Грузія братиме участь у Саміті миру, - Зеленський після розмови із президенткою Зурабішвілі

Президент Володимир Зеленський провів розмову із грузинською колегою Саломе Зурабішвілі.

Про це глава держави повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

"Провів телефонну розмову з пані Президенткою Грузії Саломе Зурабішвілі. Подякував їй за підтвердження участі в інавгураційному Саміті миру. Лише справедливий мир в Україні дасть безпеку та стабільність нашому спільному регіону", - йдеться в повідомленні.

Водночас лідерка Грузії заявила, що подякувала Зеленському за його солідарність та непохитну підтримку грузинського народу.

"Наше спільне майбутнє - в Європі!" - додала вона.

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