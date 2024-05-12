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Новини
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Президентка Грузії запропонувала відтермінувати дату набуття чинності закону про "іноагентів": "Методи нашого уряду – російські"

Зурабішвілі запропонувала відтермінувати набуття чинності закону про

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі виступила зі зверненням на тлі масових мітингів у країні проти так званого законопроєкту про "іноагентів". Вона запропонувала керівній партії "Грузинська мрія" відкликати цей закон.

Про це пише "Європейська Правда" з посиланням на "Ехо Кавказу", передає Цензор.НЕТ.

Крім цього, Зурабішвілі озвучила керівній партії альтернативну пропозицію: відкласти дату набуття чинності закону до 1 листопада. Тобто зробити чинним закон вже після парламентських виборів, які заплановані на 26 жовтня 2024 року.

Президентка Грузії також відкинула пропозицію керівної партії внести поправки до законопроєкту в межах механізму вето. Політикиня заявила, що вона не збирається вступати в "якусь гру, щоб якось облагородити цей закон".

"Цей закон – російський, методи нашого уряду – російські, і навіть сьогоднішня промова прем'єр-міністра – російська", - заявила Зурабішвілі.

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Очільниця Грузії додала, що 11 травня, коли у Тбілісі пройшов черговий багатотисячний мітинг проти ухвалення закону про "іноагентів", "країна вкотре показала світові й усьому суспільству, що не дозволить ставити під сумнів своє європейське майбутнє, і не допустить ухвалення "російського закону"".

"Зі свого боку керівництво країни показало розгубленість, продемонструвало, що не має перед такою кількістю народу жодної стратегії, окрім тієї, яка характеризує таку владу, коли вже немає в неї довіри народу, тобто – брехня, маніпуляція, щоб було створене непорозуміння, але цього непорозуміння не буде", - заявила Зурабішвілі.

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Ухвалення закону про "іноагентів" у Грузії

1 травня Парламент Грузії, попри багатотисячні протести населення, ухвалив у другому читанні скандальний закон "Про прозорість іноземного впливу", або закон про "іноагентів".

Керівна партія країни планує ухвалити цей закон у третьому читанні на засіданні сесії парламенту 14 травня. Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі раніше пообіцяла накласти вето на законопроєкт.

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Автор: 

Грузія (1844) закон (2825) Зурабішвілі Саломе (104) протест (2397)


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Вах!
Чи не "вах"?
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12.05.2024 21:38 Відповісти
ძმები, браття (спродіваюсь Гугл вірно переклав), не проґавте свій шанс, без крові, вирватися з кацапських пазурів.
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12.05.2024 21:52 Відповісти
Якщо може накласти вето,тоді в чому проблема? А грузини молодці!
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12.05.2024 22:17 Відповісти
Кожен гризун продається і від цього нікуда не дінешся .
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12.05.2024 22:55 Відповісти
Навіть ті хлопці, які віддали своє життя за Україну?
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12.05.2024 22:56 Відповісти
 
 