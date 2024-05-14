Екссекретаря Радбезу РФ Патрушева призначено помічником Путіна

Російський диктатор Володимир Путін призначив колишнього секретаря Ради безпеки Росії Миколу Патрушева своїм помічником.

Про це повідомляє російське пропагандистське видання РИА Новости, передає Цензор.НЕТ.

Також помічником Путіна став Олексій Дюмін, який обіймав з 2016 року посаду губернатора Тульської області.

Обидва чиновники вважаються близькими соратниками Путіна, Патрушев був його заступником в Адміністрації президента РФ наприкінці 1990-х, а потім у ФСБ.

Дюмін з першого президентського терміну Путіна працював у його охороні.

Російський диктатор має ще вісьмох помічників.

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Відставка Шойгу та перестановки в уряді Росії

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що російський диктатор Путін вирішив змінити чинного міністра оборони РФ Сергія Шойгу на нинішнього першого заступника голови уряду Росії Андрія Бєлоусова.

За даними росЗМІ, Путін зняв Патрушева з поста секретаря Радбезу РФ та призначив на його місце Шойгу.

Коментуючи відставку Шойгу, у Держдепі США заявили, що Путін відчайдушно не бажає припиняти війну в Україні.

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