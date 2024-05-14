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Екссекретаря Радбезу РФ Патрушева призначено помічником Путіна

Патрушев став помічником Путіна

Російський диктатор Володимир Путін призначив колишнього секретаря Ради безпеки Росії Миколу Патрушева своїм помічником.

Про це повідомляє російське пропагандистське видання РИА Новости, передає Цензор.НЕТ.

Також помічником Путіна став Олексій Дюмін, який обіймав з 2016 року посаду губернатора Тульської області.

Обидва чиновники вважаються близькими соратниками Путіна, Патрушев був його заступником в Адміністрації президента РФ наприкінці 1990-х, а потім у ФСБ.

Дюмін з першого президентського терміну Путіна працював у його охороні.

Російський диктатор має ще вісьмох помічників.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін зняв Патрушева з поста секретаря Радбезу РФ та призначив на його місце Шойгу, - росЗМІ. ФОТО

Відставка Шойгу та перестановки в уряді Росії

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що російський диктатор Путін вирішив змінити чинного міністра оборони РФ Сергія Шойгу на нинішнього першого заступника голови уряду Росії Андрія Бєлоусова.

За даними росЗМІ, Путін зняв Патрушева з поста секретаря Радбезу РФ та призначив на його місце Шойгу.

Коментуючи відставку Шойгу, у Держдепі США заявили, що Путін відчайдушно не бажає припиняти війну в Україні.

Читайте також: Секретар РНБО Литвиненко про відставку Шойгу: Путін планує війну на тривалий термін не тільки з Україною

Автор: 

Патрушев Микола (65) путін володимир (23773) росія (65010)


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Топ коментарі
+18
Значить оманські угоди не скасовані.
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14.05.2024 13:59
+9
пуйло давно подохло, просто рашизм и без пуйла работает, на крови, смерти, разрушении и геноциде. Русня в угаре, рашизм им дал всё что они хотели.
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14.05.2024 14:02
+8
Чумадан носить?
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14.05.2024 14:01
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Значить оманські угоди не скасовані.
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14.05.2024 13:59 Відповісти
Сам себе призначив помічником ляльки путєна.
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14.05.2024 14:22 Відповісти
Даю шанс, відповвісти...

Між нами..

Бачу, Ти лайно їсти....

Згоден...

Ї Не боячись сраму....
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14.05.2024 14:22 Відповісти
Хто ж їх скасує, якщо зелень аж зі штанів вилазить, щоб догодити?
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14.05.2024 14:34 Відповісти
Чумадан носить?
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14.05.2024 14:01 Відповісти
ніт. наглядати за васілічем більш ймовірна версія. патрушев не та істота, яка буде носити за кимось чумадан.
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14.05.2024 14:03 Відповісти
нє, директор "Рязанского сахарного завода"
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14.05.2024 14:12 Відповісти
Помічником, це як у нашого зеленСКОГО ? Так у нашого потужного аж п'ять. Вірних псів, готових потримати пісюн у ... параші. І чи справиться один патрушев з такими обов'язками. Треба старого коня ще долучити до спецобов'язків !
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14.05.2024 14:02 Відповісти
у ze-поца 5, а х#йла 8. zeдавно вже х#йлу заздрить и хоче бути схожим у всьому.
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14.05.2024 14:09 Відповісти
патрушев табачок случайно не нюхает, а то того, как бы табакерку на буйла не уронил
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14.05.2024 14:14 Відповісти
пуйло давно подохло, просто рашизм и без пуйла работает, на крови, смерти, разрушении и геноциде. Русня в угаре, рашизм им дал всё что они хотели.
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14.05.2024 14:02 Відповісти
А шо иому помагати? - він і сам ********* м"ясник
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14.05.2024 14:03 Відповісти
Пишуть, що хутін таки здох. Якось не віриться.
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14.05.2024 14:03 Відповісти
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14.05.2024 14:05 Відповісти
Цьому котику дійсно пох...й. А ваш якийсь занадто активний.

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14.05.2024 14:11 Відповісти
Ким призначено? Клоуни. патрубок призначає, а не є призначеним.
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14.05.2024 14:07 Відповісти
Кіт в навушниках.....

Постило..

Дай креаттву-

Для мізків мастило..-

Або....
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14.05.2024 14:12 Відповісти
Собака!

Менне розуміє....
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14.05.2024 14:15 Відповісти
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14.05.2024 14:22 Відповісти
Я дам образи...

Твояя собака....

Сере.....

Хто Ти будеш..

В середу?
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14.05.2024 15:12 Відповісти
ну і відмітили цю справу , коли в'їбали будиночок на раші
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14.05.2024 14:24 Відповісти
Ти чотирнадцитий...

Враже....

Що таке мені укажне..
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14.05.2024 14:32 Відповісти
Соловей (людина Патрушева) розказував Гордону,що справжній Путін вже давно в холодильнику,а керує Патрушев та син-майбутній през рашки. А виявляється,двійник Васіліч відсунув Патрушева....Цікаво,що зараз Соловей буде базікати Гордону,яку нову версію видасть?
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14.05.2024 14:33 Відповісти
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14.05.2024 14:47 Відповісти
На гравію....

Гравюра...
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14.05.2024 15:15 Відповісти
Тільки патрушев знає, як працює той чемоданчик, куди путін ходить по серим камушкам.
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14.05.2024 14:54 Відповісти
Путин что, немощный, без помощников и поцрать уже не может ?
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14.05.2024 15:11 Відповісти
Лишь бы Патрушев не оставил его в биде.
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14.05.2024 15:12 Відповісти
Помічником білоруського теслі?
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14.05.2024 15:29 Відповісти
За васілічом треба наглядать, бо такой фуйні наробе --- не розгрібеш....
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14.05.2024 15:50 Відповісти
патрушев це дерьмак , зеля це пуйло .
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14.05.2024 16:04 Відповісти
Х.....остаточно виліз з бункера, сам керує а також через 5-6 менеджерів. Ну геть як Гнусавий поц з Дерьмаком.
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14.05.2024 16:13 Відповісти
Вышел из доверия
Лаврентий Палыч Берия....
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14.05.2024 18:05 Відповісти
 
 