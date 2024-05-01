УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10930 відвідувачів онлайн
Новини
6 391 40

Парламент Грузії ухвалив у другому читанні так званий законопроєкт про "іноагентів"

Протести в Грузії

1 травня Парламент Грузії, попри багатотисячні протести населення, ухвалив у другому читанні скандальний закон "Про прозорість іноземного впливу", або закон про "іноагентів".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Эхо Кавказа".

За законопроєкт у другому читанні, як і в першому, проголосували 83 депутати. Переважно це були представники провладної "Грузинської мрії". Проти висловилися 23 парламентарі.

Нагадаємо, перше читання документ пройшов 17 квітня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Грузії поліція затримала понад 60 учасників протесту проти ухвалення закону про "іноагентів". ФОТО

Ухвалення закону "про іноагентів" у Грузії

Раніше прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе повідомив, що голосування щодо законопроєкту в третьому, остаточному читанні відбудеться "через два тижні". Президентка країни Саломе Зурабішвілі запевнила, що накладе на документ вето, однак у партії влади - "Грузинської мрії" - є достатньо голосів, щоб його подолати.

Як відомо, у Грузії вже понад два тижні тривають багатотисячні протести проти закону про "іноагентів".

Під час останнього, в ніч проти 1 травня, поліція використала проти демонстрантів перцевий спрей, сльозогінний газ, водомети, також до затриманих застосовували насильство. МЗС Грузії повідомило про затримання 63 учасників акції протесту проти закону про "іноагентів".

Автор: 

Грузія (1843) закон (2822) протест (2397)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+23
Грузія котиться до параші
показати весь коментар
01.05.2024 21:00
+21
Грузинський федеральний округ.
показати весь коментар
01.05.2024 21:14
+18
Ось так грузини потроху здають країну,білоруський варіант.
показати весь коментар
01.05.2024 21:04
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Отара лісових бяшек (білорусів) приросла гірськими.
показати весь коментар
01.05.2024 21:00 Відповісти
Угу... Вот и весь сказ.
показати весь коментар
01.05.2024 21:29 Відповісти
Хто такі бяшки?
показати весь коментар
01.05.2024 22:01 Відповісти
українці винуваті в цьому
ми...
проросійська влада грузії побачила що ВР України та зеОПа роблять що хочуть.
мусара без посвідчень, тцк не законне, закони антинародні
конституція покуй для влади і народ це проковтнув....
а чому б не зажати гайки грузинам.
а вдруг пракатіт...
чи не так???
показати весь коментар
01.05.2024 22:40 Відповісти
Нам увесь час "скормлювали" невірну інформацію про "величного реформатора Грузії" Міхо Саакашвілі і пересічні громадяни тупо вірили що Грузія остаточно стала на шлях демократії. Але Грузія і далі лишається корумпованою державою де панують "злодії в законі" які активно діють на всій території СНГ, в Україні та світі. Найбільший зиск кримінаьники мають з ********** бо економіка Грузії ніяка. Фальсифікація продуктів і товарів просто вражає цинічнічним ставленням до споживачів - "не абманеш - не прадаш!"...
показати весь коментар
02.05.2024 09:07 Відповісти
Грузія котиться до параші
показати весь коментар
01.05.2024 21:00 Відповісти
Невже грузинам не зрозуміло,що на владу в постсовкових країнах може вплинути лиш Майдан((
показати весь коментар
01.05.2024 21:01 Відповісти
А Майдан, без баррикад та "Небесної Сотні", не Майдан
показати весь коментар
01.05.2024 21:08 Відповісти
Нажаль,якщо нема барикад та "Небесної сотні ",то все перетворюється в "балотную площадь".Але думаю,що учасники це розуміють,а отже ,їхні дії є наслідком їх розуміння(
показати весь коментар
01.05.2024 21:23 Відповісти
Це правда, хоча деякі закликали лише співати пісні і мирно мітингувати. А це владі, м'яко кажучи, до сраки.
показати весь коментар
01.05.2024 21:24 Відповісти
Охочих помирати все меньше
показати весь коментар
01.05.2024 21:28 Відповісти
Просто дебілів стало більше.
...
Смерть не питає,хочеш чи не хочеш.Вона скрізь-навіть коли виходиш з підворітні,на тебе може щось жовто-оранжеве,схоже на цеглину впасти,на пішохідному переході-наїхати...
показати весь коментар
01.05.2024 22:21 Відповісти
такі ж дубоголові як і наші, пох їм на народ на людей аби кацапське бабло рікою
показати весь коментар
01.05.2024 21:01 Відповісти
Ось так грузини потроху здають країну,білоруський варіант.
показати весь коментар
01.05.2024 21:04 Відповісти
Вже здали! Спількуюсь з друзями у Тбілисі. Кажуть, що кацапів на Руставелі набагато більше. І вже ім неможлово заперечувати.
показати весь коментар
01.05.2024 21:11 Відповісти
А починалося з російських пісень у ресторанах.
показати весь коментар
01.05.2024 21:14 Відповісти
Грузинський федеральний округ.
показати весь коментар
01.05.2024 21:14 Відповісти
До цих подій пильно приглядається ОПа Єрмака. Якщо грузини такі дії власної влади проковтнуть і відмовляться від європейського шляху розвитку, то наша зелень спробує теж таке вчудити.
показати весь коментар
01.05.2024 21:14 Відповісти
Бежали робкие грузины.
показати весь коментар
01.05.2024 21:15 Відповісти
Україні теж треба такий закон ухвалити.
показати весь коментар
01.05.2024 21:20 Відповісти
А шо, русский уже второй госязык в Грузии?
Путь в ЕС накрылся медным тазом, а вместо "Киндзмараули" и "Хванчкоры" грузины скоро будут пить "Портвейн 777"....
показати весь коментар
01.05.2024 21:23 Відповісти
"Боярышник" крутіше!
показати весь коментар
02.05.2024 10:20 Відповісти
З чим грузинів і вітаю! Вірною дорогою йдете товарісчі! По слідах Лукашена і білорусів
показати весь коментар
01.05.2024 21:32 Відповісти
А скільки полягло їх в Україні,а вдома їх здали(
показати весь коментар
01.05.2024 21:37 Відповісти
Їх не здали.Вони самі недопрацювали і не довели до логічного завершення свою революцію Троянд.
Як і ми просрали два Майдани...
показати весь коментар
01.05.2024 22:27 Відповісти
а на лавки у шкарпетках не пробували ставать?
показати весь коментар
01.05.2024 21:45 Відповісти
И рамашку в ствол
показати весь коментар
02.05.2024 00:28 Відповісти
та там схоже будуть гєоргіни пхать.
показати весь коментар
02.05.2024 01:03 Відповісти
Угу...Будуть пхать доти,поки не відчують швабру у своїй дупі.
показати весь коментар
02.05.2024 10:24 Відповісти
всім напам'ятати. як українці обрали януковоща і ригів.
а може забули, як обрали зе!поца і слуг?

то якого хєра, відкриваєте рота на іншу державу, на інший народ?
це їх вибір і їх шлях.
показати весь коментар
01.05.2024 21:45 Відповісти
Цитуєте двічи не засудженого?
Експрезидент-утікач Віктор Янукович і його «знання» української мови створили не один тренд. Фраза «я вам напам'ятаю» підкорила українців
показати весь коментар
02.05.2024 10:25 Відповісти
Грузія поступово повертається в ,,радную говєнь"!
показати весь коментар
01.05.2024 22:07 Відповісти
Мабудь є у грузинів слово "докотились"...
показати весь коментар
01.05.2024 22:12 Відповісти
Україні приготуватись!
показати весь коментар
01.05.2024 22:36 Відповісти
Иванишвили выдать в Москве орден, а Медведчука на кол посадить.Ось що було б в Україні, якби він не вкрав усі гроші.
показати весь коментар
02.05.2024 01:53 Відповісти
Національна амнезія.

Генерал Слепцов о войне на Кавказе, 1844 год:
«Какое имеют право эти дикари жить на такой прекрасной земле? Перстом Господа миров наш Августейший Император повелел нам уничтожить их аулы, всех мужчин, способных носить оружие уничтожить, сжечь посевы, беременным женщинам вырезать животы, чтобы они не рожали бандитов….»

Венюков, «Кавказские воспоминания» : «Война шла с неумолимой беспощадною суровостью. Мы продвигались шаг за шагом, но бесповоротно, и очищали земли горцев до последнего человека. Горские аулы были выжжены целыми сотнями, посевы вытравливались конями или даже вытаптывались солдатами. Аулы абадзехов на Фарсе горели дня три, наполняя горечью пространство верст за 30. Переселение шло чрезвычайно успешно...».

Николай I - графу Паскевичу (1829 год, после окончания русско-турецкой войны): «Кончив, таким образом, одно славное дело, вам предстоит другое, в моих глазах столь же славное, а в рассуждении прямых польз гораздо важнейшее - полное истребление непокорных народов Кавказа».

Пушкин, 1829 год, «Путешествие в Арзрум»:
«Мы вытеснили их из привольных пастбищ; аулы их разорены, целые племена уничтожены».

Генерал Цицианов, 1804 год, «Владельцам Кабардинским...»: «Не мутная вода потечет в ваших реках, а красная, ваших семейств кровью выкрашенная».

Фонвилль: «Со всех мест, последовательно занимаемых русскими, бежали жители аулов, и их голодные партии проходили страну в разных направлениях, рассеивая на пути своем больных и умиравших; иногда целые толпы переселенцев замерзали или заносились снежными буранами, и мы часто замечали, проезжая, их кровавые следы. Волки и медведи разгребали снег и пожирали человеческие трупы».
показати весь коментар
02.05.2024 05:01 Відповісти
Шановні!Перед тим як ображати грузинів давайте згадаємо як проголосували в Україні у 2019році.І нанадаю про одного представника з грузіі - пана Саакашвілі.Його "бурутьбу з баригами".Поглянте як голосували за його рідну партію "единий національний рух" на парламентських виборах у 2016,2020р.Невже він не знав-що собою уявляє іванішвілі і його партія.Навіщо він допомогав прийти до влади тим,хто зараз керує Україною.І досі їх(його) підтримує в соц.сетях.
показати весь коментар
02.05.2024 05:10 Відповісти
Похоже что Грузия как государство не может существовать самостоятельно....
показати весь коментар
02.05.2024 10:27 Відповісти
 
 