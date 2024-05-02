Президент Грузии о протестах в стране: Закон "об иноагентах" будет отменен после выборов
Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала участников акции протеста против принятия закона "об иноагентах" дождаться предстоящих выборов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"В парламенте уже во втором чтении приняли закон о прозрачности, и наша борьба уже не определяется этим законом. Эта борьба будет проходить через будущие парламентские выборы, после которых будет отменен и закон о прозрачности, и многие другие законы", - сказала Зурабишвили.
Она считает, что борьба с действующей властью Грузии должна решиться на выборах.
Протесты против закона "об иноагентах" в Грузии
Напомним, в Грузии же более двух недель продолжаются многотысячные протесты против закона об "иноагентах".
В ночь на 1 мая полиция Грузии использовала против демонстрантов перцовый спрей, слезоточивый газ, водометы, также к задержанным применяли насилие.
Сообщалось о задержании 63 участников акции протеста.
1 мая парламент Грузии принял во втором чтении так называемый законопроект об "иноагентах"
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что голосование по законопроекту в третьем, окончательном чтении состоится "через две недели". Президент Зурабишвили заверила, что наложит на документ вето, однако у партии власти - "Грузинской мечты" - есть достаточно голосов, чтобы его преодолеть.
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Мета: не допустити рос.агресії,якщо стати в позу 100-процентного противника ерефії,бо касапи одним ударом можуть зруйнувати їх державність,а міста перетворити в "бучу",адже їх територія-це територія в Зах.Україну.А ще-перечекати час.
Проросійський парламент - це вже запрошення руснявих танків.
Тобто,будь президентом хтось інший,окрім з опзж і того би їх не було дальше днр-лнр.
Саакашвілі, звісно, зі своїми причудами та замашками, але ти пишеш відверту маячню!
А твої уявлення-це лише твої уявлення.
ты в своём посте упамянул Пороха а не зелю, а теперь выкручиваешься как уж на сковородке
Цікаво, Іванішвіллі оголосять іноагентом **********? А "злодіїв в законі" які реально повернули собі владу в Грузії і тягнуть накрадене з усього світу в свої гірські аули?
Іншими словами, Грузії кінець. В країні мільйон кацапів які запросто підтримають "грузинську мрію Іванішвілі" фізичним впливом і знищенням будь якої опозиції. В 2008 окупували 20% території Грузії, а зараз заберуть все. Ще одна Білорусія.
P.S. Ніколи не забувайте що 1075 "злодіїв в законі" СРСР 785 були грузинами і єдина мрія з якою виростає грузинський хлопчик це мрія про "злодійський статус". А в Грузії є що вкрасти лише у "злодіїв"...
Тепер лише питання,а яких "іноагентів" там найбільше?
Ладно,в росії,іноагенти-амери,китайці.А хто іноагенти в Грузії?
Наївна, закон про іноагентів ухвалюють для фальсифікації виборів і знищення опозиції - тобто для вічної узурпації влади