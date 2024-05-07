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Новости
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Европарламентарии просят приостановить статус кандидата в ЕС для Грузии

грузія

Более 30 депутатов Европарламента призвали высокого представителя ЕС приостановить для Грузии статус кандидата на вступление в ЕС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на проект SOVA.

Авторами заявления являются Раса Юкнявичене, Андрюс Кубилюс, Мириам Лексман и еще 28 депутатов Европарламента.

Европарламентарии отмечают, что попытки заставить замолчать мирных демонстрантов и применить силу в процессе принятия закона "об иноагентах" вышли за пределы дозволенного.

"Такое поведение еще больше усилило напряженность и поляризацию в грузинской политике и обществе", - говорится в заявлении.

По их словам, эти действия противоречат 9 шагам Еврокомиссии, изложенным в контексте приобретения кандидатского статуса, и что эти события больше нельзя игнорировать.

Читайте: Президент Грузии о протестах в стране: Закон "об иноагентах" будет отменен после выборов

"Призываем вас занять твердую позицию и принять соответствующие меры, которые послужат четким сигналом правительству Грузии. Поведение правительства Грузии и правящей партии "Грузинская мечта" противоречит обязательствам страны-кандидата в ЕС. Соответственно, статус кандидата для Грузии должен быть приостановлен без дальнейшего прогресса на пути вступления", - отметили парламентарии.

Также там заявили, что стоит пересмотреть финансирование Европейским союзом государственного бюджета и правительственных программ Грузии.

Европарламентарии отметили, что промежуточная оценка прогресса Грузии в выполнении девяти шагов, изложенных в рекомендации Еврокомиссии от 8 ноября 2023 года, должна быть проведена немедленно.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Грузии группа "титушек" напала на протестующих против закона "об иноагентах". ВИДЕО

Протесты в Грузии против закона об "иноагентах"

В Грузии несколько недель продолжаются многотысячные протесты против закона об "иноагентах".

В ночь на 1 мая полиция страны использовала против демонстрантов перцовый спрей, слезоточивый газ, водометы, также к задержанным применяли насилие.

Также сообщалось о задержании 63 участников акции протеста.

1 мая парламент Грузии принял во втором чтении так называемый законопроект об "иноагентах".

Глава правительства Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что голосование по законопроекту в третьем, окончательном чтении состоится "через две недели". Президент Зурабишвили заверила, что наложит на документ вето, однако у партии власти - "Грузинской мечты" - есть достаточно голосов, чтобы его преодолеть.

Также смотрите: В Грузии полиция задержала более 60 участников протеста против принятия закона об "иноагентах". ФОТО

Автор: 

Грузия (4499) Европарламент (1795) членство в ЕС (997)


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Топ комментарии
+17
"Грузинська мрія" пертворюється на "унилоє кацапскоє гавно".
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07.05.2024 13:38
+13
Вона з самого початку таким була
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07.05.2024 13:47
+11
С этим законом об иноагентах пересажают всех оппозиционеров и недовольных.Это сделают за пару лет.Грузию уже не спасти.
Грузины не обижайтесь но вы сами виноваты,вы проголосовали за откровенных пророссийских подонков Грузинскую мечта.Изначально про нее говорили что это пропутинская партия.
Вот у нас Санду ,она ненавидит Россию и ***** и мы только за нее будем голосовать и за ее партию чтобы там ни было.А вот вы ребята повелось на российскую дешёвую пропаганду и черный пиар про Саакашвили и не проголосовали за него.
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07.05.2024 14:04
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"Грузинська мрія" пертворюється на "унилоє кацапскоє гавно".
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07.05.2024 13:38 Ответить
Вона з самого початку таким була
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07.05.2024 13:47 Ответить
"Партія ригів 2.0", здається мені, що хтось готується до виїзду в ростов
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07.05.2024 16:35 Ответить
А в неї хіба він був? Давали ж тільки Молдові та Україні
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07.05.2024 13:41 Ответить
бєлорасея, грузія....
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07.05.2024 13:42 Ответить
так саме для цього закон про іноагентів і протягують - розвернути Грузію під патронат параші....
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07.05.2024 13:54 Ответить
Они заявили что готовы обменять этот закон на членство в ЕС
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07.05.2024 14:56 Ответить
С этим законом об иноагентах пересажают всех оппозиционеров и недовольных.Это сделают за пару лет.Грузию уже не спасти.
Грузины не обижайтесь но вы сами виноваты,вы проголосовали за откровенных пророссийских подонков Грузинскую мечта.Изначально про нее говорили что это пропутинская партия.
Вот у нас Санду ,она ненавидит Россию и ***** и мы только за нее будем голосовать и за ее партию чтобы там ни было.А вот вы ребята повелось на российскую дешёвую пропаганду и черный пиар про Саакашвили и не проголосовали за него.
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07.05.2024 14:04 Ответить
У фсб-шних ляльководів якась одноманітна фантазія. "Грузинська мрія", "Український вибір" - одні шаблони.
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07.05.2024 14:25 Ответить
Чесно, задовбали ці подвійні стандарти європейської демократії. Народ має право на вибори. Але народ не має відповідати за дії урядів. На практиці це виглядає так. Народ московії правильно, без порушень обрав собі диктатора, *****, злочинця. А відповідати повинні інші народи: українці, поляки, балтійські народи, європейці. Якщо й так, то правильно б було, щоб всі оці народи Європи мали право обирати президента тому мудрому й нещасному народу на московії. А не непокоїтись за страждання цього народу. Висновок: якщо народи Європи не залучені до виборів будь-якої країни, то народи Європи мають право вимагати від народу країни ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ. У будь-якій формі, аж до застосування сили, не зважаючи на лихо та нещастя цього "мудрого" народу.
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07.05.2024 15:05 Ответить
 
 