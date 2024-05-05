УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10754 відвідувача онлайн
Новини
9 166 24

Саме Росія намагається втягнути Грузію у війну в Україні, - Держдеп

сша,держдеп,держдепартамент

У Держдепі нагадали лідерам партії влади "Грузинська мрія", що саме Росія намагається втягнути Грузію у війну, а не "західні сили".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це заявив помічник державного секретаря США з питань Європи та Євразії Джеймс О'Браєн

Як зазначається, О'Браєна попросили прокоментувати заяви лідерів "Грузинської мрії" і сателітів партії про те, що після початку повномасштабної військової агресії Росії проти України Захід мав намір "відкрити другий фронт" у Грузії і що нібито партія цьому завадила.

"Саме Росія втягує Грузію у війну в Україні. Росія починає будівництво гігантського військового порту на окупованій нею території Грузії (в Абхазії. – Ред.). Тривають викрадення, а подекуди й убивства громадян Грузії", – нагадав він.

Також читайте: Президентка Грузії про протести в країні: Закон "про іноагентів" буде скасовано після виборів

Крім того, О'Браєн відзначив правильне рішення Тбілісі – не дозволяти Москві блокувати військові вантажі та товари через грузинську територію.

"Уряд Грузії ухвалив мудре рішення, спробував зупинити це, наскільки це було в його силах, і він виконав хорошу роботу. Тому це саме Росія намагається втягнути Грузію в цю війну", – наголосив О'Браєн.

Читайте: Прем’єр Грузії Кобахідзе заявив, що закон про "іноагентів" захистить Тбілісі від "українізації". МЗС України відповіло

Нагадаємо, на початку року нинішній прем’єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе, коментуючи ситуацію зі знайденою в Грузії вибухівкою, яку нібито везли з Одеси в РФ, заявив, що Україна хоче відкрити в Грузії "другий фронт".

Автор: 

Держдепартамент США (1613) Грузія (1843) Джеймс О’Браєн (10)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+22
Та ні, у них також є мудрий нарід, який хоче поржать і на шашлики.
показати весь коментар
05.05.2024 21:54
+12
Що ж...грузини, які честь цінують більше ніж життя, також є. І вони давно втягнуті у війну. Тому за весь народ я складаю думку по його кращих синах, мужність яких викликає захоплення.
показати весь коментар
05.05.2024 22:01
+12
Ага...і тут несподівано з'являється дух Хрущова...що далі самі розумієте.
показати весь коментар
05.05.2024 22:13
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Грузини скурвились?
показати весь коментар
05.05.2024 21:51 Відповісти
Та ні, у них також є мудрий нарід, який хоче поржать і на шашлики.
показати весь коментар
05.05.2024 21:54 Відповісти
не остогидло?
показати весь коментар
05.05.2024 22:08 Відповісти
а в чому він не правий? хто проголосував там на виборах за нинішнього місцевого Януковоща? хіба американці? чи турки? чи все ж таки це зробили самі грузини?
показати весь коментар
05.05.2024 22:14 Відповісти
Остогидло, яле воно ніяк не хоче покидати насиджене місце.
показати весь коментар
05.05.2024 23:13 Відповісти
Якби Зе! дотримувався єврейських правил стосовно свинини...
показати весь коментар
05.05.2024 22:10 Відповісти
Чего вы гоните на туркменов, что они вернулись к баям?
Это их нормальное состояние.
Ой, простите, не то.
Чего вы гоните на грузин? Ну не вояки они. Не будет считать 0,7% вечных бунтарей.
Шашлык, застольная песня, рынок. Это их. Но представить Мимино (роль, а не человека артиста) 3-й год в окопе.
Оставьте в покое грузин. Не вояки они.
показати весь коментар
05.05.2024 22:27 Відповісти
Розкажіть це тим грузинам, що вже десять років гинуть, захищаючи Україну!
показати весь коментар
06.05.2024 09:01 Відповісти
Выше:
Не будет считать 0,7% вечных бунтарей.
показати весь коментар
06.05.2024 09:30 Відповісти
Що ж...грузини, які честь цінують більше ніж життя, також є. І вони давно втягнуті у війну. Тому за весь народ я складаю думку по його кращих синах, мужність яких викликає захоплення.
показати весь коментар
05.05.2024 22:01 Відповісти
В России проведут массовый спиритический сеанс, чтобы вызвать дух Сталина

АВТОР:
https://www.9tv.co.il/Author?id=2253 https://www.9tv.co.il/Author?id=2253 ИННА ЛЕВИЦКАЯ

,


ЖУРНАЛИСТ, РЕДАКТОР


I


5 МАЯ 2024


17:39

Председатель совета барнаульского "Сталин-Центра", принадлежащего КПКР (коммунистический партии "Коммунисты России"), заявил, что во время акции "Ночь музеев" участники планируют вызвать дух советского предводителя Иосифа Сталина. Об этомhttps://tass.ru/kultura/20714373 сообщает российское информагентство ТАСС.

Сергей Матасов пояснил, что дух Сталина будут вызывать по произведению Булгакова "Спиритический сеанс", представление будет театрализованным.

"Как раз в стиле 30-х сталинских годов, в том антураже и в том стиле хотим провести мероприятие, чтобы эту атмосферу передать", - сказал председатель "Сталин-центра".

Он добавил, что поучаствовать приглашают не только коммунистов, но и всех желающих. Записаться нужно заранее - людей будут пускать группами по 20-25 человек. Предполагается, что сеанс продлится около получаса.

https://popup.taboola.com/ru/?template=colorbox&utm_source=9tv-9tv&utm_medium=referral&utm_content=thumbnails-mid-article:thumbnails-mid-article:

https://popup.taboola.com/ru/?template=colorbox&utm_source=9tv-9tv&utm_medium=referral&utm_content=thumbnails-mid-article:thumbnails-mid-article:

"Будет что-то интересное и запоминающееся, всех деталей мы не можем раскрывать. Но свита Воланда будет", - заявил Матасов.

Напомним, в сатирическом рассказе "Спиритический сеанс" Михаила Булгакова в московской квартире вызывают духов Наполеона и древнегреческого философа Сократа. Рассказ был написан до прихода Сталина к власти, в 1922 году.
показати весь коментар
05.05.2024 22:04 Відповісти
Ага...і тут несподівано з'являється дух Хрущова...що далі самі розумієте.
показати весь коментар
05.05.2024 22:13 Відповісти
далі дух ворошилова підписує передачу Криму назад в Україну.
показати весь коментар
05.05.2024 22:23 Відповісти
У палаті / 6...це норм., а ще можно добровільно , масово випити яду так блище будуть і до леніна теж ...
показати весь коментар
05.05.2024 22:58 Відповісти
И на тебе вдруг появляется Рейган! И статую Свободы на стол--- ******!!!
показати весь коментар
06.05.2024 23:20 Відповісти
Переважна частина грузин невдало визначились з лідором, обравши кваспромівського воняшвілю. А якщо зовсім доступно і чесно - продались за його подачки та обіцянки-цацянки, про що зараз жалкують. Зараз в Грузії жандармський режим воняшвілів, але це тимчасово. Не слід поєднувати дії влади з народом. Слава грузинському національному легіону! Слава ЗСУ!
показати весь коментар
05.05.2024 22:07 Відповісти
Грузинська і українська влади в цьому співпадають на 100 % : у всіх своїх косяках звинувачують Захід і папєрєднікав
показати весь коментар
05.05.2024 22:19 Відповісти
Вже навіть занепокоєння не висловили. Як же жити тепер?
показати весь коментар
05.05.2024 22:22 Відповісти
Ніт ...шось сакартвельцям поробленно ... злигалися з московією, ДНК спортили ...наші теж у 19 р.далеко не відскочили ...
показати весь коментар
05.05.2024 22:54 Відповісти
В Грузії бачать ту бійню, яка зараз у нас і панічно бояться, що рашисти полізуть до них, бо розуміють, що і близько стільки не протримаються. Відтак, прорашистських заяв буде дедалі більше і вони рухатимуться в тому ж напрямку, що і бульбашня, в результаті чого будуть окуповані без бойових дій.
показати весь коментар
05.05.2024 22:59 Відповісти
А 1991 , а 2008? Открытая война
показати весь коментар
06.05.2024 10:00 Відповісти
Пора Мишико с Бастилии местной выпускать--- вызрело! ,, Шура --- запускай Берлагу,,!
показати весь коментар
05.05.2024 23:48 Відповісти
Звичайний тваринний страх за свій пердак. Мінській маньяк Лука почав пускати кров після виборів. БідеЗіна рахує, що надто пізно. І за півроку до своїх виборів вирішив розчистити площадку. Дружба з х......не проканає. Та і взагалі, в Грузії ера цієї мрії закінчиться з першою кров'ю.
показати весь коментар
06.05.2024 00:31 Відповісти
Нагадали бандитам, що вони сволота, яка не має права дихати повітрям?
Яекісь вони дивні- схожі на рожевих поні в білих пальто, які какають фіалками!
показати весь коментар
06.05.2024 09:03 Відповісти
 
 