У Тбілісі тисячі людей вийшли на протести проти закону про "іноагентів". ВIДЕО

У суботу 11 травня тисячі громадян Грузії вийшли на площу Європи у Тбілісі з протестом проти ухвалення скандального закону про "іноагентів".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Ехо Кавказу".

Акцію у столиці Грузії 11 травня анонсували як можливо найбільшу за увесь час протестів проти закону "Про прозорість іноземного впливу".

Люди почали сходитися на "Європейський марш" ще на початку вечора у трьох різних місцях та рушили звідти до площі Європи з прапорами Грузії та ЄС, вигукуючи гасла.

Мітингувальники зайшли також до офісу керівної партії "Грузинська мрія", де чергували десятки поліцейських.

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Противники резонансного законопроєкту також звертаються до присутніх зі сцени. Серед них музиканти і письменники. Зокрема, з промовою виступила Ніно Катамадзе.

Протести у Грузії через ухвалення закону про іноагентів

У Грузії тривають багатотисячні протести проти закону про "іноагентів".

У ніч проти 1 травня поліція країни використала проти демонстрантів перцевий спрей, сльозогінний газ, водомети, також до затриманих застосовували насильство.

Повідомлялось про затримання 63 учасників акції протесту.

1 травня парламент Грузії ухвалив у другому читанні так званий законопроєкт про "іноагентів".

Глава уряду Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що голосування щодо законопроєкту в третьому, остаточному читанні відбудеться "через два тижні". Президентка Зурабішвілі запевнила, що накладе на документ вето, однак у партії влади - "Грузинської мрії" - є достатньо голосів, щоб його подолати.

7 травня понад 30 депутатів Європарламенту закликали високого представника ЄС Жозепа Борреля призупинити статус кандидата на вступ до Євросоюзу для Грузії.