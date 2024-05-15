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Новини Війна
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РФ відкрита до діалогу з Україною, але переговори мають враховувати інтереси всіх залучених у конфлікт країн, - Путін

Російський диктатор Володимир Путін

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія хоче "стійкого та справедливого врегулювання конфлікту" мирними засобами. У Кремлі відкриті до діалогу щодо України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Путін сказав в інтерв'ю китайському інформагентству "Сіньхуа", текст якого опублікований на сайті Кремля.

Російський диктатор вкотре заявив про готовність до переговорів та поскаржився на санкції проти Росії

"Ми хочемо всеосяжного, стійкого і справедливого врегулювання цього конфлікту мирними засобами. І відкриті до діалогу щодо України, але це мають бути переговори, що враховують інтереси всіх залучених у цей конфлікт країн, зокрема й наші інтереси. Укупі з серйозною розмовою про глобальну стабільність, про гарантії безпеки й для протиборчої сторони, і, звичайно, для Росії. Причому це мають бути надійні гарантії", - сказав Путін.

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"Міфічні правила Заходу"

За його словами, головна проблема у переговорах − це надійність будь-яких гарантій.

"Тому що ми маємо справу з державами, правлячі кола яких віддають перевагу світоустрою не на основі міжнародного права, а "порядку, заснованому на правилах", про які вони постійно говорять, але яких ніхто не бачив, з якими ніхто не погоджувався і які, судячи з усього, змінюються залежно від поточної політичної кон'юнктури та інтересів тих, хто їх придумує", - вважає керманич Росії.

Путін укотре повторив, що Росія начебто досягла певних домовленостей навесні 2022 року в турецькому Стамбулі.

На його думку, демократичні західні держави нібито намагаються "нав'язати порядок, заснований на брехні та лицемірстві, на невідомо ким придуманих міфічних правилах". Росія ці спроби "відкидає", додав очільник Кремля.

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"Нелегітимні санкції проти Росії"

Путін також похвалив пропозиції Китаю щодо врегулювання війни, але поскаржився, що вони нібито "не знаходять підтримки ні в Україні, ні в її західних покровителів".

"Вони не готові до рівноправного, чесного і відкритого діалогу, що ґрунтується на взаємній повазі та врахуванні інтересів одна одної... Натомість західні еліти наполегливо намагаються "покарати" Росію, ізолювати й послабити її, постачають київській владі гроші та зброю. Ввели проти нашої країни майже 16 тисяч односторонніх нелегітимних санкцій. Погрожують розчленувати нашу країну. Незаконно намагаються привласнити наші закордонні активи. Закривають очі на відродження нацизму, на проведення Україною на нашій території терористичних актів", - поскаржився російський диктатор.

Автор: 

путін (23733) росія (64846) переговори з Росією (1055)


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Топ коментарі
+53
Я відкритий до діалогу, але з урахуванням моїх інтересів - сказав бандюга у темному переході, луплячи перехожого дубиною і вимагаючи гаманець і годинник.
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15.05.2024 08:25
+48
Атож!
Тіко грабіжник хоче, щоб вкрадене добро лишилося в нього - треба ж враховувати і його інтереси!
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15.05.2024 08:24
+36
Яке ж воно кончене...
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15.05.2024 08:25
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Відкрийте кордон для людей, які не хотять більше жити в Україні.
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15.05.2024 10:56 Відповісти
Та тобі ж вже відкрили, що ти ще хочеш Фішер?Чи ти за Ізю каломийського турбуєшся? Так його бубочка від твойого ж фінансового департаменту ФБР ховає, то всі питання до нього.
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15.05.2024 15:59 Відповісти
Кацап іди нах !
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15.05.2024 20:55 Відповісти
Бідна бідна росія, всі їй бажають зла. Незрозуміло тільки що роблять її військові на теріторі іншої країни. Щоб ти здох *****.
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15.05.2024 10:57 Відповісти
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15.05.2024 11:25 Відповісти
Якщо ворога не знищити сьогодні, то завтра він знову прийде і почне вбивати та мародерити. Так було, так є і так буде, доки існує московія ...
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15.05.2024 11:31 Відповісти
Сцарь уже не ТОРТ.
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15.05.2024 11:35 Відповісти
Ситуація, коли ***** заговорило про переговори, означає, що воно злякане і передчуває як свою смерть так і загибель московії ...
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15.05.2024 11:38 Відповісти
Что-то моцковский сцарь всё время скулит, как побитая собака, все его обижают и обманывают.
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15.05.2024 20:21 Відповісти
НАГАДАЮ

- "ми не маєм намірів забрати Крим Україна суверенна країна"

- "нас там не було - то були місцеві сили самооборони"

- "там білі наші ваенніе - мі нікогда ето не скрівалі"

- "нас нет на донбасе"

- "тяжело проігрівать тракторістам"

- "нам нужно все обасті что мі впісалі в свою конституцію"

- ми отут

....а це означає шо плювати вони хотіли на всі домовленості з ким завгодно
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15.05.2024 11:38 Відповісти
Чикатило в гробу ох...в, його інтереси не врахували
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15.05.2024 11:57 Відповісти
Наш інтерес це знищення екзистенційного ворога та повернення всіх раніше ним окупованих територій ...

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15.05.2024 12:11 Відповісти
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15.05.2024 12:14 Відповісти
Чем дольше война тем больше рашистских фашистов становятся грузом 200. И нам отрадно и вам не фигово… едоков меньше. А Крым всеравно будет наш как бы твой плешивый гитлер не тужился. Начали с флота, сейчас будет мост, а потом и бегство «белой армии из Севастополя» (помнишь фильм «Бег» пересмотри на всякий случай. Если вы Харьков за 2,5 года взять не смогли то с какого перепугу возьмете сейчас? Глуп ты дядя как дятел, впрочем у вас все такие хоть и за иностранными флажками прячетесь, сути это совсемне меняет.
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15.05.2024 16:07 Відповісти
А наші пацани не стають "двухсотими" і "трьохсотими" на цій війні? Чи може ми герої комп'ютерної гри, які оживають після смерті, тоді як кацапи реально дають дуба?
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15.05.2024 16:49 Відповісти
А ти що сюди прийшов кацапів захищати? Ти пост того іпсошніка фашистського читав? Чи не встиг бо адмін забанив? Ну то і не .. зди!
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15.05.2024 16:57 Відповісти
Не читав, але мені вистачило того, що я зміг з твого прочитати...На фронт би вас усіх таких "ура-патріотів", щоб показували своє завзяття і сміливість на практиці.
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15.05.2024 22:32 Відповісти
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15.05.2024 16:22 Відповісти
окупувати територію суверенної держави - це на "основи міжнародного права"?
ШІСТЬ війн за 30 років - це "на основі міжнародного права"?
підтрмка терористичних організацій - це "на основі міжнародного права"??
вбивати опзиціонерів - це "а основі міжнародного права"?
Труїти полонієм по всьому світу інакомислячих - це "на основі міжнародного права"?
Менше всіх на цій планеті це падло бункерне має право згадувати міжнародне право!!
***** б запхати свого язика собі в дупу ото було б "на основі міжнародного права"!!
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15.05.2024 12:24 Відповісти
"Жоден договір з росією не вартий паперу, на якому його підписано" - Бісмарк ...
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15.05.2024 12:26 Відповісти
ХЙЛО ГНЕТЬСЯ ЯК КОРОМИСЛО )))
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15.05.2024 12:56 Відповісти
ПУТИН ТИПИЧНЫЙ КОРЕЙКО КОТОРЫЙ ДОРВАЛСЯ ДО ВЛАСТИ !!!
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15.05.2024 13:12 Відповісти
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15.05.2024 13:14 Відповісти
Воно точно хворе на голову. Скаржиться на те, що Захід запровадив санкції проти них і постачає Україні озброєння. При цьому чомусь не говорить - а чому? Може тому, що ти, падло, сюди влізло і знищуєш людей???

І ця мразота після цього лицемірно заявляє, що воно хоче справедливого (!) миру і якихось гарантій???? Гарантій чого??? Хто на кого напав???
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15.05.2024 13:34 Відповісти
Поки тебе, тварина, не забанили, відповім так: Україна була, є і буде. Ви ж, болотні вилупки, у своїй гнилій воді (це так ваша гівно мацковське так називається, якещо не знав) захлинетесь. Але перед цим ще встигнете побути анальними рабами у своїх справжніх господарів - кадирівців та косооких. Ви ж так це любите...
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15.05.2024 16:16 Відповісти
Вот ты смешной Изя, если ты на родине мыл туалеты то будешь это делать везде. Или тебя сразу гендиректором автоконцерна Пежо назначат? Это ты очнись, мы же вас путеноиды потом в любом месте выловим. И второе - у нас практически все знают и украинский и русский (а на Западе еще и польский, венгерский или румынский) в отличии от вас дебилов. Вспоминаю, как в 2017 в аэропорту Будапешта служащий аэропорта объяснял русскому пассажиру что его чемодан большой и что его надо сдать в багаж. Причем делал он это на английском потом на немецком, на французском, на польском на румынском и т.д. Русский вытаращил глаза а потом заорал «здесь что никто на русском не говорит». Я долго смеялся…. Занавес.
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15.05.2024 16:18 Відповісти
надійні гарантії то ядерна зброя України
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15.05.2024 13:36 Відповісти
НО СПОЧАТКУ ТРЕБА ЩОБ ВИКОНАЛИ ГАРАНТІЇ !)
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15.05.2024 14:11 Відповісти
ПТН - ПНХ
РФ - ПНХ
КРЕМЛЬ - ПНХ
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15.05.2024 14:08 Відповісти
Втопити ботоксного пNздьониша у його ж власній валізці.
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15.05.2024 14:09 Відповісти
Диалог надо было в 2004 году вести, гнида плешивая.
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15.05.2024 15:10 Відповісти
Это слова неадекватной мрази, которая извиливается как хочет. За то, что он натворил - наказание только казнь этого нелюдя. Вся выурсь которая ему потакает должна быть дерусифицирована либо покаяться на коленях перед каждым соладтом ВСУ
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15.05.2024 15:18 Відповісти
Вот это и будет окончанием войны с рф.
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15.05.2024 20:34 Відповісти
Россия собирается уничтожить Украину и украинцев. Надо учитывать их интересы. Можно как-то договориться, например, часть уничтожить а часть временно оставить.
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15.05.2024 15:41 Відповісти
А с Кенигсбергом и областью при этом что произойдет. Ты об этом на досуге подумай….дятел.
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15.05.2024 16:20 Відповісти
Ми розуміємо, що це просто звіздьож. А багатьом іноземцям навіть зараз важко второпати, що перша особа держави може так нахабно брехати, називаючи чорне білим та перевертаючи все з ніг на голову.
Захід забув історію. Забув, як совок "боровся за мир", влізши в 20 ст. в 46 збройних конфліктів.
А ще Захід забув, що писали про московію та московитів його подорожувальники та дипломати 300-400 років тому. Зокрема про те, що московити брешуть постійно і завжди (навіть тоді, коли це не дає їм ніякого зиску), і вважають іноземців, які говорять правду, справжніми дурнями.

х7йло - це ідеальне втілення вікових звичаїв московитів.
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15.05.2024 15:48 Відповісти
"не на основе международного права, а "порядок, основанный на правилах""

Мурло совсем запуталось и начало про себя рассказывать?
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15.05.2024 16:01 Відповісти
Да, пiсюнкова ситуацiя...
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15.05.2024 16:13 Відповісти
Всі, хто проти будь-яких перемовин, мають бути на фронті. Включаючи політиків, депутатів, і тих хто щось патякає з-за бугра...
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15.05.2024 16:42 Відповісти
чтоб ты сдох гнида нацистская,гори в аду!!!!
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15.05.2024 17:38 Відповісти
Щоб ти здох,гнида.
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15.05.2024 17:39 Відповісти
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD_%E2%80%94_%D1%85%D1%83%D0%B9%D0%BB%D0%BE!
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15.05.2024 18:07 Відповісти
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15.05.2024 18:12 Відповісти
*****, ПНХ!!
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15.05.2024 19:46 Відповісти
Окурок заскиглив. І це добре.
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15.05.2024 19:52 Відповісти
1. Всі в шоці від стійкості України і її Воїнів;
2. Все що він сказав, - є те, що він сам і робить;
3. Своїми діями спонукає розширення НАТО;
4. Тільки сила армії є гарантією безпеки;
5. Замороження конфлікту не вирішує проблеми прецидента грубого порушення міжнародного права і основоположних прав людини;
6. США в складній ситуації;
7. Європа змушена стати на власні ноги і відновити лідерство в світі.

Моє бачення, без агітації..
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15.05.2024 19:55 Відповісти
Коли воно верзе про нацизм і тероризм, то нема з ким і про що домовлятись. Хіба з божевільним про щось домовляються?
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15.05.2024 20:13 Відповісти
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15.05.2024 20:56 Відповісти
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15.05.2024 21:09 Відповісти
Сказав пукін синхуя на що синхуя відповів *******.
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15.05.2024 21:27 Відповісти
"Переговоры" с ****** могут быть ТОЛЬКО такие : осиновый кол ему в сраку
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15.05.2024 22:43 Відповісти
"Переговори з москалями мають тривати не довше автоматної черги" - і все...
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16.05.2024 05:30 Відповісти
мирно жить с козлинами возможно только если они будут абсолютно уверены, что получат жестких безжалостных ******** при любых попытках нападения.
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16.05.2024 07:08 Відповісти
Якщо фюрера кацапів ***** побрити налисо і відрізати вуха, то він буде схожий на головку члена, а якщо фюрера кацапів тільки побрити налисо, то він стане схожим на член з вухами.
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16.05.2024 08:43 Відповісти
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