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Именно Россия пытается втянуть Грузию в войну в Украине, - Госдеп

сша,держдеп,держдепартамент

В Госдепе напомнили лидерам партии власти "Грузинская мечта", что именно Россия пытается втянуть Грузию в войну, а не "западные силы".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом заявил помощник государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен

Как отмечается, О'Брайена попросили прокомментировать заявления лидеров "Грузинской мечты" и сателлитов партии о том, что после начала полномасштабной военной агрессии России против Украины Запад намеревался "открыть второй фронт" в Грузии и что, якобы, партия этому помешала.

"Именно Россия втягивает Грузию в войну в Украине. Россия начинает строительство гигантского военного порта на оккупированной ею территории Грузии (в Абхазии. - Ред.). Продолжаются похищения, а иногда - и убийства граждан Грузии", - напомнил он.

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Кроме того, О'Брайен отметил правильное решение Тбилиси - не позволять Москве блокировать военные грузы и товары через грузинскую территорию.

"Правительство Грузии приняло мудрое решение, попыталось остановить это, насколько это было в его силах, и оно выполнило хорошую работу. Поэтому это именно Россия пытается втянуть Грузию в эту войну", - подчеркнул О'Брайен.

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Напомним, в начале года нынешний премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, комментируя ситуацию с найденной в Грузии взрывчаткой, которую якобы везли из Одессы в РФ, заявил, что Украина хочет открыть в Грузии "второй фронт".

Автор: 

Госдепартамент США (1818) Грузия (4499) Джеймс О’Брайен (10)


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Топ комментарии
+22
Та ні, у них також є мудрий нарід, який хоче поржать і на шашлики.
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05.05.2024 21:54
+12
Що ж...грузини, які честь цінують більше ніж життя, також є. І вони давно втягнуті у війну. Тому за весь народ я складаю думку по його кращих синах, мужність яких викликає захоплення.
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05.05.2024 22:01
+12
Ага...і тут несподівано з'являється дух Хрущова...що далі самі розумієте.
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05.05.2024 22:13
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Грузини скурвились?
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05.05.2024 21:51 Ответить
Та ні, у них також є мудрий нарід, який хоче поржать і на шашлики.
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05.05.2024 21:54 Ответить
не остогидло?
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05.05.2024 22:08 Ответить
а в чому він не правий? хто проголосував там на виборах за нинішнього місцевого Януковоща? хіба американці? чи турки? чи все ж таки це зробили самі грузини?
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05.05.2024 22:14 Ответить
Остогидло, яле воно ніяк не хоче покидати насиджене місце.
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05.05.2024 23:13 Ответить
Якби Зе! дотримувався єврейських правил стосовно свинини...
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05.05.2024 22:10 Ответить
Чего вы гоните на туркменов, что они вернулись к баям?
Это их нормальное состояние.
Ой, простите, не то.
Чего вы гоните на грузин? Ну не вояки они. Не будет считать 0,7% вечных бунтарей.
Шашлык, застольная песня, рынок. Это их. Но представить Мимино (роль, а не человека артиста) 3-й год в окопе.
Оставьте в покое грузин. Не вояки они.
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05.05.2024 22:27 Ответить
Розкажіть це тим грузинам, що вже десять років гинуть, захищаючи Україну!
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06.05.2024 09:01 Ответить
Выше:
Не будет считать 0,7% вечных бунтарей.
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06.05.2024 09:30 Ответить
Що ж...грузини, які честь цінують більше ніж життя, також є. І вони давно втягнуті у війну. Тому за весь народ я складаю думку по його кращих синах, мужність яких викликає захоплення.
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05.05.2024 22:01 Ответить
В России проведут массовый спиритический сеанс, чтобы вызвать дух Сталина

АВТОР:
https://www.9tv.co.il/Author?id=2253 https://www.9tv.co.il/Author?id=2253 ИННА ЛЕВИЦКАЯ

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ЖУРНАЛИСТ, РЕДАКТОР


I


5 МАЯ 2024


17:39

Председатель совета барнаульского "Сталин-Центра", принадлежащего КПКР (коммунистический партии "Коммунисты России"), заявил, что во время акции "Ночь музеев" участники планируют вызвать дух советского предводителя Иосифа Сталина. Об этомhttps://tass.ru/kultura/20714373 сообщает российское информагентство ТАСС.

Сергей Матасов пояснил, что дух Сталина будут вызывать по произведению Булгакова "Спиритический сеанс", представление будет театрализованным.

"Как раз в стиле 30-х сталинских годов, в том антураже и в том стиле хотим провести мероприятие, чтобы эту атмосферу передать", - сказал председатель "Сталин-центра".

Он добавил, что поучаствовать приглашают не только коммунистов, но и всех желающих. Записаться нужно заранее - людей будут пускать группами по 20-25 человек. Предполагается, что сеанс продлится около получаса.

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"Будет что-то интересное и запоминающееся, всех деталей мы не можем раскрывать. Но свита Воланда будет", - заявил Матасов.

Напомним, в сатирическом рассказе "Спиритический сеанс" Михаила Булгакова в московской квартире вызывают духов Наполеона и древнегреческого философа Сократа. Рассказ был написан до прихода Сталина к власти, в 1922 году.
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05.05.2024 22:04 Ответить
Ага...і тут несподівано з'являється дух Хрущова...що далі самі розумієте.
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05.05.2024 22:13 Ответить
далі дух ворошилова підписує передачу Криму назад в Україну.
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05.05.2024 22:23 Ответить
У палаті / 6...це норм., а ще можно добровільно , масово випити яду так блище будуть і до леніна теж ...
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05.05.2024 22:58 Ответить
И на тебе вдруг появляется Рейган! И статую Свободы на стол--- ******!!!
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06.05.2024 23:20 Ответить
Переважна частина грузин невдало визначились з лідором, обравши кваспромівського воняшвілю. А якщо зовсім доступно і чесно - продались за його подачки та обіцянки-цацянки, про що зараз жалкують. Зараз в Грузії жандармський режим воняшвілів, але це тимчасово. Не слід поєднувати дії влади з народом. Слава грузинському національному легіону! Слава ЗСУ!
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05.05.2024 22:07 Ответить
Грузинська і українська влади в цьому співпадають на 100 % : у всіх своїх косяках звинувачують Захід і папєрєднікав
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05.05.2024 22:19 Ответить
Вже навіть занепокоєння не висловили. Як же жити тепер?
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05.05.2024 22:22 Ответить
Ніт ...шось сакартвельцям поробленно ... злигалися з московією, ДНК спортили ...наші теж у 19 р.далеко не відскочили ...
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05.05.2024 22:54 Ответить
В Грузії бачать ту бійню, яка зараз у нас і панічно бояться, що рашисти полізуть до них, бо розуміють, що і близько стільки не протримаються. Відтак, прорашистських заяв буде дедалі більше і вони рухатимуться в тому ж напрямку, що і бульбашня, в результаті чого будуть окуповані без бойових дій.
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05.05.2024 22:59 Ответить
А 1991 , а 2008? Открытая война
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06.05.2024 10:00 Ответить
Пора Мишико с Бастилии местной выпускать--- вызрело! ,, Шура --- запускай Берлагу,,!
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05.05.2024 23:48 Ответить
Звичайний тваринний страх за свій пердак. Мінській маньяк Лука почав пускати кров після виборів. БідеЗіна рахує, що надто пізно. І за півроку до своїх виборів вирішив розчистити площадку. Дружба з х......не проканає. Та і взагалі, в Грузії ера цієї мрії закінчиться з першою кров'ю.
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06.05.2024 00:31 Ответить
Нагадали бандитам, що вони сволота, яка не має права дихати повітрям?
Яекісь вони дивні- схожі на рожевих поні в білих пальто, які какають фіалками!
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06.05.2024 09:03 Ответить
 
 