В Тбилиси тысячи человек вышли на протесты против закона об "иноагентах". ВИДЕО

В субботу, 11 мая, тысячи граждан Грузии вышли на площадь Европы в Тбилиси с протестом против принятия скандального закона об "иноагентах".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Эхо Кавказа".

Акцию в столице Грузии 11 мая анонсировали как, возможно, наибольшую за все время протестов против закона "О прозрачности иностранного влияния".

Люди начали сходиться на "Европейский марш" еще в начале вечера в трех разных местах и двинулись оттуда на площадь Европы с флагами Грузии и ЕС, выкрикивая лозунги.

Митингующие зашли также в офис руководящей партии "Грузинская мечта", где дежурили десятки полицейских.

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Противники резонансного законопроекта также обращаются к присутствующим со сцены. Среди них музыканты и писатели. В частности, с речью выступила Нино Катамадзе.

Протесты в Грузии против закона об "иноагентах"

В Грузии несколько недель продолжаются многотысячные протесты против закона об "иноагентах".

В ночь на 1 мая полиция страны использовала против демонстрантов перцовый спрей, слезоточивый газ, водометы, также к задержанным применяли насилие.

Также сообщалось о задержании 63 участников акции протеста.

1 мая парламент Грузии принял во втором чтении так называемый законопроект об "иноагентах".

Глава правительства Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что голосование по законопроекту в третьем, окончательном чтении состоится "через две недели". Президент Зурабишвили заверила, что наложит на документ вето, однако у партии власти - "Грузинской мечты" - есть достаточно голосов, чтобы его преодолеть.

7 мая более 30 депутатов Европарламента призвали высокого представителя ЕС Жозепа Борреля приостановить статус кандидата на вступление в Евросоюз для Грузии.