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Новини
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Путін офіційно призначив Бєлоусова новим міністром оборони РФ замість Шойгу

Путін офіційно призначив Бєлоусова новим міністром оборони РФ

Російський диктатор Володимир Путін призначив Андрія Бєлоусова новим очільником Міноборони РФ. Відповідний указ керманич Росії підписав у вівторок, 14 травня.

Про це йдеться на сайті Кремля, інформує Цензор.НЕТ.

До цього Андрій Бєлоусов був першим віцепрем'єр-міністром у російському уряді. 

Ротації у російській владі

Про звільнення Сергія Шойгу з посади міністра оборони країни-агресорки стало відомо у неділю, 12 травня. Шойгу займав цю посаду з 2012 року.

У понеділок, 13 травня, прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков повідомив, що уже колишній очільник Міноборони РФ Сергій Шойгу стане куратором Федеральної служби з військово-технічного співробітництва, однак не її безпосереднім керівником. Це відомство безпосередньо підпорядковане Путіну.

Відомо, що новопризначений очільник оборонного відомства РФ Бєлоусов немає військового досвіду. Він спеціалізується на економіці та причетний до поточної російської макроекономічної моделі.

У близькому колі російського диктатора він з 2007 року. Бєлоусов також працював особистим помічником  Путіна. З 2022 року він перебуває під міжнародними санкціями всіх країн Євросоюзу, США та низки інших держав.

Читайте також: Екссекретаря Радбезу РФ Патрушева призначено помічником Путіна

Раніше президент Литви Гітанас Насуеда висловив думку, що звільнення міністра оборони РФ Шойгу розраховане на внутрішню аудиторію РФ

Автор: 

путін володимир (23780) росія (65035) Міноборони рф (702) Бєлоусов Андрій (19)


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Топ коментарі
+5
С. Ауслендер
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15.05.2024 04:07
+4
це путька дарма: у призначеньця рожа така, що табакеркою у вісок засвітить і не моргне
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14.05.2024 23:13
+4
Знаючи, наскільки забобонним та схильним до містики є муйло, не виключено, що цю кандидатуру він підбирав і за цим критерієм...
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14.05.2024 23:27
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14.05.2024 23:12 Відповісти
це путька дарма: у призначеньця рожа така, що табакеркою у вісок засвітить і не моргне
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14.05.2024 23:13 Відповісти
Яка радість! тільки нахера воно нам що там кацапи призначають?
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14.05.2024 23:18 Відповісти
У них роблять висновки і сажають а у нас? Кого посадять за профуканий південь чи тепер Харківщину?
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14.05.2024 23:24 Відповісти
Що там в тебе "профукане" кацапе??, і ще--не доведи Боже,!, Нам, до таких "висновків" знову дожити!,(,
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14.05.2024 23:30 Відповісти
Хтось скаже, що не схожий. Але, як на мене, є щось:

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14.05.2024 23:25 Відповісти
Знаючи, наскільки забобонним та схильним до містики є муйло, не виключено, що цю кандидатуру він підбирав і за цим критерієм...
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14.05.2024 23:27 Відповісти
Біба і боба
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14.05.2024 23:34 Відповісти
Він схожий на кацапського, гнилозубого вилупка - смертника.
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14.05.2024 23:38 Відповісти
На Чикатило він схожий. Та сама морда свинокацапська
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14.05.2024 23:43 Відповісти
А хто це? Не узнаю в грiме!
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15.05.2024 00:37 Відповісти
Ну да...Бг-ггг... уши - точь-в точь.
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15.05.2024 06:12 Відповісти
Просто они оба тридварасы. И это не шутка.
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15.05.2024 08:29 Відповісти
чому путлер та рф написано звеликої літери ?
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14.05.2024 23:27 Відповісти
"Його призначення відповідає логіці дедалі більшої мілітаризації російської економіки, щоб протистояти не лише викликам війни в Україні, а й тривалій конфронтації із Заходом. На цей час Москва досягла успіху в цьому переході, частково завдяки підтримці Китаю і дуже ранній адаптації своїх промислових інструментів", - https://www.lemonde.fr/international/article/2024/05/13/vladimir-poutine-limoge-son-ami-serguei-choigou-et-place-un-gestionnaire-au-ministere-de-la-defense_6232935_3210.html?random=596050734 пише французька Le Monde.

Бєлоусов, зазначає видання, завжди був відомий як прихильник більшої націоналізації економіки, у чому його підтримує Путін. Він також стоїть за кількома підвищеннями податків.

З тим, що Бєлоусов переводитиме російську економіку на військові рейки https://www.washingtonpost.com/world/2024/05/12/defense-minister-shoigu-ousted-russia/ погоджується і Washington Post.
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14.05.2024 23:27 Відповісти
А вы, друзья, как ни садитесь...
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14.05.2024 23:28 Відповісти
65 років, не служив, економіст рівня " крьісіть, хрючиь и копьітить"
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14.05.2024 23:28 Відповісти
Так і довели Бундесвер до розвалу
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15.05.2024 09:35 Відповісти
Народився в Бєлоусії.
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14.05.2024 23:42 Відповісти
Цей усушенний ***** ..ще розкаже х* йлу , як економічно жити ... чомусь здається шо він не надовго з кремлівським пі*офілом ...хтось когось завалить...Дай Боже
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14.05.2024 23:45 Відповісти
Ждьом на ротацию ивана грозного, рюрика, олександра невського!
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15.05.2024 00:39 Відповісти
С. Ауслендер
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15.05.2024 04:07 Відповісти
Как у вас трындят, дранык, чи картоплянык(типо, главдранык, чи главкартоплянык)?
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15.05.2024 06:16 Відповісти
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15.05.2024 08:40 Відповісти
Клички свинособак слід писати з малої літери.
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15.05.2024 10:32 Відповісти
 
 