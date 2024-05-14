Франція підтвердила свою участь у Глобальному саміті миру, - Зеленський
Франція приєднається до країн-учасниць Глобального саміту миру, який запланований на середину червня у Швейцарії.
Про це у соцмережі Х повідомив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
У вівторок, 14 травня, очільник Української держави провів телефонну розмову зі своїм французьким колегою Емманюелем Макроном. Під час розмови з Зеленським Макрон підтвердив участь Франції у Глобальному саміті миру. Крім цього, президенти двох держав обговорили важливість заохочення до участі у саміті країн Глобального півдня.
"Я високо ціную важливу роль Франції в реалізації Формули миру, зокрема пункту щодо ядерної безпеки. Обговорили важливість заохочення країн Глобального Півдня до участі в Саміті та скоординували позиції із цього питання", - йдеться у дописі президента Зеленського.
Також у ході розмови політики обговорили поточну ситуацію на фронті, зокрема на Харківському напрямку.
"Приділили особливу увагу оборонним потребам України, зокрема додатковим засобам протиповітряної оборони, артилерії, далекобійним засобам і боєприпасам", - зазначив президент.
Зеленський також подякував своєму французькому колезі за потужну оборонну допомогу Україні з боку Франції та запросив відвідати нашу країну найближчим часом.
Глобальний саміт миру
Нещодавно свою участь у саміті миру підтвердила низка країн, серед них Польща, Фінляндія, Бельгія, Литва, Латвія, Німеччина.
Як відомо, уряд Швейцарії має намір 15-16 червня провести дводенну конференцію високого рівня, під час якої шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні. Проте, як зазначив раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц, під час Глобального саміту миру не обговорюватимуть процес закінчення війни.
До участі в першому саміті миру було запрошено низку країн з усіх континентів. Однак, як заявляв міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, участі Росії у цьому заході поки не передбачається.
Раніше президент Зеленський допустив, що Росія спробує зірвати проведення саміту у Швейцарії.
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