Саме Росія намагається втягнути Грузію у війну в Україні, - Держдеп
У Держдепі нагадали лідерам партії влади "Грузинська мрія", що саме Росія намагається втягнути Грузію у війну, а не "західні сили".
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це заявив помічник державного секретаря США з питань Європи та Євразії Джеймс О'Браєн
Як зазначається, О'Браєна попросили прокоментувати заяви лідерів "Грузинської мрії" і сателітів партії про те, що після початку повномасштабної військової агресії Росії проти України Захід мав намір "відкрити другий фронт" у Грузії і що нібито партія цьому завадила.
"Саме Росія втягує Грузію у війну в Україні. Росія починає будівництво гігантського військового порту на окупованій нею території Грузії (в Абхазії. – Ред.). Тривають викрадення, а подекуди й убивства громадян Грузії", – нагадав він.
Крім того, О'Браєн відзначив правильне рішення Тбілісі – не дозволяти Москві блокувати військові вантажі та товари через грузинську територію.
"Уряд Грузії ухвалив мудре рішення, спробував зупинити це, наскільки це було в його силах, і він виконав хорошу роботу. Тому це саме Росія намагається втягнути Грузію в цю війну", – наголосив О'Браєн.
Нагадаємо, на початку року нинішній прем’єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе, коментуючи ситуацію зі знайденою в Грузії вибухівкою, яку нібито везли з Одеси в РФ, заявив, що Україна хоче відкрити в Грузії "другий фронт".
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Это их нормальное состояние.
Ой, простите, не то.
Чего вы гоните на грузин? Ну не вояки они. Не будет считать 0,7% вечных бунтарей.
Шашлык, застольная песня, рынок. Это их. Но представить Мимино (роль, а не человека артиста) 3-й год в окопе.
Оставьте в покое грузин. Не вояки они.
Не будет считать 0,7% вечных бунтарей.
АВТОР:
https://www.9tv.co.il/Author?id=2253 https://www.9tv.co.il/Author?id=2253 ИННА ЛЕВИЦКАЯ
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ЖУРНАЛИСТ, РЕДАКТОР
I
5 МАЯ 2024
17:39
Председатель совета барнаульского "Сталин-Центра", принадлежащего КПКР (коммунистический партии "Коммунисты России"), заявил, что во время акции "Ночь музеев" участники планируют вызвать дух советского предводителя Иосифа Сталина. Об этомhttps://tass.ru/kultura/20714373 сообщает российское информагентство ТАСС.
Сергей Матасов пояснил, что дух Сталина будут вызывать по произведению Булгакова "Спиритический сеанс", представление будет театрализованным.
"Как раз в стиле 30-х сталинских годов, в том антураже и в том стиле хотим провести мероприятие, чтобы эту атмосферу передать", - сказал председатель "Сталин-центра".
Он добавил, что поучаствовать приглашают не только коммунистов, но и всех желающих. Записаться нужно заранее - людей будут пускать группами по 20-25 человек. Предполагается, что сеанс продлится около получаса.
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"Будет что-то интересное и запоминающееся, всех деталей мы не можем раскрывать. Но свита Воланда будет", - заявил Матасов.
Напомним, в сатирическом рассказе "Спиритический сеанс" Михаила Булгакова в московской квартире вызывают духов Наполеона и древнегреческого философа Сократа. Рассказ был написан до прихода Сталина к власти, в 1922 году.
Яекісь вони дивні- схожі на рожевих поні в білих пальто, які какають фіалками!