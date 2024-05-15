Блинкен о возможности переговоров между Украиной и РФ: Киев сам принимает решение

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты не влияют на Украину относительно переговоров с РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"По поводу переговоров, конечно, Украина сама принимает решение. Ни Соединенные Штаты, ни другие страны не могут принимать в этом участие. Если бы Путин проявил хоть какой-нибудь интерес к серьезным переговорам, я уверен, украинская сторона бы отреагировала на это. Но Путин демонстрирует практически каждый день прямj противоположные намерения", - отметил госсекретарь США.

Он подчеркнул, что США поддерживают Украину и ее решения.

"И никакие проблемы не могут решаться без участия Украины", - добавил Блинкен.

Переговоры с Россией

Ранее западные СМИ сообщили, что администрация Джо Байдена все больше обеспокоена тем, что Путин набирает достаточную силу, чтобы изменить траекторию войны в свою пользу. Такие события подталкивают к сценарию, когда обе стороны могут перейти к переговорному процессу по прекращению огня и заморозить войну по корейскому сценарию.

В то же время российский диктатор заявил, что РФ открыта к диалогу с Украиной, но переговоры должны учитывать интересы всех вовлеченных в конфликт стран

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