Именно Россия пытается втянуть Грузию в войну в Украине, - Госдеп

В Госдепе напомнили лидерам партии власти "Грузинская мечта", что именно Россия пытается втянуть Грузию в войну, а не "западные силы".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом заявил помощник государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен

Как отмечается, О'Брайена попросили прокомментировать заявления лидеров "Грузинской мечты" и сателлитов партии о том, что после начала полномасштабной военной агрессии России против Украины Запад намеревался "открыть второй фронт" в Грузии и что, якобы, партия этому помешала.

"Именно Россия втягивает Грузию в войну в Украине. Россия начинает строительство гигантского военного порта на оккупированной ею территории Грузии (в Абхазии. - Ред.). Продолжаются похищения, а иногда - и убийства граждан Грузии", - напомнил он.

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Кроме того, О'Брайен отметил правильное решение Тбилиси - не позволять Москве блокировать военные грузы и товары через грузинскую территорию.

"Правительство Грузии приняло мудрое решение, попыталось остановить это, насколько это было в его силах, и оно выполнило хорошую работу. Поэтому это именно Россия пытается втянуть Грузию в эту войну", - подчеркнул О'Брайен.

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Напомним, в начале года нынешний премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, комментируя ситуацию с найденной в Грузии взрывчаткой, которую якобы везли из Одессы в РФ, заявил, что Украина хочет открыть в Грузии "второй фронт".