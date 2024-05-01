Парламент Грузии принял во втором чтении так называемый законопроект об "иноагентах"
1 мая Парламент Грузии, несмотря на многотысячные протесты населения, принял во втором чтении скандальный закон "О прозрачности иностранного влияния", или закон об "иноагентах".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Эхо Кавказа".
За законопроект во втором чтении, как и в первом, проголосовали 83 депутата. В основном, это были представители провластной "Грузинской мечты". Против высказались 23 парламентария.
Напомним, первое чтение документ прошел 17 апреля.
Принятие закона "об иноагентах" в Грузии
Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе сообщил, что голосование по законопроекту в третьем, окончательном чтении состоится "через две недели". Президент страны Саломе Зурабишвили заверила, что наложит на документ вето, однако у партии власти - "Грузинской мечты" - есть достаточно голосов, чтобы его преодолеть.
Как известно, в Грузии уже более двух недель продолжаются многотысячные протесты против закона об "иноагентах".
Во время последнего, в ночь на 1 мая, полиция использовала против демонстрантов перцовый спрей, слезоточивый газ, водометы, также к задержанным применяли насилие. МИД Грузии сообщил о задержании 63 участников акции протеста против закона об "иноагентах".
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ми...
проросійська влада грузії побачила що ВР України та зеОПа роблять що хочуть.
мусара без посвідчень, тцк не законне, закони антинародні
конституція покуй для влади і народ це проковтнув....
а чому б не зажати гайки грузинам.
а вдруг пракатіт...
чи не так???
...
Смерть не питає,хочеш чи не хочеш.Вона скрізь-навіть коли виходиш з підворітні,на тебе може щось жовто-оранжеве,схоже на цеглину впасти,на пішохідному переході-наїхати...
Путь в ЕС накрылся медным тазом, а вместо "Киндзмараули" и "Хванчкоры" грузины скоро будут пить "Портвейн 777"....
Як і ми просрали два Майдани...
а може забули, як обрали зе!поца і слуг?
то якого хєра, відкриваєте рота на іншу державу, на інший народ?
це їх вибір і їх шлях.
Експрезидент-утікач Віктор Янукович і його «знання» української мови створили не один тренд. Фраза «я вам напам'ятаю» підкорила українців
Генерал Слепцов о войне на Кавказе, 1844 год:
«Какое имеют право эти дикари жить на такой прекрасной земле? Перстом Господа миров наш Августейший Император повелел нам уничтожить их аулы, всех мужчин, способных носить оружие уничтожить, сжечь посевы, беременным женщинам вырезать животы, чтобы они не рожали бандитов….»
Венюков, «Кавказские воспоминания» : «Война шла с неумолимой беспощадною суровостью. Мы продвигались шаг за шагом, но бесповоротно, и очищали земли горцев до последнего человека. Горские аулы были выжжены целыми сотнями, посевы вытравливались конями или даже вытаптывались солдатами. Аулы абадзехов на Фарсе горели дня три, наполняя горечью пространство верст за 30. Переселение шло чрезвычайно успешно...».
Николай I - графу Паскевичу (1829 год, после окончания русско-турецкой войны): «Кончив, таким образом, одно славное дело, вам предстоит другое, в моих глазах столь же славное, а в рассуждении прямых польз гораздо важнейшее - полное истребление непокорных народов Кавказа».
Пушкин, 1829 год, «Путешествие в Арзрум»:
«Мы вытеснили их из привольных пастбищ; аулы их разорены, целые племена уничтожены».
Генерал Цицианов, 1804 год, «Владельцам Кабардинским...»: «Не мутная вода потечет в ваших реках, а красная, ваших семейств кровью выкрашенная».
Фонвилль: «Со всех мест, последовательно занимаемых русскими, бежали жители аулов, и их голодные партии проходили страну в разных направлениях, рассеивая на пути своем больных и умиравших; иногда целые толпы переселенцев замерзали или заносились снежными буранами, и мы часто замечали, проезжая, их кровавые следы. Волки и медведи разгребали снег и пожирали человеческие трупы».