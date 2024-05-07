Европарламентарии просят приостановить статус кандидата в ЕС для Грузии
Более 30 депутатов Европарламента призвали высокого представителя ЕС приостановить для Грузии статус кандидата на вступление в ЕС.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на проект SOVA.
Авторами заявления являются Раса Юкнявичене, Андрюс Кубилюс, Мириам Лексман и еще 28 депутатов Европарламента.
Европарламентарии отмечают, что попытки заставить замолчать мирных демонстрантов и применить силу в процессе принятия закона "об иноагентах" вышли за пределы дозволенного.
"Такое поведение еще больше усилило напряженность и поляризацию в грузинской политике и обществе", - говорится в заявлении.
По их словам, эти действия противоречат 9 шагам Еврокомиссии, изложенным в контексте приобретения кандидатского статуса, и что эти события больше нельзя игнорировать.
"Призываем вас занять твердую позицию и принять соответствующие меры, которые послужат четким сигналом правительству Грузии. Поведение правительства Грузии и правящей партии "Грузинская мечта" противоречит обязательствам страны-кандидата в ЕС. Соответственно, статус кандидата для Грузии должен быть приостановлен без дальнейшего прогресса на пути вступления", - отметили парламентарии.
Также там заявили, что стоит пересмотреть финансирование Европейским союзом государственного бюджета и правительственных программ Грузии.
Европарламентарии отметили, что промежуточная оценка прогресса Грузии в выполнении девяти шагов, изложенных в рекомендации Еврокомиссии от 8 ноября 2023 года, должна быть проведена немедленно.
Протесты в Грузии против закона об "иноагентах"
В Грузии несколько недель продолжаются многотысячные протесты против закона об "иноагентах".
В ночь на 1 мая полиция страны использовала против демонстрантов перцовый спрей, слезоточивый газ, водометы, также к задержанным применяли насилие.
Также сообщалось о задержании 63 участников акции протеста.
1 мая парламент Грузии принял во втором чтении так называемый законопроект об "иноагентах".
Глава правительства Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что голосование по законопроекту в третьем, окончательном чтении состоится "через две недели". Президент Зурабишвили заверила, что наложит на документ вето, однако у партии власти - "Грузинской мечты" - есть достаточно голосов, чтобы его преодолеть.
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Грузины не обижайтесь но вы сами виноваты,вы проголосовали за откровенных пророссийских подонков Грузинскую мечта.Изначально про нее говорили что это пропутинская партия.
Вот у нас Санду ,она ненавидит Россию и ***** и мы только за нее будем голосовать и за ее партию чтобы там ни было.А вот вы ребята повелось на российскую дешёвую пропаганду и черный пиар про Саакашвили и не проголосовали за него.