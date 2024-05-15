50 країн вже підтвердили участь у Глобальному саміті миру, - МЗС Швейцарії
50 країн зі 160 запрошених підтвердили, що візьмуть участь у Глобальному саміті миру, що має відбутися 15-16 червня у Швейцарії.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це повідомляє Swissinfo.
Зустріч відбудеться 15 і 16 червня в п'ятизірковому готелі Bürgenstock біля озера в Люцерні у центральній Швейцарії.
"Ми інтенсивно готуємося на дипломатичному рівні, щоб переконати тих, хто ще не робив заяв", - сказав у середу керівник Департаменту з комунікацій МЗС Швейцарії Ніколя Бідо.
Станом на зараз про свій приїзд заявили 50 делегацій. Серед тих, хто підтвердив свої наміри, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і президент Європейської ради Шарль Мішель, канцлер Німеччини Олаф Шольц, голова уряду Італії Джорджа Мелоні, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо і президент Франції Еммануель Макрон.
Як повідомили в МЗС Швейцарії, вони задоволені кількістю відповідей, але планують побачити ще більшу цифру.
"Там є великі європейські країни, але ми також хотіли б мати якомога більше країн з Глобального півдня, тому що ми хочемо відкритої дискусії про всі можливості та роздуми щодо миру в Україні. Тому ми хочемо мати кількість і репрезентативність Північ-Південь", — наголосив Бідо.
Також він зауважив, що Росії на зустрічі не буде.
"Ми не запрошували Росію, оскільки росіяни постійно говорять, що їм це нецікаво. Ми перебуваємо на підготовчій фазі, ми не будемо укладати мир як такий у Bürgenstock, але ми справді хотіли б розпочати процес із залучення Росії. Тому зв’язок з ними підтримуємо", - запевнив Бідо.
Глобальний саміт миру
Нагадаємо, свою участь у Саміті миру вже підтвердила низка країн, серед них Польща, Фінляндія, Бельгія, Литва, Латвія, Німеччина.
У вівторок, 14 травня, стало відомо про участь Франції у саміті миру.
Як відомо, уряд Швейцарії має намір 15-16 червня провести дводенну конференцію високого рівня, під час якої шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні. Проте, як зазначив раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц, під час Глобального саміту миру не обговорюватимуть процес закінчення війни.
До участі в першому саміті миру було запрошено низку країн з усіх континентів. Однак, як заявляв міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, участі Росії у цьому заході поки не передбачається.
Також президент Зеленський допустив, що Росія спробує зірвати проведення саміту у Швейцарії.
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Да бросьте
Мировая политика так не работает
Уж какой пид...р путин - но он выборы провел
По великому рахунку це все профанація. Заради всього кращого, проти всього поганого. А на виході - пшик.
Нікому не впадає в око когнитивний дисонанс, яким просто тхне від цієї фрази, де перша частина заперечує другу частину, бо як можна "шукати шляхи для досягнення миру" при цьому "не обговорювати процес закінчення війни"??? Це буде "саміт миру" чи "сльот шизофрєніков"???
Майже 5 років чинна влада для безпеки держави нічого не робила, будувала дороги, знищила власний ВПК, виснажила ВСУ, бо бачила мир в очах кремлівського карлика, закликала на шашлики,....
Швейцарський саміт примусить московію звільнити окуповані території? Я вважаю, що це казка для дураків (73,22 % електорату), це спроба відвернути увагу дураків від московсько-китайських переговорів по Україні, які відбуваються паралельно в Пекіні.
Доречі, країни G7, 09- 10 травня 2024 р., збирались на зустріч по Україні і за результатами зустрічі заявили про нечувану корупцію влади, і попередили про негативні наслідки, оце вклад Зеленського в безпеку України, ..... фортифікація навколо Харкова.
Украину сесть за переговоры с рф по-китайскому варианту.
То есть мир , а что с Украиной --это потом.