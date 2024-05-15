Грузія братиме участь у Саміті миру, - Зеленський після розмови із президенткою Зурабішвілі
Президент Володимир Зеленський провів розмову із грузинською колегою Саломе Зурабішвілі.
Про це глава держави повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.
"Провів телефонну розмову з пані Президенткою Грузії Саломе Зурабішвілі. Подякував їй за підтвердження участі в інавгураційному Саміті миру. Лише справедливий мир в Україні дасть безпеку та стабільність нашому спільному регіону", - йдеться в повідомленні.
Водночас лідерка Грузії заявила, що подякувала Зеленському за його солідарність та непохитну підтримку грузинського народу.
"Наше спільне майбутнє - в Європі!" - додала вона.
Топ коментарі
+10 Светлана Круп
показати весь коментар15.05.2024 14:10
+7 Враг рода человеческого 666
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+5 саша паламарчук
показати весь коментар15.05.2024 14:02
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На вражескоє наступлєніє ми отвєтім всьо новимі і новимі засєданіямі!
Цей саміт замінує підступи до Вовчанська та Харкова, які зеленський розмінував в 2023?
Цей саміт зведе капітальні укріплення на Харківщині та Сумщині, які розікрали зе-покидьки?
Цей саміт поповнить ряди ЗСУ підготовленими вояками?
Пир під час чуми. Похорон з духовим оркестром.
Ось що пропонує лохторату зеленський.
А ви, зелебобіки, жеріть та пританцьовуйте.