування креативних громадян при ссср,він знав,що говорить.
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02.05.2024 12:52 Відповісти
Кацапи її вже зруйнували. Головне щоб не почали виселяти грузинів кудись в Сибір
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02.05.2024 11:21 Відповісти
Після затвердження в третьому читанні закону про іноагентів демократія в Грузії стане неможливою в принципі - будь кого можна буде піддавати необмеженим переслідуванням як "іноагента". Які вибори? Кого? ...

Цікаво, Іванішвіллі оголосять іноагентом **********? А "злодіїв в законі" які реально повернули собі владу в Грузії і тягнуть накрадене з усього світу в свої гірські аули?

Іншими словами, Грузії кінець. В країні мільйон кацапів які запросто підтримають "грузинську мрію Іванішвілі" фізичним впливом і знищенням будь якої опозиції. В 2008 окупували 20% території Грузії, а зараз заберуть все. Ще одна Білорусія.

P.S. Ніколи не забувайте що 1075 "злодіїв в законі" СРСР 785 були грузинами і єдина мрія з якою виростає грузинський хлопчик це мрія про "злодійський статус". А в Грузії є що вкрасти лише у "злодіїв"...
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02.05.2024 10:39 Відповісти
у злодіїв або сусідів....
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02.05.2024 11:44 Відповісти
Вона так каже наче Грузія це не провінція росії. Кацапи їх з'їли, тихо і непомітно
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02.05.2024 11:20 Відповісти
з усією повагою до пані Зурабішвілі, але це маячня! Тільки тупак цього не розуміє
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02.05.2024 11:43 Відповісти
Вибори треба не просто чекати, а вимагати. І вимагати активно. Бо може відбутись "український сценарій", коли російський шпигун захопив всю владу в країні і валяє дурня, що "неначасі"
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02.05.2024 11:44 Відповісти
А не работает ли и Саломе на кремль? Если погасить сейчас народную волну, то дальше не факт что получится отыграть назад.
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02.05.2024 13:07 Відповісти
"1 травня парламент Грузії так званий законопроєкт про "іноагентів".
Тепер лише питання,а яких "іноагентів" там найбільше?
Ладно,в росії,іноагенти-амери,китайці.А хто іноагенти в Грузії?
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02.05.2024 13:32 Відповісти
"Президентка Грузії про протести в країні: Закон "про іноагентів" буде скасовано після виборів"

Наївна, закон про іноагентів ухвалюють для фальсифікації виборів і знищення опозиції - тобто для вічної узурпації влади
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02.05.2024 14:52 Відповісти
 
 