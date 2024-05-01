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Парламент Грузии принял во втором чтении так называемый законопроект об "иноагентах"

Протести в Грузії

1 мая Парламент Грузии, несмотря на многотысячные протесты населения, принял во втором чтении скандальный закон "О прозрачности иностранного влияния", или закон об "иноагентах".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Эхо Кавказа".

За законопроект во втором чтении, как и в первом, проголосовали 83 депутата. В основном, это были представители провластной "Грузинской мечты". Против высказались 23 парламентария.

Напомним, первое чтение документ прошел 17 апреля.

Также смотрите: В Грузии полиция задержала более 60 участников протеста против принятия закона об "иноагентах". ФОТО

Принятие закона "об иноагентах" в Грузии

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе сообщил, что голосование по законопроекту в третьем, окончательном чтении состоится "через две недели". Президент страны Саломе Зурабишвили заверила, что наложит на документ вето, однако у партии власти - "Грузинской мечты" - есть достаточно голосов, чтобы его преодолеть.

Как известно, в Грузии уже более двух недель продолжаются многотысячные протесты против закона об "иноагентах".

Во время последнего, в ночь на 1 мая, полиция использовала против демонстрантов перцовый спрей, слезоточивый газ, водометы, также к задержанным применяли насилие. МИД Грузии сообщил о задержании 63 участников акции протеста против закона об "иноагентах".

Автор: 

Грузия (4499) закон (3175) протест (5857)


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Топ комментарии
+23
Грузія котиться до параші
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01.05.2024 21:00
+21
Грузинський федеральний округ.
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01.05.2024 21:14
+18
Ось так грузини потроху здають країну,білоруський варіант.
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01.05.2024 21:04
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Отара лісових бяшек (білорусів) приросла гірськими.
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01.05.2024 21:00 Ответить
Угу... Вот и весь сказ.
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01.05.2024 21:29 Ответить
Хто такі бяшки?
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01.05.2024 22:01 Ответить
українці винуваті в цьому
ми...
проросійська влада грузії побачила що ВР України та зеОПа роблять що хочуть.
мусара без посвідчень, тцк не законне, закони антинародні
конституція покуй для влади і народ це проковтнув....
а чому б не зажати гайки грузинам.
а вдруг пракатіт...
чи не так???
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01.05.2024 22:40 Ответить
Нам увесь час "скормлювали" невірну інформацію про "величного реформатора Грузії" Міхо Саакашвілі і пересічні громадяни тупо вірили що Грузія остаточно стала на шлях демократії. Але Грузія і далі лишається корумпованою державою де панують "злодії в законі" які активно діють на всій території СНГ, в Україні та світі. Найбільший зиск кримінаьники мають з ********** бо економіка Грузії ніяка. Фальсифікація продуктів і товарів просто вражає цинічнічним ставленням до споживачів - "не абманеш - не прадаш!"...
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02.05.2024 09:07 Ответить
Грузія котиться до параші
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01.05.2024 21:00 Ответить
Невже грузинам не зрозуміло,що на владу в постсовкових країнах може вплинути лиш Майдан((
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01.05.2024 21:01 Ответить
А Майдан, без баррикад та "Небесної Сотні", не Майдан
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01.05.2024 21:08 Ответить
Нажаль,якщо нема барикад та "Небесної сотні ",то все перетворюється в "балотную площадь".Але думаю,що учасники це розуміють,а отже ,їхні дії є наслідком їх розуміння(
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01.05.2024 21:23 Ответить
Це правда, хоча деякі закликали лише співати пісні і мирно мітингувати. А це владі, м'яко кажучи, до сраки.
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01.05.2024 21:24 Ответить
Охочих помирати все меньше
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01.05.2024 21:28 Ответить
Просто дебілів стало більше.
...
Смерть не питає,хочеш чи не хочеш.Вона скрізь-навіть коли виходиш з підворітні,на тебе може щось жовто-оранжеве,схоже на цеглину впасти,на пішохідному переході-наїхати...
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01.05.2024 22:21 Ответить
такі ж дубоголові як і наші, пох їм на народ на людей аби кацапське бабло рікою
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01.05.2024 21:01 Ответить
Ось так грузини потроху здають країну,білоруський варіант.
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01.05.2024 21:04 Ответить
Вже здали! Спількуюсь з друзями у Тбілисі. Кажуть, що кацапів на Руставелі набагато більше. І вже ім неможлово заперечувати.
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01.05.2024 21:11 Ответить
А починалося з російських пісень у ресторанах.
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01.05.2024 21:14 Ответить
Грузинський федеральний округ.
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01.05.2024 21:14 Ответить
До цих подій пильно приглядається ОПа Єрмака. Якщо грузини такі дії власної влади проковтнуть і відмовляться від європейського шляху розвитку, то наша зелень спробує теж таке вчудити.
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01.05.2024 21:14 Ответить
Бежали робкие грузины.
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01.05.2024 21:15 Ответить
Україні теж треба такий закон ухвалити.
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01.05.2024 21:20 Ответить
А шо, русский уже второй госязык в Грузии?
Путь в ЕС накрылся медным тазом, а вместо "Киндзмараули" и "Хванчкоры" грузины скоро будут пить "Портвейн 777"....
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01.05.2024 21:23 Ответить
"Боярышник" крутіше!
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02.05.2024 10:20 Ответить
З чим грузинів і вітаю! Вірною дорогою йдете товарісчі! По слідах Лукашена і білорусів
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01.05.2024 21:32 Ответить
А скільки полягло їх в Україні,а вдома їх здали(
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01.05.2024 21:37 Ответить
Їх не здали.Вони самі недопрацювали і не довели до логічного завершення свою революцію Троянд.
Як і ми просрали два Майдани...
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01.05.2024 22:27 Ответить
а на лавки у шкарпетках не пробували ставать?
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01.05.2024 21:45 Ответить
И рамашку в ствол
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02.05.2024 00:28 Ответить
та там схоже будуть гєоргіни пхать.
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02.05.2024 01:03 Ответить
Угу...Будуть пхать доти,поки не відчують швабру у своїй дупі.
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02.05.2024 10:24 Ответить
всім напам'ятати. як українці обрали януковоща і ригів.
а може забули, як обрали зе!поца і слуг?

то якого хєра, відкриваєте рота на іншу державу, на інший народ?
це їх вибір і їх шлях.
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01.05.2024 21:45 Ответить
Цитуєте двічи не засудженого?
Експрезидент-утікач Віктор Янукович і його «знання» української мови створили не один тренд. Фраза «я вам напам'ятаю» підкорила українців
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02.05.2024 10:25 Ответить
Грузія поступово повертається в ,,радную говєнь"!
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01.05.2024 22:07 Ответить
Мабудь є у грузинів слово "докотились"...
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01.05.2024 22:12 Ответить
Україні приготуватись!
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01.05.2024 22:36 Ответить
Иванишвили выдать в Москве орден, а Медведчука на кол посадить.Ось що було б в Україні, якби він не вкрав усі гроші.
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02.05.2024 01:53 Ответить
Національна амнезія.

Генерал Слепцов о войне на Кавказе, 1844 год:
«Какое имеют право эти дикари жить на такой прекрасной земле? Перстом Господа миров наш Августейший Император повелел нам уничтожить их аулы, всех мужчин, способных носить оружие уничтожить, сжечь посевы, беременным женщинам вырезать животы, чтобы они не рожали бандитов….»

Венюков, «Кавказские воспоминания» : «Война шла с неумолимой беспощадною суровостью. Мы продвигались шаг за шагом, но бесповоротно, и очищали земли горцев до последнего человека. Горские аулы были выжжены целыми сотнями, посевы вытравливались конями или даже вытаптывались солдатами. Аулы абадзехов на Фарсе горели дня три, наполняя горечью пространство верст за 30. Переселение шло чрезвычайно успешно...».

Николай I - графу Паскевичу (1829 год, после окончания русско-турецкой войны): «Кончив, таким образом, одно славное дело, вам предстоит другое, в моих глазах столь же славное, а в рассуждении прямых польз гораздо важнейшее - полное истребление непокорных народов Кавказа».

Пушкин, 1829 год, «Путешествие в Арзрум»:
«Мы вытеснили их из привольных пастбищ; аулы их разорены, целые племена уничтожены».

Генерал Цицианов, 1804 год, «Владельцам Кабардинским...»: «Не мутная вода потечет в ваших реках, а красная, ваших семейств кровью выкрашенная».

Фонвилль: «Со всех мест, последовательно занимаемых русскими, бежали жители аулов, и их голодные партии проходили страну в разных направлениях, рассеивая на пути своем больных и умиравших; иногда целые толпы переселенцев замерзали или заносились снежными буранами, и мы часто замечали, проезжая, их кровавые следы. Волки и медведи разгребали снег и пожирали человеческие трупы».
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02.05.2024 05:01 Ответить
Шановні!Перед тим як ображати грузинів давайте згадаємо як проголосували в Україні у 2019році.І нанадаю про одного представника з грузіі - пана Саакашвілі.Його "бурутьбу з баригами".Поглянте як голосували за його рідну партію "единий національний рух" на парламентських виборах у 2016,2020р.Невже він не знав-що собою уявляє іванішвілі і його партія.Навіщо він допомогав прийти до влади тим,хто зараз керує Україною.І досі їх(його) підтримує в соц.сетях.
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02.05.2024 05:10 Ответить
Похоже что Грузия как государство не может существовать самостоятельно....
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02.05.2024 10:27 Ответить
 
 