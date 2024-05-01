Парламент Грузии принял во втором чтении так называемый законопроект об "иноагентах"

1 мая Парламент Грузии, несмотря на многотысячные протесты населения, принял во втором чтении скандальный закон "О прозрачности иностранного влияния", или закон об "иноагентах".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Эхо Кавказа".

За законопроект во втором чтении, как и в первом, проголосовали 83 депутата. В основном, это были представители провластной "Грузинской мечты". Против высказались 23 парламентария.

Напомним, первое чтение документ прошел 17 апреля.

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Принятие закона "об иноагентах" в Грузии

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе сообщил, что голосование по законопроекту в третьем, окончательном чтении состоится "через две недели". Президент страны Саломе Зурабишвили заверила, что наложит на документ вето, однако у партии власти - "Грузинской мечты" - есть достаточно голосов, чтобы его преодолеть.

Как известно, в Грузии уже более двух недель продолжаются многотысячные протесты против закона об "иноагентах".

Во время последнего, в ночь на 1 мая, полиция использовала против демонстрантов перцовый спрей, слезоточивый газ, водометы, также к задержанным применяли насилие. МИД Грузии сообщил о задержании 63 участников акции протеста против закона об "иноагентах".