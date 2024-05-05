Саме Росія намагається втягнути Грузію у війну в Україні, - Держдеп

У Держдепі нагадали лідерам партії влади "Грузинська мрія", що саме Росія намагається втягнути Грузію у війну, а не "західні сили".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це заявив помічник державного секретаря США з питань Європи та Євразії Джеймс О'Браєн

Як зазначається, О'Браєна попросили прокоментувати заяви лідерів "Грузинської мрії" і сателітів партії про те, що після початку повномасштабної військової агресії Росії проти України Захід мав намір "відкрити другий фронт" у Грузії і що нібито партія цьому завадила.

"Саме Росія втягує Грузію у війну в Україні. Росія починає будівництво гігантського військового порту на окупованій нею території Грузії (в Абхазії. – Ред.). Тривають викрадення, а подекуди й убивства громадян Грузії", – нагадав він.

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Крім того, О'Браєн відзначив правильне рішення Тбілісі – не дозволяти Москві блокувати військові вантажі та товари через грузинську територію.

"Уряд Грузії ухвалив мудре рішення, спробував зупинити це, наскільки це було в його силах, і він виконав хорошу роботу. Тому це саме Росія намагається втягнути Грузію в цю війну", – наголосив О'Браєн.

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Нагадаємо, на початку року нинішній прем’єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе, коментуючи ситуацію зі знайденою в Грузії вибухівкою, яку нібито везли з Одеси в РФ, заявив, що Україна хоче відкрити в Грузії "другий фронт".