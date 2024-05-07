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Європарламентарі просять призупинити статус кандидата в ЄС для Грузії

грузія

Понад 30 депутатів Європарламенту закликали високого представника ЄС призупинити для Грузії статус кандидата на вступ в ЄС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на проєкт SOVA.

Авторами заяви є Раса Юкнявічене, Андрюс Кубілюс, Міріам Лексман та ще 28 депутатів Європарламенту.

Європарламентарі зазначають, що спроби змусити замовкнути мирних демонстрантів і застосувати силу у процесі ухвалення закону "про іноагентів" вийшли за межі дозволеного.

"Така поведінка ще більше посилила напруженість та поляризацію у грузинській політиці та суспільстві", - йдеться в заяві.

За їхніми словами, ці дії суперечать 9 крокам Єврокомісії, викладеним у контексті набуття кандидатського статусу, і що ці події більше не можна ігнорувати.

Читайте: Президентка Грузії про протести в країні: Закон "про іноагентів" буде скасовано після виборів

"Закликаємо вас зайняти тверду позицію та вжити відповідних заходів, які послужать чітким сигналом уряду Грузії. Поведінка уряду Грузії та керівної партії "Грузинська мрія" суперечить зобов'язанням країни-кандидата в ЄС. Відповідно, статус кандидата для Грузії має бути припинено без подальшого прогресу на шляху вступу", - зазначили парламентарі.

Також там заявили, що варто переглянути фінансування Європейським союзом державного бюджету та урядових програм Грузії.

Європарламентарі зазначили, що проміжна оцінка прогресу Грузії у виконанні дев'яти кроків, викладених у рекомендації Єврокомісії від 8 листопада 2023 року, має бути проведена негайно.

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Протести у Грузії проти закону про "іноагентів"

У Грузії кілька тижнів тривають багатотисячні протести проти закону про "іноагентів".

У ніч проти 1 травня поліція Грузії використала проти демонстрантів перцевий спрей, сльозогінний газ, водомети, також до затриманих застосовували насильство.

Також про затримання 63 учасників акції протесту.

1 травня парламент Грузії ухвалив у другому читанні так званий законопроєкт про "іноагентів".

Глава уряду Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що голосування щодо законопроєкту в третьому, остаточному читанні відбудеться "через два тижні". Президентка Зурабішвілі запевнила, що накладе на документ вето, однак у партії влади - "Грузинської мрії" - є достатньо голосів, щоб його подолати.

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Автор: 

Грузія (1843) Європарламент (1041) членство в ЄС (1232)


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Топ коментарі
+17
"Грузинська мрія" пертворюється на "унилоє кацапскоє гавно".
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07.05.2024 13:38
+13
Вона з самого початку таким була
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07.05.2024 13:47
+11
С этим законом об иноагентах пересажают всех оппозиционеров и недовольных.Это сделают за пару лет.Грузию уже не спасти.
Грузины не обижайтесь но вы сами виноваты,вы проголосовали за откровенных пророссийских подонков Грузинскую мечта.Изначально про нее говорили что это пропутинская партия.
Вот у нас Санду ,она ненавидит Россию и ***** и мы только за нее будем голосовать и за ее партию чтобы там ни было.А вот вы ребята повелось на российскую дешёвую пропаганду и черный пиар про Саакашвили и не проголосовали за него.
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07.05.2024 14:04
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"Грузинська мрія" пертворюється на "унилоє кацапскоє гавно".
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07.05.2024 13:38 Відповісти
Вона з самого початку таким була
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07.05.2024 13:47 Відповісти
"Партія ригів 2.0", здається мені, що хтось готується до виїзду в ростов
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07.05.2024 16:35 Відповісти
А в неї хіба він був? Давали ж тільки Молдові та Україні
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07.05.2024 13:41 Відповісти
бєлорасея, грузія....
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07.05.2024 13:42 Відповісти
так саме для цього закон про іноагентів і протягують - розвернути Грузію під патронат параші....
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07.05.2024 13:54 Відповісти
Они заявили что готовы обменять этот закон на членство в ЕС
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07.05.2024 14:56 Відповісти
С этим законом об иноагентах пересажают всех оппозиционеров и недовольных.Это сделают за пару лет.Грузию уже не спасти.
Грузины не обижайтесь но вы сами виноваты,вы проголосовали за откровенных пророссийских подонков Грузинскую мечта.Изначально про нее говорили что это пропутинская партия.
Вот у нас Санду ,она ненавидит Россию и ***** и мы только за нее будем голосовать и за ее партию чтобы там ни было.А вот вы ребята повелось на российскую дешёвую пропаганду и черный пиар про Саакашвили и не проголосовали за него.
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07.05.2024 14:04 Відповісти
У фсб-шних ляльководів якась одноманітна фантазія. "Грузинська мрія", "Український вибір" - одні шаблони.
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07.05.2024 14:25 Відповісти
Чесно, задовбали ці подвійні стандарти європейської демократії. Народ має право на вибори. Але народ не має відповідати за дії урядів. На практиці це виглядає так. Народ московії правильно, без порушень обрав собі диктатора, *****, злочинця. А відповідати повинні інші народи: українці, поляки, балтійські народи, європейці. Якщо й так, то правильно б було, щоб всі оці народи Європи мали право обирати президента тому мудрому й нещасному народу на московії. А не непокоїтись за страждання цього народу. Висновок: якщо народи Європи не залучені до виборів будь-якої країни, то народи Європи мають право вимагати від народу країни ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ. У будь-якій формі, аж до застосування сили, не зважаючи на лихо та нещастя цього "мудрого" народу.
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07.05.2024 15:05 Відповісти
 
 