Президентка Грузії запропонувала відтермінувати дату набуття чинності закону про "іноагентів": "Методи нашого уряду – російські"

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі виступила зі зверненням на тлі масових мітингів у країні проти так званого законопроєкту про "іноагентів". Вона запропонувала керівній партії "Грузинська мрія" відкликати цей закон.

Про це пише "Європейська Правда" з посиланням на "Ехо Кавказу", передає Цензор.НЕТ.

Крім цього, Зурабішвілі озвучила керівній партії альтернативну пропозицію: відкласти дату набуття чинності закону до 1 листопада. Тобто зробити чинним закон вже після парламентських виборів, які заплановані на 26 жовтня 2024 року.

Президентка Грузії також відкинула пропозицію керівної партії внести поправки до законопроєкту в межах механізму вето. Політикиня заявила, що вона не збирається вступати в "якусь гру, щоб якось облагородити цей закон".

"Цей закон – російський, методи нашого уряду – російські, і навіть сьогоднішня промова прем'єр-міністра – російська", - заявила Зурабішвілі.

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Очільниця Грузії додала, що 11 травня, коли у Тбілісі пройшов черговий багатотисячний мітинг проти ухвалення закону про "іноагентів", "країна вкотре показала світові й усьому суспільству, що не дозволить ставити під сумнів своє європейське майбутнє, і не допустить ухвалення "російського закону"".

"Зі свого боку керівництво країни показало розгубленість, продемонструвало, що не має перед такою кількістю народу жодної стратегії, окрім тієї, яка характеризує таку владу, коли вже немає в неї довіри народу, тобто – брехня, маніпуляція, щоб було створене непорозуміння, але цього непорозуміння не буде", - заявила Зурабішвілі.

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Ухвалення закону про "іноагентів" у Грузії

1 травня Парламент Грузії, попри багатотисячні протести населення, ухвалив у другому читанні скандальний закон "Про прозорість іноземного впливу", або закон про "іноагентів".

Керівна партія країни планує ухвалити цей закон у третьому читанні на засіданні сесії парламенту 14 травня. Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі раніше пообіцяла накласти вето на законопроєкт.

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