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В Тбилиси тысячи человек вышли на протесты против закона об "иноагентах". ВИДЕО

В субботу, 11 мая, тысячи граждан Грузии вышли на площадь Европы в Тбилиси с протестом против принятия скандального закона об "иноагентах".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Эхо Кавказа".

Акцию в столице Грузии 11 мая анонсировали как, возможно, наибольшую за все время протестов против закона "О прозрачности иностранного влияния".

Люди начали сходиться на "Европейский марш" еще в начале вечера в трех разных местах и двинулись оттуда на площадь Европы с флагами Грузии и ЕС, выкрикивая лозунги.

Митингующие зашли также в офис руководящей партии "Грузинская мечта", где дежурили десятки полицейских.

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Противники резонансного законопроекта также обращаются к присутствующим со сцены. Среди них музыканты и писатели. В частности, с речью выступила Нино Катамадзе.

Протесты в Грузии против закона об "иноагентах"

В Грузии несколько недель продолжаются многотысячные протесты против закона об "иноагентах".

В ночь на 1 мая полиция страны использовала против демонстрантов перцовый спрей, слезоточивый газ, водометы, также к задержанным применяли насилие.

Также сообщалось о задержании 63 участников акции протеста.

1 мая парламент Грузии принял во втором чтении так называемый законопроект об "иноагентах".

Глава правительства Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что голосование по законопроекту в третьем, окончательном чтении состоится "через две недели". Президент Зурабишвили заверила, что наложит на документ вето, однако у партии власти - "Грузинской мечты" - есть достаточно голосов, чтобы его преодолеть.

7 мая более 30 депутатов Европарламента призвали высокого представителя ЕС Жозепа Борреля приостановить статус кандидата на вступление в Евросоюз для Грузии.

Автор: 

Грузия (4499) протест (5858)


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Топ комментарии
+25
Если будут жевать сопли то получится как у белокацапов.
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11.05.2024 23:02
+19
Ну, давайте, покажіть, які ви джигіти! До кінця!!
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11.05.2024 22:57
+19
Тисячі не допоможуть.. зберіть як у нас - міліон.. ніколи цей день не забуду.
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11.05.2024 23:05
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Ну, давайте, покажіть, які ви джигіти! До кінця!!
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11.05.2024 22:57 Ответить
Если будут жевать сопли то получится как у белокацапов.
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11.05.2024 23:02 Ответить
Тисячі не допоможуть.. зберіть як у нас - міліон.. ніколи цей день не забуду.
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11.05.2024 23:05 Ответить
Грузія: населення - 3,713 миллиона (2022 г.)

ви б у вікі загляди, коли дурню про міліон протестантів в Грузії нести http://datatopics.worldbank.org/world-development-indicators
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12.05.2024 02:11 Ответить
Ти часто "несеш дурню" не гіршу, "курок"! То про неіснуючі статті військових статутів.... То про розвертання ліній оборони з ДОТами на демаркаційній лінії кордону.... То чим же ти кращий?
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12.05.2024 04:47 Ответить
А росіяни не можуть їх атакувати під приводом допомоги і наведення порядку навіть якщо їх попросять. Тому потрібно поставити ціль і досягти її. Тільки не так як робили білоруси, а потім тікали світ за очі з країни хто живий залишився.
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11.05.2024 23:09 Ответить
Кацап?
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11.05.2024 23:16 Ответить
Будуть такі "активні" - буде як в білорусії...
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11.05.2024 23:15 Ответить
Кацапи навчили своїх агентів що робити. Холопи помітингують пару місяців і розійдуться, а закон приймуть без проблем бо гроші плачені
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11.05.2024 23:19 Ответить
Американці підуть воювати за Грузію? раптом шо, Бо грузинів точно не вистачить
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11.05.2024 23:33 Ответить
Та кацапів теж може ж таки не вистачить.
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11.05.2024 23:50 Ответить
Уверен что митингами они ничего не добьётся. Ибо вся власть уже схвачена прокремлёвскими. Придётся грузинам всё таки братся за оружие и вынести эту мерзость в своёй стране к чёртям. За одно и выбросить россиян понаехавших з последние два года, чтобы те не звали Путина что то ввести.
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12.05.2024 00:00 Ответить
Просто так "выходить" - бесполезно. Нужно мусоров гасить и баррикады строить. Иначе - пустое.
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12.05.2024 00:12 Ответить
Они бьются, но почему-то этого в Украине не показывают.
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12.05.2024 01:14 Ответить
Дерьмак ссыт показывать.
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12.05.2024 10:31 Ответить
Слава Сакартвело! Валіть московитську шваль!
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12.05.2024 00:57 Ответить
США вчера официально поддержали протестующих, и пригрозили поставить Грузию в один угол с белорашкой. Грузинским рыгоаналам осталось недолго.
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12.05.2024 01:09 Ответить
мабуть за останні пару років "Грузінская мєчта" приклала максимум зусиль, щоб у країні не стало скляних пляшок і пінополістирольної упаковки.
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12.05.2024 01:21 Ответить
 
 