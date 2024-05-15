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Новини
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50 країн вже підтвердили участь у Глобальному саміті миру, - МЗС Швейцарії

50 країн підтвердили участь у саміті миру у Швейцарії

50 країн зі 160 запрошених підтвердили, що візьмуть участь у Глобальному саміті миру, що має відбутися 15-16 червня у Швейцарії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це повідомляє Swissinfo.

Зустріч відбудеться 15 і 16 червня в п'ятизірковому готелі Bürgenstock біля озера в Люцерні у центральній Швейцарії.

"Ми інтенсивно готуємося на дипломатичному рівні, щоб переконати тих, хто ще не робив заяв", - сказав у середу керівник Департаменту з комунікацій МЗС Швейцарії Ніколя Бідо.

Станом на зараз про свій приїзд заявили 50 делегацій. Серед тих, хто підтвердив свої наміри, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і президент Європейської ради Шарль Мішель, канцлер Німеччини Олаф Шольц, голова уряду Італії Джорджа Мелоні, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо і президент Франції Еммануель Макрон.

Також читайте: Грузія братиме участь у Саміті миру, - Зеленський після розмови із президенткою Зурабішвілі

Як повідомили в МЗС Швейцарії, вони задоволені кількістю відповідей, але планують побачити ще більшу цифру.

"Там є великі європейські країни, але ми також хотіли б мати якомога більше країн з Глобального півдня, тому що ми хочемо відкритої дискусії про всі можливості та роздуми щодо миру в Україні. Тому ми хочемо мати кількість і репрезентативність Північ-Південь", — наголосив Бідо.

Також він зауважив, що Росії на зустрічі не буде.

"Ми не запрошували Росію, оскільки росіяни постійно говорять, що їм це нецікаво. Ми перебуваємо на підготовчій фазі, ми не будемо укладати мир як такий у Bürgenstock, але ми справді хотіли б розпочати процес із залучення Росії. Тому зв’язок з ними  підтримуємо", - запевнив Бідо.

Також читайте: Це може стати значущим кроком, - Шольц про Глобальний саміт миру

Глобальний саміт миру

Нагадаємо, свою участь у Саміті миру вже підтвердила низка країн, серед них Польща, Фінляндія, Бельгія, Литва, Латвія, Німеччина.

У вівторок, 14 травня, стало відомо про участь Франції у саміті миру.

Як відомо, уряд Швейцарії має намір 15-16 червня провести дводенну конференцію високого рівня, під час якої шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні. Проте, як зазначив раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц, під час Глобального саміту миру не обговорюватимуть процес закінчення війни.

До участі в першому саміті миру було запрошено низку країн з усіх континентів. Однак, як заявляв міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, участі Росії у цьому заході поки не передбачається.

Також президент Зеленський допустив, що Росія спробує зірвати проведення саміту у Швейцарії.

Автор: 

Швейцарія (860) Глобальний саміт миру (278)


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Топ коментарі
+2
На саммит мира поедет ПОЛУЛЕГАЛЬНЫЙ ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ?
Да бросьте
Мировая политика так не работает
Уж какой пид...р путин - но он выборы провел
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15.05.2024 19:04
+1
>>> шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні.

1. 100 установок хаймерс
2. 7 батальонiв патрiот
3. ATACAMS - 100 шт.
4. Ф-16, 100 шт.
5. Танк Абрамс 300 шт.
6. 150 мм снаряди 1,5 млн шт.
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15.05.2024 18:58
+1
Глобальний самит миру під гаслом "Вей из мир!"
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15.05.2024 19:16
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>>> шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні.

1. 100 установок хаймерс
2. 7 батальонiв патрiот
3. ATACAMS - 100 шт.
4. Ф-16, 100 шт.
5. Танк Абрамс 300 шт.
6. 150 мм снаряди 1,5 млн шт.
показати весь коментар
15.05.2024 18:58 Відповісти
На саміті миру піде мова про безпеку АЕС та інші "мирні речі". Закінчення війни там не обговорюватимуть. (сказав Шольц, якщо не помиляюся)
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15.05.2024 19:16 Відповісти
Шапіто...
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15.05.2024 19:03 Відповісти
На саммит мира поедет ПОЛУЛЕГАЛЬНЫЙ ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ?
Да бросьте
Мировая политика так не работает
Уж какой пид...р путин - но он выборы провел
показати весь коментар
15.05.2024 19:04 Відповісти
Глобальний самит миру під гаслом "Вей из мир!"
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15.05.2024 19:16 Відповісти
Замість військової допомоги, будуть схиляти Україну на перемовини. Заради миру!
По великому рахунку це все профанація. Заради всього кращого, проти всього поганого. А на виході - пшик.
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15.05.2024 19:29 Відповісти
уряд Швейцарії має намір 15-16 червня високого рівня, під час якої шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні. Проте, як зазначив раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц, під час Глобального саміту миру . Джерело:
Нікому не впадає в око когнитивний дисонанс, яким просто тхне від цієї фрази, де перша частина заперечує другу частину, бо як можна "шукати шляхи для досягнення миру" при цьому "не обговорювати процес закінчення війни"??? Це буде "саміт миру" чи "сльот шизофрєніков"???
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15.05.2024 19:30 Відповісти
Саміт миру ще хуже від Будапештського меморандуму Кучми і безпекових угод Зеленського, це імітація чинної влади про безпеку України на третьому році війни.
Майже 5 років чинна влада для безпеки держави нічого не робила, будувала дороги, знищила власний ВПК, виснажила ВСУ, бо бачила мир в очах кремлівського карлика, закликала на шашлики,....
Швейцарський саміт примусить московію звільнити окуповані території? Я вважаю, що це казка для дураків (73,22 % електорату), це спроба відвернути увагу дураків від московсько-китайських переговорів по Україні, які відбуваються паралельно в Пекіні.
Доречі, країни G7, 09- 10 травня 2024 р., збирались на зустріч по Україні і за результатами зустрічі заявили про нечувану корупцію влади, і попередили про негативні наслідки, оце вклад Зеленського в безпеку України, ..... фортифікація навколо Харкова.
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15.05.2024 20:00 Відповісти
Очередная говорильня по достижению мира, путём заставить
Украину сесть за переговоры с рф по-китайскому варианту.
То есть мир , а что с Украиной --это потом.
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15.05.2024 20:02 Відповісти
 
 