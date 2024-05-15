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Новини Війна
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Блінкен про можливість переговорів між Україною та РФ: Київ сам ухвалює рішення

Блінкен прокоментував переговори між Україною та РФ

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Штати не впливають на Україну щодо переговорів з РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"З приводу переговорів, звичайно, Україна сама приймає рішення. Ні Сполучені Штати, ні інші країни не можуть брати в цьому участь. Якби Путін проявив хоч який-небудь інтерес до серйозних переговорів, я впевнений, українська сторона відреагувала б на це. Але Путін демонструє практично кожен день прям протилежні наміри", - зазначив держсекретар США.

Він наголосив, що США підтримують Україну та її рішення.

"І жодні проблеми не можуть вирішуватися без участі України", - додав Блінкен.

Переговори з Росією

Раніше західні ЗМІ повідомили, що адміністрація Джо Байдена все більше занепокоєна тим, що Путін набирає достатню силу, щоб змінити траєкторію війни на свою користь. Такі події підштовхують до сценарію, коли обидві сторони можуть перейти до переговорного процесу щодо припинення вогню і заморозити війну за корейським сценарієм.

Водночас російський диктатор заявив, що РФ відкрита до діалогу з Україною, але переговори мають враховувати інтереси всіх залучених у конфлікт країн.

Читайте: Китай за проведення мирної конференції, яку підтримають Україна та Росія, - Сі Цзіньпін

Автор: 

Блінкен Ентоні (1156) переговори з Росією (1056)


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Топ коментарі
+8
нарід ви є джерелом влади, то беріть іі в свої руки . А не йдіть понуро на голгофу, куда вас цинічно веде найвеличніший лідор. може ще не пізно...
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15.05.2024 14:56
+6
"Для чого взагалі, Блінкен приїздив в Київ"
Сподіваюсь, дуже скоро будемо знати. Адже просто так такі люди не подорожують.
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15.05.2024 15:03
+6
Правильно. Українці ще не скінчились, то можна ще почекати. Дякуємо.
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15.05.2024 15:05
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нарід ви є джерелом влади, то беріть іі в свої руки . А не йдіть понуро на голгофу, куда вас цинічно веде найвеличніший лідор. може ще не пізно...
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15.05.2024 14:56 Відповісти
Кулєба шмарклі жує, замість того, щоб весь світ чітко уяснив:
Україна за мир, і за переговори,
щойно московітські війська залишать її територію.
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15.05.2024 15:20 Відповісти
Весь світ тільки це й каже, і шо? Куйло слухає?
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15.05.2024 15:25 Відповісти
""Україна сама приймає рішення."

..тільки ми її до цих переговорів і підштовхнемо і натякнемо.
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15.05.2024 14:59 Відповісти
Яким чином? Заборонили виробляти власну зброю, чи укріплення будувати? Може веліли корупціонерів не чіпати?
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15.05.2024 15:21 Відповісти
Путін проявив хоч який-небудь інтерес до серйозних переговорів, я впевнений, українська сторона б відреагувала на це,- Блінкен.
От сьогодні пуйло заявив, що готовий до переговорів з Україною, але виводити війська категорично не буде.
І що далі, будете примушувати нас згоджуватися на переговори, бо пуйло типу готовий до переговорів але на своїх умовах?
Для чого взагалі, Блінкен приїздив в Київ, просто каву попити?
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15.05.2024 15:00 Відповісти
"Для чого взагалі, Блінкен приїздив в Київ"
Сподіваюсь, дуже скоро будемо знати. Адже просто так такі люди не подорожують.
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15.05.2024 15:03 Відповісти
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15.05.2024 15:02 Відповісти
Правильно. Українці ще не скінчились, то можна ще почекати. Дякуємо.
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15.05.2024 15:05 Відповісти
Київ ухвалив рішення знищити кацапське бидло на території України, вийти на загальнопризнані кордони і тоді буде видно чи вести якісь переговори чи ні.
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15.05.2024 15:08 Відповісти
Як це не впливають? А обама, який рекомендував здати Крим і прийняти домовленості. А як обіцянки що Україна не буде стріляти у бік раші?
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15.05.2024 15:09 Відповісти
перекладаю з дипломатичної:

- набудували фортифікацій ?

- нажерлись ?

- замінили Залужного?

- намобілізувались?
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15.05.2024 15:10 Відповісти
Так то американці змусили бандюкович взяти у ***** 3 млрд за Крим і відмовитися від євроінтеграції?
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15.05.2024 15:24 Відповісти
Та "Україна" вже домовилася в Омані:
Денаціфікація з Демілітарізацією, а потім 5-6 менеджерів розпродадуть залишки.
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15.05.2024 15:10 Відповісти
НА ПЕРЕГОВОРАХ НЕОБХОДИМО УБРАТЬ ПУТИНА !)
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15.05.2024 15:21 Відповісти
Щось серйозне почнеться лише після знищення всіх НПЗ у межах досяжности.
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15.05.2024 15:22 Відповісти
"Пекельні санкції" не працюють РФ отримує щодня 1.2 млрд. $ прибутку від продажу тої чи іншої сировини, цих грошей більше аніж достатньо, щоб воювати на виснаження довгі роки...
З нашого боку очевидно, якщо не буде достатньо зброї..., не буде людей ким воювати...., не буде для людей, яких влада жене в ТЦК, зрозумілих перспектив у війні..., будуть переговори...
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15.05.2024 15:24 Відповісти
з жовтня 2024 по лютий 2025 буде 5 місяців виборчого хаосу в США, коли нічого в Україну не поступить

якось треба набрати спорядження в запас, до того . . .
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15.05.2024 16:29 Відповісти
На жаль Київ і народ сьогодні несумісні поняття.
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15.05.2024 19:53 Відповісти
 
 