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Новости Война
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Блинкен о возможности переговоров между Украиной и РФ: Киев сам принимает решение

Блінкен прокоментував переговори між Україною та РФ

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты не влияют на Украину относительно переговоров с РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"По поводу переговоров, конечно, Украина сама принимает решение. Ни Соединенные Штаты, ни другие страны не могут принимать в этом участие. Если бы Путин проявил хоть какой-нибудь интерес к серьезным переговорам, я уверен, украинская сторона бы отреагировала на это. Но Путин демонстрирует практически каждый день прямj противоположные намерения", - отметил госсекретарь США.

Он подчеркнул, что США поддерживают Украину и ее решения.

"И никакие проблемы не могут решаться без участия Украины", - добавил Блинкен.

Переговоры с Россией

Ранее западные СМИ сообщили, что администрация Джо Байдена все больше обеспокоена тем, что Путин набирает достаточную силу, чтобы изменить траекторию войны в свою пользу. Такие события подталкивают к сценарию, когда обе стороны могут перейти к переговорному процессу по прекращению огня и заморозить войну по корейскому сценарию.

В то же время российский диктатор заявил, что РФ открыта к диалогу с Украиной, но переговоры должны учитывать интересы всех вовлеченных в конфликт стран

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Автор: 

Блинкен (936) переговоры с Россией (939)


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Топ комментарии
+8
нарід ви є джерелом влади, то беріть іі в свої руки . А не йдіть понуро на голгофу, куда вас цинічно веде найвеличніший лідор. може ще не пізно...
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15.05.2024 14:56
+6
"Для чого взагалі, Блінкен приїздив в Київ"
Сподіваюсь, дуже скоро будемо знати. Адже просто так такі люди не подорожують.
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15.05.2024 15:03
+6
Правильно. Українці ще не скінчились, то можна ще почекати. Дякуємо.
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15.05.2024 15:05
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Правила форума Совет форумчан
нарід ви є джерелом влади, то беріть іі в свої руки . А не йдіть понуро на голгофу, куда вас цинічно веде найвеличніший лідор. може ще не пізно...
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15.05.2024 14:56 Ответить
Кулєба шмарклі жує, замість того, щоб весь світ чітко уяснив:
Україна за мир, і за переговори,
щойно московітські війська залишать її територію.
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15.05.2024 15:20 Ответить
Весь світ тільки це й каже, і шо? Куйло слухає?
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15.05.2024 15:25 Ответить
""Україна сама приймає рішення."

..тільки ми її до цих переговорів і підштовхнемо і натякнемо.
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15.05.2024 14:59 Ответить
Яким чином? Заборонили виробляти власну зброю, чи укріплення будувати? Може веліли корупціонерів не чіпати?
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15.05.2024 15:21 Ответить
Путін проявив хоч який-небудь інтерес до серйозних переговорів, я впевнений, українська сторона б відреагувала на це,- Блінкен.
От сьогодні пуйло заявив, що готовий до переговорів з Україною, але виводити війська категорично не буде.
І що далі, будете примушувати нас згоджуватися на переговори, бо пуйло типу готовий до переговорів але на своїх умовах?
Для чого взагалі, Блінкен приїздив в Київ, просто каву попити?
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15.05.2024 15:00 Ответить
"Для чого взагалі, Блінкен приїздив в Київ"
Сподіваюсь, дуже скоро будемо знати. Адже просто так такі люди не подорожують.
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15.05.2024 15:03 Ответить
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15.05.2024 15:02 Ответить
Правильно. Українці ще не скінчились, то можна ще почекати. Дякуємо.
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15.05.2024 15:05 Ответить
Київ ухвалив рішення знищити кацапське бидло на території України, вийти на загальнопризнані кордони і тоді буде видно чи вести якісь переговори чи ні.
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15.05.2024 15:08 Ответить
Як це не впливають? А обама, який рекомендував здати Крим і прийняти домовленості. А як обіцянки що Україна не буде стріляти у бік раші?
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15.05.2024 15:09 Ответить
перекладаю з дипломатичної:

- набудували фортифікацій ?

- нажерлись ?

- замінили Залужного?

- намобілізувались?
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15.05.2024 15:10 Ответить
Так то американці змусили бандюкович взяти у ***** 3 млрд за Крим і відмовитися від євроінтеграції?
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15.05.2024 15:24 Ответить
Та "Україна" вже домовилася в Омані:
Денаціфікація з Демілітарізацією, а потім 5-6 менеджерів розпродадуть залишки.
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15.05.2024 15:10 Ответить
НА ПЕРЕГОВОРАХ НЕОБХОДИМО УБРАТЬ ПУТИНА !)
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15.05.2024 15:21 Ответить
Щось серйозне почнеться лише після знищення всіх НПЗ у межах досяжности.
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15.05.2024 15:22 Ответить
"Пекельні санкції" не працюють РФ отримує щодня 1.2 млрд. $ прибутку від продажу тої чи іншої сировини, цих грошей більше аніж достатньо, щоб воювати на виснаження довгі роки...
З нашого боку очевидно, якщо не буде достатньо зброї..., не буде людей ким воювати...., не буде для людей, яких влада жене в ТЦК, зрозумілих перспектив у війні..., будуть переговори...
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15.05.2024 15:24 Ответить
з жовтня 2024 по лютий 2025 буде 5 місяців виборчого хаосу в США, коли нічого в Україну не поступить

якось треба набрати спорядження в запас, до того . . .
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15.05.2024 16:29 Ответить
На жаль Київ і народ сьогодні несумісні поняття.
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15.05.2024 19:53 Ответить
 
 