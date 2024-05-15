Блінкен про можливість переговорів між Україною та РФ: Київ сам ухвалює рішення

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Штати не впливають на Україну щодо переговорів з РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"З приводу переговорів, звичайно, Україна сама приймає рішення. Ні Сполучені Штати, ні інші країни не можуть брати в цьому участь. Якби Путін проявив хоч який-небудь інтерес до серйозних переговорів, я впевнений, українська сторона відреагувала б на це. Але Путін демонструє практично кожен день прям протилежні наміри", - зазначив держсекретар США.

Він наголосив, що США підтримують Україну та її рішення.

"І жодні проблеми не можуть вирішуватися без участі України", - додав Блінкен.

Переговори з Росією

Раніше західні ЗМІ повідомили, що адміністрація Джо Байдена все більше занепокоєна тим, що Путін набирає достатню силу, щоб змінити траєкторію війни на свою користь. Такі події підштовхують до сценарію, коли обидві сторони можуть перейти до переговорного процесу щодо припинення вогню і заморозити війну за корейським сценарієм.

Водночас російський диктатор заявив, що РФ відкрита до діалогу з Україною, але переговори мають враховувати інтереси всіх залучених у конфлікт країн.

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