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Президент Грузии о протестах в стране: Закон "об иноагентах" будет отменен после выборов

Протести у Грузії проти закону

Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала участников акции протеста против принятия закона "об иноагентах" дождаться предстоящих выборов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В парламенте уже во втором чтении приняли закон о прозрачности, и наша борьба уже не определяется этим законом. Эта борьба будет проходить через будущие парламентские выборы, после которых будет отменен и закон о прозрачности, и многие другие законы", - сказала Зурабишвили.

Она считает, что борьба с действующей властью Грузии должна решиться на выборах.

Также смотрите: В Грузии полиция задержала более 60 участников протеста против принятия закона об "иноагентах". ФОТО

Протесты против закона "об иноагентах" в Грузии

Напомним, в Грузии же более двух недель продолжаются многотысячные протесты против закона об "иноагентах".

В ночь на 1 мая полиция Грузии использовала против демонстрантов перцовый спрей, слезоточивый газ, водометы, также к задержанным применяли насилие.

Сообщалось о задержании 63 участников акции протеста.

1 мая парламент Грузии принял во втором чтении так называемый законопроект об "иноагентах"

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что голосование по законопроекту в третьем, окончательном чтении состоится "через две недели". Президент Зурабишвили заверила, что наложит на документ вето, однако у партии власти - "Грузинской мечты" - есть достаточно голосов, чтобы его преодолеть.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Грузии 16-й день продолжаются протесты против закона об "иноагентах", - СМИ

Автор: 

Грузия (4499) Зурабишвили Саломе (99)


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Топ комментарии
+15
Вона дурна чи прикидається? Які вибори!? Як не знесуть діючу владу, то про демократичні вибори можна забути. Грузини просерають дорогу в ЄС, шкода бачити таке
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02.05.2024 10:22
+11
а вони у вас тепер будуть
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02.05.2024 10:16
+7
Не можуть зруйнувати, всі кацапи тута воюють... Якби при владі був хтось типу Саакашвілі, то уже б давно ударив би по Абхазії/Пд. Осетії, тобто в оголений кацапський тил!
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02.05.2024 10:32
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а вони у вас тепер будуть
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02.05.2024 10:16 Ответить
Будуть, як і на росії.
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02.05.2024 10:45 Ответить
Дочекаються - а "иобіки" знову переможуть - жмуця до рашки
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02.05.2024 10:16 Ответить
Вона дурна чи прикидається? Які вибори!? Як не знесуть діючу владу, то про демократичні вибори можна забути. Грузини просерають дорогу в ЄС, шкода бачити таке
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02.05.2024 10:22 Ответить
А може,хід грузинів правильний і стратегічно виважений?
Мета: не допустити рос.агресії,якщо стати в позу 100-процентного противника ерефії,бо касапи одним ударом можуть зруйнувати їх державність,а міста перетворити в "бучу",адже їх територія-це територія в Зах.Україну.А ще-перечекати час.
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02.05.2024 10:29 Ответить
Не можуть зруйнувати, всі кацапи тута воюють... Якби при владі був хтось типу Саакашвілі, то уже б давно ударив би по Абхазії/Пд. Осетії, тобто в оголений кацапський тил!
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02.05.2024 10:32 Ответить
Ні.
Проросійський парламент - це вже запрошення руснявих танків.
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02.05.2024 10:37 Ответить
А наш шо,чия більшість і запрошення кого? Ага,не танків,а агента козиря.
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02.05.2024 13:48 Ответить
Русскіх танков в Україні, значить, немає.
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02.05.2024 13:51 Ответить
Спочатку був агент козирь. Руські танки-я наслідок.
Тобто,будь президентом хтось інший,окрім з опзж і того би їх не було дальше днр-лнр.
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02.05.2024 14:00 Ответить
Скоріше за все, так.
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02.05.2024 14:09 Ответить
Які 100 тисяч посадив? Ти що курив? Ти розміри Грузії взагалі уявляєш? Щоб посадити там 100 тисяч - це ніяких тюрм не вистачило б, треба було б концтабори відкривати.

Саакашвілі, звісно, зі своїми причудами та замашками, але ти пишеш відверту маячню!
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02.05.2024 11:25 Ответить
Про 100тис. навіть тут писали.Це 100 тис.,яких Сакі увязнював,звісно,там сізо,колонії,одні міняли інших.Тобто,здійснював силове забезпечення реформ та свого правління.Тому нажив стільки собі ворогів.Теперішні правителі більш обачливі з огляду свої національної безпеки.
А твої уявлення-це лише твої уявлення.
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02.05.2024 13:12 Ответить
Я так розумію ключове в твоєму пості "Порох" - так путінський піськосос?
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02.05.2024 11:27 Ответить
Не Порох,а Сакі,як агент кгб і зе-як копія сакі,взяті з одної контори,еге ж товаришу подоляківський.
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02.05.2024 12:10 Ответить
Твои товарищи в овраге лошадь доедают ....

ты в своём посте упамянул Пороха а не зелю, а теперь выкручиваешься как уж на сковородке
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02.05.2024 17:39 Ответить
Забув ти ще себе додати,тебе також "упамянул",подоляцький чин.
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02.05.2024 18:41 Ответить
І так, не цитуй більше ніколи дурну бабу Бурджанадзе, яка визнала рехверендум у Криму в 2014 році...
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02.05.2024 11:28 Ответить
Те,що вона сказала про Сакі-чиста правда.При ньому рускі танки вже зупинились під Тбілісі і ніщо не могло їх зупинити,а лише міжнародна спільнота.Тому країна і була на грані націнальної катастрофи при його правлінні.
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02.05.2024 12:44 Ответить
Так вона тоді й сама завербована, бо переметнулася до Іванішвілі...
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02.05.2024 12:47 Ответить
Значення "бо" не зараховується.А про Сакі сказав сам М.Маломуж-керівник відділу кгб по роботі з вербування креативних громадян при ссср,він знав,що говорить.
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02.05.2024 12:52 Ответить
Кацапи її вже зруйнували. Головне щоб не почали виселяти грузинів кудись в Сибір
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02.05.2024 11:21 Ответить
Після затвердження в третьому читанні закону про іноагентів демократія в Грузії стане неможливою в принципі - будь кого можна буде піддавати необмеженим переслідуванням як "іноагента". Які вибори? Кого? ...

Цікаво, Іванішвіллі оголосять іноагентом **********? А "злодіїв в законі" які реально повернули собі владу в Грузії і тягнуть накрадене з усього світу в свої гірські аули?

Іншими словами, Грузії кінець. В країні мільйон кацапів які запросто підтримають "грузинську мрію Іванішвілі" фізичним впливом і знищенням будь якої опозиції. В 2008 окупували 20% території Грузії, а зараз заберуть все. Ще одна Білорусія.

P.S. Ніколи не забувайте що 1075 "злодіїв в законі" СРСР 785 були грузинами і єдина мрія з якою виростає грузинський хлопчик це мрія про "злодійський статус". А в Грузії є що вкрасти лише у "злодіїв"...
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02.05.2024 10:39 Ответить
у злодіїв або сусідів....
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02.05.2024 11:44 Ответить
Вона так каже наче Грузія це не провінція росії. Кацапи їх з'їли, тихо і непомітно
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02.05.2024 11:20 Ответить
з усією повагою до пані Зурабішвілі, але це маячня! Тільки тупак цього не розуміє
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02.05.2024 11:43 Ответить
Вибори треба не просто чекати, а вимагати. І вимагати активно. Бо може відбутись "український сценарій", коли російський шпигун захопив всю владу в країні і валяє дурня, що "неначасі"
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02.05.2024 11:44 Ответить
А не работает ли и Саломе на кремль? Если погасить сейчас народную волну, то дальше не факт что получится отыграть назад.
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02.05.2024 13:07 Ответить
"1 травня парламент Грузії так званий законопроєкт про "іноагентів".
Тепер лише питання,а яких "іноагентів" там найбільше?
Ладно,в росії,іноагенти-амери,китайці.А хто іноагенти в Грузії?
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02.05.2024 13:32 Ответить
"Президентка Грузії про протести в країні: Закон "про іноагентів" буде скасовано після виборів"

Наївна, закон про іноагентів ухвалюють для фальсифікації виборів і знищення опозиції - тобто для вічної узурпації влади
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02.05.2024 14:52 Ответить
 
 