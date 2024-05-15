РФ відкрита до діалогу з Україною, але переговори мають враховувати інтереси всіх залучених у конфлікт країн, - Путін

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія хоче "стійкого та справедливого врегулювання конфлікту" мирними засобами. У Кремлі відкриті до діалогу щодо України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Путін сказав в інтерв'ю китайському інформагентству "Сіньхуа", текст якого опублікований на сайті Кремля.

Російський диктатор вкотре заявив про готовність до переговорів та поскаржився на санкції проти Росії

"Ми хочемо всеосяжного, стійкого і справедливого врегулювання цього конфлікту мирними засобами. І відкриті до діалогу щодо України, але це мають бути переговори, що враховують інтереси всіх залучених у цей конфлікт країн, зокрема й наші інтереси. Укупі з серйозною розмовою про глобальну стабільність, про гарантії безпеки й для протиборчої сторони, і, звичайно, для Росії. Причому це мають бути надійні гарантії", - сказав Путін.

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"Міфічні правила Заходу"

За його словами, головна проблема у переговорах − це надійність будь-яких гарантій.

"Тому що ми маємо справу з державами, правлячі кола яких віддають перевагу світоустрою не на основі міжнародного права, а "порядку, заснованому на правилах", про які вони постійно говорять, але яких ніхто не бачив, з якими ніхто не погоджувався і які, судячи з усього, змінюються залежно від поточної політичної кон'юнктури та інтересів тих, хто їх придумує", - вважає керманич Росії.

Путін укотре повторив, що Росія начебто досягла певних домовленостей навесні 2022 року в турецькому Стамбулі.

На його думку, демократичні західні держави нібито намагаються "нав'язати порядок, заснований на брехні та лицемірстві, на невідомо ким придуманих міфічних правилах". Росія ці спроби "відкидає", додав очільник Кремля.

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"Нелегітимні санкції проти Росії"

Путін також похвалив пропозиції Китаю щодо врегулювання війни, але поскаржився, що вони нібито "не знаходять підтримки ні в Україні, ні в її західних покровителів".

"Вони не готові до рівноправного, чесного і відкритого діалогу, що ґрунтується на взаємній повазі та врахуванні інтересів одна одної... Натомість західні еліти наполегливо намагаються "покарати" Росію, ізолювати й послабити її, постачають київській владі гроші та зброю. Ввели проти нашої країни майже 16 тисяч односторонніх нелегітимних санкцій. Погрожують розчленувати нашу країну. Незаконно намагаються привласнити наші закордонні активи. Закривають очі на відродження нацизму, на проведення Україною на нашій території терористичних актів", - поскаржився російський диктатор.