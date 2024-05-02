Президент Грузии о протестах в стране: Закон "об иноагентах" будет отменен после выборов

Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала участников акции протеста против принятия закона "об иноагентах" дождаться предстоящих выборов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В парламенте уже во втором чтении приняли закон о прозрачности, и наша борьба уже не определяется этим законом. Эта борьба будет проходить через будущие парламентские выборы, после которых будет отменен и закон о прозрачности, и многие другие законы", - сказала Зурабишвили.

Она считает, что борьба с действующей властью Грузии должна решиться на выборах.

Также смотрите: В Грузии полиция задержала более 60 участников протеста против принятия закона об "иноагентах". ФОТО

Протесты против закона "об иноагентах" в Грузии

Напомним, в Грузии же более двух недель продолжаются многотысячные протесты против закона об "иноагентах".

В ночь на 1 мая полиция Грузии использовала против демонстрантов перцовый спрей, слезоточивый газ, водометы, также к задержанным применяли насилие.

Сообщалось о задержании 63 участников акции протеста.

1 мая парламент Грузии принял во втором чтении так называемый законопроект об "иноагентах"

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что голосование по законопроекту в третьем, окончательном чтении состоится "через две недели". Президент Зурабишвили заверила, что наложит на документ вето, однако у партии власти - "Грузинской мечты" - есть достаточно голосов, чтобы его преодолеть.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Грузии 16-й день продолжаются протесты против закона об "иноагентах", - СМИ