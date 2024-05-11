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У Тбілісі тисячі людей вийшли на протести проти закону про "іноагентів". ВIДЕО

У суботу 11 травня тисячі громадян Грузії вийшли на площу Європи у Тбілісі з протестом проти ухвалення скандального закону про "іноагентів".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Ехо Кавказу".

Акцію у столиці Грузії 11 травня анонсували як можливо найбільшу за увесь час протестів проти закону "Про прозорість іноземного впливу".

Люди почали сходитися на "Європейський марш" ще на початку вечора у трьох різних місцях та рушили звідти до площі Європи з прапорами Грузії та ЄС, вигукуючи гасла.

Мітингувальники зайшли також до офісу керівної партії "Грузинська мрія", де чергували десятки поліцейських.

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Противники резонансного законопроєкту також звертаються до присутніх зі сцени. Серед них музиканти і письменники. Зокрема, з промовою виступила Ніно Катамадзе.

Протести у Грузії через ухвалення закону про іноагентів

У Грузії тривають багатотисячні протести проти закону про "іноагентів".

У ніч проти 1 травня поліція країни використала проти демонстрантів перцевий спрей, сльозогінний газ, водомети, також до затриманих застосовували насильство.

Повідомлялось про затримання 63 учасників акції протесту.

1 травня парламент Грузії ухвалив у другому читанні так званий законопроєкт про "іноагентів".

Глава уряду Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що голосування щодо законопроєкту в третьому, остаточному читанні відбудеться "через два тижні". Президентка Зурабішвілі запевнила, що накладе на документ вето, однак у партії влади - "Грузинської мрії" - є достатньо голосів, щоб його подолати.

7 травня понад 30 депутатів Європарламенту закликали високого представника ЄС Жозепа Борреля призупинити статус кандидата на вступ до Євросоюзу для Грузії.

Автор: 

Грузія (1844) протест (2398)


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Топ коментарі
+25
Если будут жевать сопли то получится как у белокацапов.
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11.05.2024 23:02
+19
Ну, давайте, покажіть, які ви джигіти! До кінця!!
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11.05.2024 22:57
+19
Тисячі не допоможуть.. зберіть як у нас - міліон.. ніколи цей день не забуду.
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11.05.2024 23:05
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Ну, давайте, покажіть, які ви джигіти! До кінця!!
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11.05.2024 22:57 Відповісти
Если будут жевать сопли то получится как у белокацапов.
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11.05.2024 23:02 Відповісти
Тисячі не допоможуть.. зберіть як у нас - міліон.. ніколи цей день не забуду.
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11.05.2024 23:05 Відповісти
Грузія: населення - 3,713 миллиона (2022 г.)

ви б у вікі загляди, коли дурню про міліон протестантів в Грузії нести http://datatopics.worldbank.org/world-development-indicators
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12.05.2024 02:11 Відповісти
Ти часто "несеш дурню" не гіршу, "курок"! То про неіснуючі статті військових статутів.... То про розвертання ліній оборони з ДОТами на демаркаційній лінії кордону.... То чим же ти кращий?
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12.05.2024 04:47 Відповісти
А росіяни не можуть їх атакувати під приводом допомоги і наведення порядку навіть якщо їх попросять. Тому потрібно поставити ціль і досягти її. Тільки не так як робили білоруси, а потім тікали світ за очі з країни хто живий залишився.
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11.05.2024 23:09 Відповісти
Кацап?
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11.05.2024 23:16 Відповісти
Будуть такі "активні" - буде як в білорусії...
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11.05.2024 23:15 Відповісти
Кацапи навчили своїх агентів що робити. Холопи помітингують пару місяців і розійдуться, а закон приймуть без проблем бо гроші плачені
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11.05.2024 23:19 Відповісти
Американці підуть воювати за Грузію? раптом шо, Бо грузинів точно не вистачить
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11.05.2024 23:33 Відповісти
Та кацапів теж може ж таки не вистачить.
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11.05.2024 23:50 Відповісти
Уверен что митингами они ничего не добьётся. Ибо вся власть уже схвачена прокремлёвскими. Придётся грузинам всё таки братся за оружие и вынести эту мерзость в своёй стране к чёртям. За одно и выбросить россиян понаехавших з последние два года, чтобы те не звали Путина что то ввести.
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12.05.2024 00:00 Відповісти
Просто так "выходить" - бесполезно. Нужно мусоров гасить и баррикады строить. Иначе - пустое.
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12.05.2024 00:12 Відповісти
Они бьются, но почему-то этого в Украине не показывают.
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12.05.2024 01:14 Відповісти
Дерьмак ссыт показывать.
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12.05.2024 10:31 Відповісти
Слава Сакартвело! Валіть московитську шваль!
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12.05.2024 00:57 Відповісти
США вчера официально поддержали протестующих, и пригрозили поставить Грузию в один угол с белорашкой. Грузинским рыгоаналам осталось недолго.
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12.05.2024 01:09 Відповісти
мабуть за останні пару років "Грузінская мєчта" приклала максимум зусиль, щоб у країні не стало скляних пляшок і пінополістирольної упаковки.
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12.05.2024 01:21 Відповісти
 
 