Путін офіційно призначив Бєлоусова новим міністром оборони РФ замість Шойгу

Російський диктатор Володимир Путін призначив Андрія Бєлоусова новим очільником Міноборони РФ. Відповідний указ керманич Росії підписав у вівторок, 14 травня.

Про це йдеться на сайті Кремля, інформує Цензор.НЕТ.

До цього Андрій Бєлоусов був першим віцепрем'єр-міністром у російському уряді.

Ротації у російській владі

Про звільнення Сергія Шойгу з посади міністра оборони країни-агресорки стало відомо у неділю, 12 травня. Шойгу займав цю посаду з 2012 року.

У понеділок, 13 травня, прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков повідомив, що уже колишній очільник Міноборони РФ Сергій Шойгу стане куратором Федеральної служби з військово-технічного співробітництва, однак не її безпосереднім керівником. Це відомство безпосередньо підпорядковане Путіну.

Відомо, що новопризначений очільник оборонного відомства РФ Бєлоусов немає військового досвіду. Він спеціалізується на економіці та причетний до поточної російської макроекономічної моделі.

У близькому колі російського диктатора він з 2007 року. Бєлоусов також працював особистим помічником Путіна. З 2022 року він перебуває під міжнародними санкціями всіх країн Євросоюзу, США та низки інших держав.

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