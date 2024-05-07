Європарламентарі просять призупинити статус кандидата в ЄС для Грузії

Понад 30 депутатів Європарламенту закликали високого представника ЄС призупинити для Грузії статус кандидата на вступ в ЄС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на проєкт SOVA.

Авторами заяви є Раса Юкнявічене, Андрюс Кубілюс, Міріам Лексман та ще 28 депутатів Європарламенту.

Європарламентарі зазначають, що спроби змусити замовкнути мирних демонстрантів і застосувати силу у процесі ухвалення закону "про іноагентів" вийшли за межі дозволеного.

"Така поведінка ще більше посилила напруженість та поляризацію у грузинській політиці та суспільстві", - йдеться в заяві.

За їхніми словами, ці дії суперечать 9 крокам Єврокомісії, викладеним у контексті набуття кандидатського статусу, і що ці події більше не можна ігнорувати.

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"Закликаємо вас зайняти тверду позицію та вжити відповідних заходів, які послужать чітким сигналом уряду Грузії. Поведінка уряду Грузії та керівної партії "Грузинська мрія" суперечить зобов'язанням країни-кандидата в ЄС. Відповідно, статус кандидата для Грузії має бути припинено без подальшого прогресу на шляху вступу", - зазначили парламентарі.

Також там заявили, що варто переглянути фінансування Європейським союзом державного бюджету та урядових програм Грузії.

Європарламентарі зазначили, що проміжна оцінка прогресу Грузії у виконанні дев'яти кроків, викладених у рекомендації Єврокомісії від 8 листопада 2023 року, має бути проведена негайно.

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Протести у Грузії проти закону про "іноагентів"

У Грузії кілька тижнів тривають багатотисячні протести проти закону про "іноагентів".

У ніч проти 1 травня поліція Грузії використала проти демонстрантів перцевий спрей, сльозогінний газ, водомети, також до затриманих застосовували насильство.

Також про затримання 63 учасників акції протесту.

1 травня парламент Грузії ухвалив у другому читанні так званий законопроєкт про "іноагентів".

Глава уряду Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що голосування щодо законопроєкту в третьому, остаточному читанні відбудеться "через два тижні". Президентка Зурабішвілі запевнила, що накладе на документ вето, однак у партії влади - "Грузинської мрії" - є достатньо голосів, щоб його подолати.

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