Блинкен о возможности переговоров между Украиной и РФ: Киев сам принимает решение
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты не влияют на Украину относительно переговоров с РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
"По поводу переговоров, конечно, Украина сама принимает решение. Ни Соединенные Штаты, ни другие страны не могут принимать в этом участие. Если бы Путин проявил хоть какой-нибудь интерес к серьезным переговорам, я уверен, украинская сторона бы отреагировала на это. Но Путин демонстрирует практически каждый день прямj противоположные намерения", - отметил госсекретарь США.
Он подчеркнул, что США поддерживают Украину и ее решения.
"И никакие проблемы не могут решаться без участия Украины", - добавил Блинкен.
Переговоры с Россией
Ранее западные СМИ сообщили, что администрация Джо Байдена все больше обеспокоена тем, что Путин набирает достаточную силу, чтобы изменить траекторию войны в свою пользу. Такие события подталкивают к сценарию, когда обе стороны могут перейти к переговорному процессу по прекращению огня и заморозить войну по корейскому сценарию.
В то же время российский диктатор заявил, что РФ открыта к диалогу с Украиной, но переговоры должны учитывать интересы всех вовлеченных в конфликт стран
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Україна за мир, і за переговори,
щойно московітські війська залишать її територію.
..тільки ми її до цих переговорів і підштовхнемо і натякнемо.
От сьогодні пуйло заявив, що готовий до переговорів з Україною, але виводити війська категорично не буде.
І що далі, будете примушувати нас згоджуватися на переговори, бо пуйло типу готовий до переговорів але на своїх умовах?
Для чого взагалі, Блінкен приїздив в Київ, просто каву попити?
Сподіваюсь, дуже скоро будемо знати. Адже просто так такі люди не подорожують.
- набудували фортифікацій ?
- нажерлись ?
- замінили Залужного?
- намобілізувались?
Денаціфікація з Демілітарізацією, а потім 5-6 менеджерів розпродадуть залишки.
З нашого боку очевидно, якщо не буде достатньо зброї..., не буде людей ким воювати...., не буде для людей, яких влада жене в ТЦК, зрозумілих перспектив у війні..., будуть переговори...
якось треба набрати спорядження в запас, до того . . .