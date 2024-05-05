Именно Россия пытается втянуть Грузию в войну в Украине, - Госдеп
В Госдепе напомнили лидерам партии власти "Грузинская мечта", что именно Россия пытается втянуть Грузию в войну, а не "западные силы".
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом заявил помощник государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен
Как отмечается, О'Брайена попросили прокомментировать заявления лидеров "Грузинской мечты" и сателлитов партии о том, что после начала полномасштабной военной агрессии России против Украины Запад намеревался "открыть второй фронт" в Грузии и что, якобы, партия этому помешала.
"Именно Россия втягивает Грузию в войну в Украине. Россия начинает строительство гигантского военного порта на оккупированной ею территории Грузии (в Абхазии. - Ред.). Продолжаются похищения, а иногда - и убийства граждан Грузии", - напомнил он.
Кроме того, О'Брайен отметил правильное решение Тбилиси - не позволять Москве блокировать военные грузы и товары через грузинскую территорию.
"Правительство Грузии приняло мудрое решение, попыталось остановить это, насколько это было в его силах, и оно выполнило хорошую работу. Поэтому это именно Россия пытается втянуть Грузию в эту войну", - подчеркнул О'Брайен.
Напомним, в начале года нынешний премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, комментируя ситуацию с найденной в Грузии взрывчаткой, которую якобы везли из Одессы в РФ, заявил, что Украина хочет открыть в Грузии "второй фронт".
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Это их нормальное состояние.
Ой, простите, не то.
Чего вы гоните на грузин? Ну не вояки они. Не будет считать 0,7% вечных бунтарей.
Шашлык, застольная песня, рынок. Это их. Но представить Мимино (роль, а не человека артиста) 3-й год в окопе.
Оставьте в покое грузин. Не вояки они.
Не будет считать 0,7% вечных бунтарей.
АВТОР:
https://www.9tv.co.il/Author?id=2253 https://www.9tv.co.il/Author?id=2253 ИННА ЛЕВИЦКАЯ
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ЖУРНАЛИСТ, РЕДАКТОР
I
5 МАЯ 2024
17:39
Председатель совета барнаульского "Сталин-Центра", принадлежащего КПКР (коммунистический партии "Коммунисты России"), заявил, что во время акции "Ночь музеев" участники планируют вызвать дух советского предводителя Иосифа Сталина. Об этомhttps://tass.ru/kultura/20714373 сообщает российское информагентство ТАСС.
Сергей Матасов пояснил, что дух Сталина будут вызывать по произведению Булгакова "Спиритический сеанс", представление будет театрализованным.
"Как раз в стиле 30-х сталинских годов, в том антураже и в том стиле хотим провести мероприятие, чтобы эту атмосферу передать", - сказал председатель "Сталин-центра".
Он добавил, что поучаствовать приглашают не только коммунистов, но и всех желающих. Записаться нужно заранее - людей будут пускать группами по 20-25 человек. Предполагается, что сеанс продлится около получаса.
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"Будет что-то интересное и запоминающееся, всех деталей мы не можем раскрывать. Но свита Воланда будет", - заявил Матасов.
Напомним, в сатирическом рассказе "Спиритический сеанс" Михаила Булгакова в московской квартире вызывают духов Наполеона и древнегреческого философа Сократа. Рассказ был написан до прихода Сталина к власти, в 1922 году.
Яекісь вони дивні- схожі на рожевих поні в білих пальто, які какають фіалками!