У Тбілісі тисячі людей вийшли на протести проти закону про "іноагентів". ВIДЕО
У суботу 11 травня тисячі громадян Грузії вийшли на площу Європи у Тбілісі з протестом проти ухвалення скандального закону про "іноагентів".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Ехо Кавказу".
Акцію у столиці Грузії 11 травня анонсували як можливо найбільшу за увесь час протестів проти закону "Про прозорість іноземного впливу".
Люди почали сходитися на "Європейський марш" ще на початку вечора у трьох різних місцях та рушили звідти до площі Європи з прапорами Грузії та ЄС, вигукуючи гасла.
Мітингувальники зайшли також до офісу керівної партії "Грузинська мрія", де чергували десятки поліцейських.
Противники резонансного законопроєкту також звертаються до присутніх зі сцени. Серед них музиканти і письменники. Зокрема, з промовою виступила Ніно Катамадзе.
Протести у Грузії через ухвалення закону про іноагентів
У Грузії тривають багатотисячні протести проти закону про "іноагентів".
У ніч проти 1 травня поліція країни використала проти демонстрантів перцевий спрей, сльозогінний газ, водомети, також до затриманих застосовували насильство.
Повідомлялось про затримання 63 учасників акції протесту.
1 травня парламент Грузії ухвалив у другому читанні так званий законопроєкт про "іноагентів".
Глава уряду Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що голосування щодо законопроєкту в третьому, остаточному читанні відбудеться "через два тижні". Президентка Зурабішвілі запевнила, що накладе на документ вето, однак у партії влади - "Грузинської мрії" - є достатньо голосів, щоб його подолати.
7 травня понад 30 депутатів Європарламенту закликали високого представника ЄС Жозепа Борреля призупинити статус кандидата на вступ до Євросоюзу для Грузії.
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ви б у вікі загляди, коли дурню про міліон протестантів в Грузії нести http://datatopics.worldbank.org/world-development-indicators