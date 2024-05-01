Парламент Грузії ухвалив у другому читанні так званий законопроєкт про "іноагентів"

1 травня Парламент Грузії, попри багатотисячні протести населення, ухвалив у другому читанні скандальний закон "Про прозорість іноземного впливу", або закон про "іноагентів".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Эхо Кавказа".

За законопроєкт у другому читанні, як і в першому, проголосували 83 депутати. Переважно це були представники провладної "Грузинської мрії". Проти висловилися 23 парламентарі.

Нагадаємо, перше читання документ пройшов 17 квітня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Грузії поліція затримала понад 60 учасників протесту проти ухвалення закону про "іноагентів". ФОТО

Ухвалення закону "про іноагентів" у Грузії

Раніше прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе повідомив, що голосування щодо законопроєкту в третьому, остаточному читанні відбудеться "через два тижні". Президентка країни Саломе Зурабішвілі запевнила, що накладе на документ вето, однак у партії влади - "Грузинської мрії" - є достатньо голосів, щоб його подолати.

Як відомо, у Грузії вже понад два тижні тривають багатотисячні протести проти закону про "іноагентів".

Під час останнього, в ніч проти 1 травня, поліція використала проти демонстрантів перцевий спрей, сльозогінний газ, водомети, також до затриманих застосовували насильство. МЗС Грузії повідомило про затримання 63 учасників акції протесту проти закону про "іноагентів".